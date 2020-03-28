Giải đáp bà bầu có được ăn rau ngót không?

Bà bầu có được ăn rau ngót không là vấn đề gây tranh cãi vì hiện nay vẫn chưa có nghiên cứu chính thức nào cho việc này. Trong bài viết hôm nay hãy cùng tìm hiểu kĩ hơn về những tác dụng mà rau ngót mang lại cho bà bầu cũng như trả lời cho câu hỏi bà bầu tháng thứ mấy được ăn rau ngót .

Theo nghiên cứu, trong rau ngót tươi có chứa hàm lượng lớn chất papaverin, đây là một loại chất kích thích cơ trơn tử cung co thắt, không tốt cho phụ nữ mang thai. Bên cạnh đó, theo kinh nghiệm dân gian, phụ nữ sau sinh, sau sảy thai hay sau khi nạo phá thai thường dùng nước rau ngót tươi để điều trị tình trạng sót nhau thai. Phụ nữ chỉ cần sử dụng khoảng 100ml nước rau ngót tươi để đẩy nhau thai còn sót ra ngoài cơ thể sau từ 15 đến 20 phút.

Cho đến hiện tại vẫn chưa có kết luận về mặt khoa học nào cho thấy sản phụ ăn rau ngót làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ hay thai nhi. Tuy nhiên những rủi ro tiềm ẩn khi bà bầu ăn rau ngót vẫn tồn tại.

Ăn rau ngót có thể dẫn đến sảy thai - Ảnh minh họa: Internet

Cản trở sự hấp thụ canxi và phốt pho

Quá trình rau ngót trao đổi chất trong cơ thể thai phụ làm sản sinh chất glucocorticoid. Đây là một loại chất có khả năng gây cản trở quá trình hấp thụ chất canxi và phốt pho trong cơ thể.

Gây mất ngủ

Mẹ bầu trong giai đoạn tam cá nguyệt thứ ba ăn rau ngót có thể gây ra tình trạng mất ngủ, chán ăn hay thậm chí là khó thở.

Mẹ bầu ăn rau ngót dẫn đến mất ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì những lí do trên mà mẹ bầu nên hạn chế ăn rau ngót để không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Nếu ăn mẹ hãy ăn với lượng nhỏ và nấu thật chín.

Sau 5 tháng bà bầu có được ăn rau ngót không?

Bầu 5 tháng ăn rau ngót có sao không là câu hỏi được rất nhiều mẹ bầu quan tâm. Theo các chuyên gia y khoa, bà bầu trong giai đoạn tam cá nguyệt đầu tiên nên tránh ăn rau ngót vì nhiều ý kiến cho rằng trong thời điểm này rất dễ bị sảy thai. Đến tháng thứ 6 của thai kỳ ảnh hưởng của rau ngót đến mẹ và bé không nặng nề như giai đoạn đầu. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tuyệt đối những tháng về sau mẹ bầu cũng nên hạn chế sử dụng loại thực phẩm này.

Bà bầu có ăn được rau ngót nấu chín không?

Bà bầu có được ăn rau ngót nấu chín không? Câu trả lời cho vấn đề này còn tùy thuộc vào thể trạng của người mẹ, dưới đây là một số lưu ý mẹ bầu muốn ăn rau ngót nấu chín:

Mẹ bầu nên nấu chín rau ngót trước khi ăn - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ bầu nếu là người có tiền sử sinh non, sảy thai hay sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm nên hạn chế ăn rau ngót. Loại thực phẩm này dẫn đến nguy cơ xấu cho sức khỏe của mẹ và bé.

Mẹ bầu nên chọn rau ngót sạch và tươi- Ảnh minh họa: Internet

Mẹ bầu không nên ăn rau ngót tươi mà cần nấu chín thật kỹ trước khi ăn.

Khi chọn mua rau ngót, mẹ bầu nên chọn mua rau sạch, tươi để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh tình trạng ngộ độc..

Những loại rau tốt cho bà bầu mà bạn có thể chọn thay cho rau ngót

Bổ sung rau xanh là điều cần thiết trong thời gian mang thai. Ngoài việc hạn chế ăn những loại rau gây ảnh hưởng đến thai nhi, mẹ bầu có thể thay thế bằng một số loại rau dưới đây.

Rau củ quả tốt cho mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Rau chân vịt

Đây là một loại rau vô cùng tốt cho mẹ bầu. Trong rau chân vịt có chứa lượng lớn vitamin và khoáng chất không những tốt cho sức khỏe của người mẹ mà còn tốt cho sự phát triển của thai nhi như vitamin A, C, E, K, magie… Các chất này có tác dụng thúc đẩy quá trình hoạt động của hệ tiêu hóa, tăng cường thị lực. Bên cạnh đó, chúng cũng làm giảm sự tăng cân mất kiểm soát của thai phụ. Hơn thế nữa, rau chân vịt còn có công dụng hỗ trợ sự phát triển của thai nhi, tốt cho não bộ của bé.

Súp lơ xanh

Loại rau này có chứa rất nhiều khoáng chất như axit folic, magie, phốt pho, vitamin A, K… Công dụng của những chất này là ngăn ngừa các biến chứng của thai kỳ như táo bón, chuột rút, thiếu máu hay loãng xương. Chính vì vậy, mẹ bầu nên bổ sung súp lơ xanh vào thực đơn hàng tuần.

Cải thìa

Đây là một loại rau ranh có chứa lượng lớn chất sắt giúp cho cơ thể mẹ bầu giảm thiểu nguy cơ bị thiếu máu. Hơn thế nữa, cải thìa còn là loại rau có công dụng kháng viêm hiệu quả, giúp ngăn ngừa bệnh viêm khớp và tim mạch.

Bà bầu có được ăn rau ngót không, câu trả lời còn tùy thuộc vào thể trạng của mỗi người. Bên cạnh đó rau ngót cũng đem đến những tác dụng phụ gây nguy hiểm đến mẹ và thai nhi vì vậy bạn nên cân nhắc khi sử dụng loại rau này.