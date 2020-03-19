Sau sinh ăn dưa hấu được không? Những loại quả tốt cho bà đẻ

Mùa hè, dưa hấu là một thực phẩm giải khát được nhiều người ưa chuộng. Dưa hấu có vị ngọt, tính hàn cực kỳ tốt cho giải khát, hạ nhiệt, giảm huyết áp đồng thời lợi tiểu. Bên cạnh đó, dưa hấu còn được Đông y sử dụng để trị bệnh viêm thận, huyết áp cao và đái tháo đường,...Với nhiều lợi ích tuyệt vời như vậy, liệu dưa hấu có tốt cho mẹ sau sinh không và sau sinh ăn dưa hấu được không ?

Nhiều chị em thắc mắc phụ nữ sau sinh ăn dưa hấu được không? Nếu kiêng thì sau sinh mấy tháng được ăn dưa hấu ?

Một số loại khoáng chất và vitamin góp phần quan trọng cho việc tăng cường sức khỏe con người như vitamin C, vitamin A, kali,...

Ngoài ra, trong dưa hấu còn chứa một ít chất xơ giúp tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa. Trong 100g dưa hấu chứa 0,4g chất xơ.

Hàm lượng đường của dưa hấu phần lớn là fructozo. Đây một loại đường tự nhiên trong trái cây, giúp dưa hấu có vị ngọt.

Có thể nói, dưa hấu là một loại quả ngon miệng cho cả người lớn và trẻ em. Bên cạnh đó, dưa hấu còn chứa rất nhiều thành phần dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe .

Với những lợi ích tuyệt vời về giá trị dinh dưỡng như trên, nghe có vẻ như dưa hấu là loại quả mẹ sau sinh không nên bỏ qua trong thực đơn của mình? Tuy nhiên, các bác sĩ lại đưa ra lời khuyên rằng mẹ sau sinh nên cẩn thận với dưa hấu. Nguyên nhân chính là do:

Sau sinh, cơ thể người mẹ yếu đi rất nhiều, rất nhạy cảm và dễ bị cảm lạnh. Dưa hấu có tính hàn, có thể khiến mẹ sau sinh bị lạnh bụng, tiêu chảy, đầy hơi, thậm chí bé cũng có thể bị dị ứng do bú sữa mẹ.

Dưa hấu có thể khiến mẹ bị lạnh bụng và tiêu chảy - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, ăn nhiều dưa hấu sẽ làm tổn thương tỳ vị bởi mẹ cho con bú có sức khỏe khá kém. Ngoài ra, các bà đẻ sinh mổ không nên ăn thực phẩm có tính hàn tương tự như ốc, nghêu, sò hay mướp đắng,...

Những lưu ý cho mẹ sau sinh khi ăn dưa hấu

Mắc dù mẹ sau sinh không nên ăn dưa hấu như lời khuyến của các bác sĩ, tuy nhiên nếu mẹ quá thèm dưa hấu thì cần lưu ý một số điều sau:

Dưa hấu lạnh ảnh hưởng xấu đến dạ dày, hạn chế quá trình tiết dịch vị đồng thời ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Do đó, bà đẻ đang cho con bú không nên ăn nhiều.

Lượng đường trong dưa hấu khá cao. Nếu ăn nhiều, mẹ sau sinh sẽ có nguy cơ bị bệnh tiểu đường cao hơn người không ăn hoặc ăn ít.

Dưa hấu khiến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường ở mẹ sau sinh tăng cao - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ sau sinh có thận kém và không nên ăn nhiều dưa hấu bởi 90% dưa hấu là nước. Nếu cơ thể mẹ hấp thụ quá nhiều nước sẽ không kịp đào thải kịp. Từ đó, cơ thể sẽ bị ứ đọng nước, có thể bị suy thận cấp tính.

Nếu mẹ sau sinh bị cảm lạnh, việc ăn nhiều dưa hấu sẽ khiến quá trình giải độc trong cơ thể bị suy giảm, khiến bệnh tình của mẹ trở nên nặng hơn và lâu lành.

Nếu bổ dưa hấu và để quá lâu ngoài không khí sẽ khiến dưa hấu bị mất chất, thậm chí nhiễm bẩn. Nếu mẹ sau sinh ăn phải sẽ bị ngộ độc, từ đó ảnh hưởng đến đường tiêu hóa cũng như sức khỏe.

Không nên dùng dưa hấu trước hoặc sau bữa ăn do dưa hấu chứa nhiều nước sẽ khiến chất dinh dưỡng trong dạ dày bị giảm đi, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa đồng thời khả năng hấp thụ thức ăn cũng giảm.

Dưa hấu sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn - Ảnh minh họa: Internet

Để đảm bảo chất lượng sữa an toàn cho em bé và cơ thể mẹ sau sinh phục hồi nhanh, các mẹ cần chú ý:

Nên ăn dưa hấu để ở nhiệt độ thường thay vì dưa hấu để trong tủ lạnh.

Không nên ăn dưa hấu đã được bổ ra quá lâu hay để qua đêm trong tủ lạnh.

Phụ nữ sau sinh ăn hoa quả gì thì tốt?

Mẹ sau sinh và đang cho con bú cần có một chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, đặc biệt là chất xơ. Điều đó sẽ giúp mẹ có rất nhiều sữa chất lượng tốt cho con bú. Dưới đây là một số loại quả cực kỳ tốt cho sức khỏe mẹ sau sinh.

Chuối

Chuối chín có vị ngọt, mềm giúp mẹ sau sinh dễ tiêu và ngăn ngừa tình trạng táo bón bởi hệ tiêu hóa lúc này chưa được hồi phục hoàn toàn. Chuối có hàm lượng chất xơ dồi dào, cùng với sắt, canxi và vitamin B6 cao hơn nhiều so với các loại quả khác. Do đó, chuối được xếp vào danh sách các loại quả lợi sữa cho mẹ đang cho con bú.

Chuối được xếp vào danh sách các loại quả vô cùng lợi sữa cho mẹ đang cho con bú - Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ

Đu đủ giàu vitamin A, vitamin C, vitamin B, chất xơ và canxi. Hơn thế nữa, enzyme trong đu đủ giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể. Nếu mẹ sau sinh thường xuyên ăn đu đủ, sữa mẹ sẽ tràn trề và không lo thiếu sữa cho con bú.

Thanh long

1 quả thanh long có khoảng 60 calo, bao gồm các loại khoáng chất như canxi, sắt, photpho cũng như các loại vitamin C và các vitamin nhóm B (B1, B2 và B3). Thanh long cũng là loại quả nhiều nước, có tính mát, vị ngọt thanh giúp tăng khẩu vị, bổ sung nước và tăng tiết sữa cho mẹ sau sinh.

Quả sung

Quả sung cũng như lá non của cây sung rất lợi sữa cho mẹ đang cho con bú. Bên cạnh việc dùng chúng để ăn sống, bà đẻ còn có thể nấu cháo bằng quả sung hoặc dùng sắc nước uống cũng rất tốt.

Hồng xiêm

Hồng xiêm được coi là một loại quả giàu sắt, canxi, vị ngọt và tính mát giúp nhuận tràng. Nhờ đó, hồng xiêm cũng là một loại quả cực kỳ bổ dưỡng cho mẹ sau sinh.

Qua đây, chắc hẳn các mẹ đã được giải đáp thắc mắc “Phụ nữ sau sinh ăn dưa hấu được không?”. Tóm lại, mẹ sau sinh không nên ăn dưa hấu, nếu thèm quá thì có thể ăn một chút và cần chú ý một số điều mà chúng tôi đã chia sẻ trên. Bên cạnh đó, mẹ bầu có thể ăn một số loại hoa quả khác có thể giúp cho lượng sữa dồi dào hơn.