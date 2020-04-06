Gợi ý những món ăn cho bà đẻ sau sinh

Sau sinh nên ăn gì tốt cho mẹ và bé là vấn đề được nhiều mẹ quan tâm đến. Dưới đây là những món ăn cho bà đẻ sau sinh mà mẹ cần biết.

Những món ăn cho bà đẻ sau sinh dưỡng sức và bồi bổ - Ảnh minh họa: Internet Những món ăn cho bà đẻ nên ăn Những món ăn giàu protein, vitamin và khoáng chất là những ăn dành cho bà đẻ sau sinh để giúp phục hồi sức khỏe nhanh chóng sau khi đẻ. Việc cung cấp các nguồn dưỡng chất thiết yếu này còn ảnh hưởng và có tác động rất lớn đến sự tiết sữa của mẹ. Nếu sức khỏe của mẹ không tốt hoặc mẹ bị suy dinh dưỡng thì rất khó đảm bảo được lượng sữa tiết ra đủ dùng cho em bé. Dưới đây là những món ăn cho bà đẻ ở cữ sau sinh mẹ có thể tham khảo để bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày. Những món ăn giàu protein: Protein có chức năng thúc đẩy cơ thể tái tạo tế bào mới, đây là yếu tố rất quan trọng trong việc làm lành vết thương và phục hồi sức khỏe sau sinh. Mẹ có thể bổ sung các món ăn giàu protein được chế biến từ các loại thịt nạc, trứng hoặc đậu đỗ. Nhóm thực phẩm giàu protein giúp cho mẹ đẻ sau sinh mau phục hồi sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet Những món ăn giàu vitamin: Vitamin vừa giúp cung cấp đạm cho mạch máu để làm lành các vết thương, vừa giúp chống lại các khuẩn có hại để bảo vệ cơ thể. Trên thực tế tự cơ thể của chúng ta không thể sản sinh ra các loại vitamin được mà bắt buộc phải bổ sung vitamin từ các nguồn thực phẩm bên ngoài. Rau xanh và trái cây là hai nguồn cung cấp vitamin tự nhiên phổ biến nhất. Mẹ nên bổ sung các món ăn có chứa nhiều rau xanh và trái cây để cung cấp lượng vitamin cần thiết cho cơ thể.

Những món ăn giàu kẽm: Kẽm cũng rất cần cho quá trình làm lành vết thương bởi nó có mặt trong mọi tế bào của cơ thể. Các món ăn chứa nhiều kẽm thường được chế biến từ các loại đậu, lòng đỏ trứng, thịt gà, thịt bò, hàu biển, sò,...rất tốt cho mẹ sau sinh. Sò chứa nhiều kẽm rất tốt cho bà đẻ sau sinh - Ảnh minh họa: Internet Những món ăn giàu sắt: Sắt là một trong những chất giúp sản sinh máu cho cơ thể. Bà đẻ sau khi sinh rất cần sắt để bù đắp lại lượng máu đã mất đi trong quá trình sinh con. Các món ăn được chế biến từ các loại đậu, các loại rau xanh, trứng, thịt bò và các loại cá, tôm...giúp cung cấp một lượng sắt cần thiết cho cơ thể mẹ sau sinh.

Những món ăn chứa axit béo omega-3: Omega-3 vừa là nguồn cung cấp chất béo có lợi cho bà đẻ, lại vừa có tác dụng trong việc giảm đau và chống viêm nhiễm rất hiệu quả. Các món ăn từ cá hồi, cá chép, dầu hạt cải, trái bơ,...có chứa rất nhiều omega-3, mẹ nên bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày. Cá hồi là nguồn thực phẩm giàu Omega-3 giúp mẹ chống lại sự viêm nhiễm sau sinh - Ảnh minh họa: Internet Trên đây là gợi ý những món ăn cho bà đẻ ở cữ sau sinh để đảm bảo vấn đề dinh dưỡng cho mẹ và bé.

Các món ăn cho mẹ sau sinh Dưới đây là những món bà đẻ nên ăn sau khi sinh con. Canh rau ngót nấu thịt bò Đây là món ăn cung cấp cho bà đẻ nhiều sắt và protein. Cách làm: Thịt bò băm nhỏ, xào sơ qua với một một chút dầu ăn cho mềm và một ít gia vị cho thấm. Sau đó cho thịt bò băm xào ra bát.

Rau ngót (1 mớ) nhặt lấy lá, rửa sạch và vò sơ cho mềm. Sau đó cho rau ngót vào nồi vừa xào thịt bò, xào sơ qua một chút với chút dầu ăn và gia vị. Đổ một bát tô nước vừa đủ và đun canh ở lửa vừa.

Khi nước đã sôi thì cho phần thịt bò băm xào vào nồi và cho thêm muối, bột nêm cho vừa, đun tiếp cho đến khi sôi lại rồi tắt bếp để tránh rau nát. Thịt bò-rau ngót, món ngon giàu sắt cho mẹ đẻ sau sinh - Ảnh minh họa: Internet Măng tây xào tôm Đây là món ăn giàu chất xơ, canxi và vitamin C rất tốt cho mẹ sau sinh. Cách làm: Măng tây cắt bỏ phần già và cắt khúc vừa ăn hoặc để cả cây

Tôm tươi lột bỏ vỏ và ướp với gia vị trong vòng 3-5 phút.

Sau đó cho bơ vào chảo đun cho đến khi bơ chảy ra rồi cho tôm vào xào với một chút bột tỏi cho dậy mùi.

Xào tôm sắp chín thì cho măng tây vào xào cùng cho đến khi măng tây chín rồi tắt bếp. Cá chép kho tộ Đây là món ăn giàu axit béo Omega-3. Cách làm Cá chép rửa sạch, cắt khúc rồi để ráo nước.

Hành tím khô lột vỏ, băm nhỏ rồi phi thơm. Cho cá chép vào thêm một chút nước lọc, chút mắm, đường, hạt nêm. Nêm lại gia vị cho vừa và đun ở lửa nhỏ.

Khi cá đã trở màu thì thắng một ít đường và cho vào nồi cá. Tiếp tục kho cho đến khi nước trong nồi cá sánh lại rồi cho thêm 1 nhánh tiêu xanh, chút ớt và ít bột tiêu đen vào nồi kho. Kho cá đến khi khúc cá có màu vàng cánh gián là được, mẹ có thể trang trí thêm hành và rau ngò cho thơm. Cá chép kho tộ là món ngon giàu Omega-3 tốt cho mẹ sau sinh - Ảnh minh họa: Internet Về các món kho, các mẹ có thể thêm vào thực đơn các món như: Móng heo kho tàu, cá hồi kho, sườn kho chua ngọt, ... cũng rất lợi sữa cho mẹ. Trên đây là gợi ý những món ăn cho bà đẻ, các mẹ bỉm sữa có thể tham khảo. Chúc các mẹ thực hiện thành công các món ăn ngon này.

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