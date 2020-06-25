Mách nhỏ các mẹ sắp vượt cạn: Đồ sơ sinh cần những gì?

Đồ sơ sinh cần những gì ? Công việc chuẩn bị đồ sơ sinh đối với các mẹ bầu bụng vượt mặt khá là vất vả và đau đầu, cân nhắc lên xuống. Tuy nhiên, đó lại là niềm vui của mỗi người mẹ khi được chính tay chuẩn bị mọi thứ chờ con yêu chào đời. Bài viết sau sẽ giúp các chị em phụ nữ lần đầu vượt cạn có thêm kiến thức về việc chuẩn bị đồ sơ sinh.

Dầu gội đầu và sữa tắm cho bé: 1 chai nhỏ dầu baby oil (cho những em bé có cứt trâu trên đầu).

Dầu khuynh diệp/ tinh dầu tràm: Dùng để bôi lòng bàn chân cho bé, giúp bé tránh cảm lạnh sau khi đi ra ngoài về. Không nên bôi dầu gió bởi nó sẽ làm da bé nóng rát.

Nhiệt kế: Dùng để đo nhiệt độ cho con nếu con có biểu hiện nóng sốt, hoặc theo dõi nhiệt độ cho con sau khi tiêm phòng.

Cây rửa bình sữa: Tránh mua các loại cây rửa có lõi kim loại bởi cũng dễ bị gỉ. Còn loại có mút ở đầu lại không bền, dễ bị rách.

1 hộp sữa bột dành cho trẻ từ 0 tháng tuổi: Cho bé dùng khi sữa mẹ chưa về kịp.

1 bình sữa mini có núm cao su mềm: Cho bé sử dụng trong những ngày sữa mẹ chưa về nhiều, sau đó có thể dùng làm bình uống nước cho trẻ.

Áo khoác dài tay, vải cotton có mũ liền theo, cơ lớn: Dùng để khoác cho em bé khi ra ngoài, đi tiêm phòng.

Khăn lông lớn để quấn người hoặc lau người cho bé sau khi tắm hoặc lót cho bé nằm: 10 chiếc.

Đồ sơ sinh cho bé gồm những gì? Đồ sơ sinh cho bé trai gồm những gì? Đồ sơ sinh cho bé gái gồm những gì? Đó là những câu hỏi mà nhiều bà mẹ lần đầu tiên mới làm mẹ cảm thấy đau đầu. Dưới đây là danh sách các món đồ cơ bản và cần thiết mà mẹ nên chuẩn bị:

- Những vật dụng cần thiết khi đi sinh mà mẹ bầu cần biết

- Chuẩn bị đồ đi sinh mổ, nên hay không nên mang theo cái gì?

Một số lỗi khi mua đồ sơ sinh mà mẹ thường mắc phải

Chọn quần áo quá lòe loẹt

Khi chọn đồ cho em bé sơ sinh, mẹ nên lựa những loại quần áo có màu đơn giản. Màu sắc nổi bật bật sẽ giúp tôn da và giúp bé đáng yêu, thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng ẩn sau lớp vải nhiều màu sắc chính là hiểm họa về thuốc nhuộm có thể khiến bé bị kích ứng da, dẫn đến viêm da và những vấn đề khác. Nếu sức đề kháng của trẻ yếu thì còn nguy hiểm hơn.

Mua đồ rời

Các mẹ thường quan tâm đến sự tiện lợi khi chọn trang phục cho trẻ sơ sinh. Những bị đồ rời sẽ giúp mẹ dễ dàng thay cho bé trong trường hợp bé tè dầm hoặc đại tiện. Tuy nhiên, mẹ không hề hay biết rằng bụng trẻ sơ sinh thường dễ bị lạnh, rốn của bé cũng dễ bị ảnh hưởng bởi gió lạnh. Do đó, thay vì đồ rời, các mẹ hãy mua đồ liền cho bé, chỉ cần đảm bảo độ thoáng mát và vừa vặn là được.

Hạn chế mua đồ rời cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Chọn áo quần không vừa

Những bộ áo quần vừa kích thước hoặc có phần hơi chật chội sẽ khiến trẻ khó nghịch ngợm đồng thời làm cho bé gặp khó khăn trong việc hít thở.

Chọn quần áo từ sợi hóa học

Thân nhiệt của trẻ thường cao hơn người lớn và rất dễ đổ mồ hôi. Do đó, việc chọn quần áo dệt từ sợi hóa học với khả năng thấm mồ hôi kém sẽ khiến cơ thể bé bị nổi rôm và một số bệnh lý về da.

Trên đây, chúng tôi vừa chia sẻ với các mẹ về việc chuẩn bị đồ sơ sinh cần những gì? Mong rằng, mẹ bầu sẽ có thêm thật nhiều kiến thức chăm sóc bé yêu tốt nhất với những bài viết của chúng tôi.