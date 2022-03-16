Làm thế nào để giúp con bạn đối phó với nỗi thất vọng khi không có anh chị em ruột?

Bà Victoria Pollard, một bà mẹ của một đứa trẻ ở Bắc Carolina, cho biết: "Con trai tôi khoảng 3 tuổi khi nó bắt đầu hỏi liệu nó có thể có em trai hay em gái hay không. Tôi nghĩ vào khoảng thời gian đó, nhóc nhà tôi thấy một số người bạn của mình có em và cậu ta tự hỏi liệu đó có phải là điều mà gia đình chúng tôi cũng sẽ có em cho cậu nhóc hay không."

Khi đã làm cha mẹ trong một vài năm, bạn có thể đã quen với việc phớt lờ hoặc bỏ qua khi mọi người hỏi khi nào bạn sẽ sinh thêm con. Mặc dù câu hỏi này có thể khiến bạn cảm thấy thô lỗ và xâm phạm khi nó đến từ bạn bè, gia đình hoặc thậm chí là người lạ, nhưng chắc chắn bạn sẽ dễ dàng thay đổi chủ đề nói chuyện với họ. Nhưng khi con lớn của bạn bắt đầu đòi hỏi em trai hoặc em gái, mọi thứ có thể bắt đầu phức tạp hơn.

Ban đầu, bà Pollard phải vật lộn để trả lời các câu hỏi của mình, "Tôi thích trở thành một gia đình ba người và tôi nghĩ điều đó phù hợp với chúng tôi, nhưng có một phần lớn trong tôi cũng muốn làm cho con mình hạnh phúc", cô nói. "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sinh thêm con trừ khi con trai tôi hỏi về điều đó và sau đó điều đó khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi có phải là người ích kỷ không? Tôi có đang bỏ lỡ điều gì đó sao?".

Mặc dù trẻ em thường tự hỏi tại sao gia đình của chúng không giống như một gia đình khác mà chúng đã nhìn thấy trực tiếp hoặc trên truyền hình, nhưng đối với một số trẻ, mong muốn có anh chị em không chỉ là một sự thắc mắc thụ động.

Không chỉ tất cả trẻ em đều có mong muốn có anh chị em ruột, mà vấn đề này có thể xuất hiện lặp đi lặp lại ở những thời điểm khác nhau trong thời thơ ấu của con chúng ta. Khi trẻ lớn lên qua các giai đoạn khác nhau, chúng có thể nhớ đến việc muốn có anh chị em mà chúng không có theo những cách khác nhau. Một đứa trẻ 3 tuổi có thể thắc mắc tại sao chúng không có anh chị em vì bạn thân của chúng cũng vậy.

Ảnh minh họa

Đối với nhiều trẻ em duy nhất trong nhà, việc đóng cửa liên quan đến đại dịch và dẫn đến sự cô đơn đã khiến mong muốn có anh chị em trở nên cấp thiết hơn.

"Đối với nhiều đứa trẻ, việc phải nghỉ học và bị mắc kẹt ở nhà đã thực sự làm chú ý đến một số mong muốn mà chúng có đối với anh chị em khi chúng tưởng tượng sẽ như thế nào khi có một người bạn ở nhà với chúng". Leela R. Magavi, bác sĩ tâm thần người lớn, thanh thiếu niên và trẻ em đồng giám đốc y tế khu vực về Tâm thần cộng đồng, tổ chức sức khỏe tâm thần ngoại trú lớn nhất của California cho biết.

Khi trẻ phải vật lộn để kiềm chế cảm giác thất vọng khi không có anh chị em, cha mẹ có thể không chắc về cách tốt nhất để đối phó. Các chuyên gia nói rằng, mặc dù sự thất vọng cụ thể này có thể cảm thấy là duy nhất, nhưng cha mẹ có thể cảm thấy tự tin phản ứng theo cách giống như cách họ đối với bất kỳ sự thất vọng lớn nào mà trẻ trải qua. Tiến sĩ Magavi nói: "Bất kể vấn đề là gì, cha mẹ có thể làm những điều để giúp trẻ xử lý và vượt qua nỗi thất vọng, điều này sẽ giúp chúng phát triển về lâu dài”.

Xác thực tình cảm lớn của con

Ảnh minh họa

Khi trẻ bày tỏ những cảm xúc lớn, điều quan trọng là cha mẹ phải đảm bảo rằng chúng được lắng nghe. Chuyên gia Harris nói: "Cha mẹ có thể xác thực cảm xúc của con mình bằng cách tích cực lắng nghe những gì chúng nói và phản hồi bằng cách chia sẻ lại những gì bạn đã nghe chúng nói. Xác thực thường có âm thanh như, "Mẹ/Ba nghe thấy con muốn có một người anh chị em đến mức nào, Mẹ.Ba biết thật khó cho con nếu không có thứ mà con thực sự muốn. Mẹ/Ba rất vui vì con đang nói cho mẹ/ba những điều con muốn và điều đó quan trọng với con yêu của ba/mẹ nhường nào".

Trả lời câu hỏi theo cách phù hợp với lứa tuổi của con

Ảnh minh họa

Trẻ em ở một độ tuổi nhất định thường có vẻ như hay hỏi "tại sao?" nhưng có thể khó khăn cho các bậc cha mẹ để biết những gì họ nên hoặc không nên chia sẻ với con cái của họ. Điều này có thể đặc biệt đúng khi lý do con không có anh chị em cảm thấy giống như một chủ đề của người lớn.

Tiến sĩ Magavi nói: "Tôi khuyến khích các bậc cha mẹ nghĩ về tuổi của con mình và những thông tin mà chúng có khả năng xử lý và tìm cách cho chúng biết lý do tại sao chúng không có anh chị em theo cách phù hợp với lứa tuổi. Khi những đứa trẻ không biết tại sao chúng lại bỏ lỡ điều gì đó trong cuộc sống của chúng, chúng thường tin rằng nó có liên quan đến chúng."

Nhận biết được tận cùng mong muốn của con

Mặc dù bề ngoài mong muốn có anh chị em có vẻ đơn giản, nhưng lý do đằng sau mong muốn có thể khác nhau rất nhiều ở mỗi đứa trẻ.

Ảnh minh họa

Một số đứa trẻ tưởng tượng rằng anh chị em có thể đóng vai trò như một người bạn chơi trong khi những đứa trẻ khác thích ý tưởng có em bé để chăm sóc và những đứa trẻ khác tưởng tượng rằng điều đó sẽ mang lại cho chúng cảm giác gần gũi mà chúng không cảm thấy với các thành viên khác trong gia đình. Khi cha mẹ trả lời với sự tò mò và mong muốn tìm hiểu thêm về lý do tại sao con họ có mong muốn mạnh mẽ như vậy, họ có thể giúp đáp ứng các nhu cầu cơ bản bằng những cách khác.

Trả lời rõ ràng và nêu bật những mặt tích cực cho con hiểu khi con là con một

Ảnh minh họa

Có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi trả lời bằng "có thể" thay vì "không", nhưng cha mẹ nên tránh cho con mình hy vọng hão huyền nếu chúng biết rằng ba mẹ không có ý định có thêm em bé.

Tiến sĩ Magavi chia sẻ: "Điều quan trọng là phải có lòng trắc ẩn nhưng phải rõ ràng. Nếu vì hoàn cảnh, thay vì sự lựa chọn đã quy định quy mô gia đình bao nhiều người, cha mẹ có thể chia sẻ rằng ba mẹ cũng mong muốn mọi thứ khác đi sau này và có thể làm nổi bật những điều tuyệt vời về gia đình của mình đúng như thực tế khi chỉ có mình con cho con hiểu".

Dạy các chiến lược đối phó với nỗi buồn cho con

Ảnh minh họa

Tiến sĩ Magavi nói: "Các công cụ khác nhau phù hợp với những đứa trẻ khác nhau. Cha mẹ có thể khuyến khích trẻ thử một loạt các chiến lược để đối phó với cảm giác buồn bã như vẽ tranh, viết nhật ký, nói chuyện với bạn bè hoặc thành viên trong gia đình, tập thể dục hoặc tham gia vào một sở thích khác mà chúng yêu thích."

Khi một đứa trẻ xác định được các chiến lược phù hợp với chúng, cha mẹ có thể nhắc chúng về những gì đã giúp chúng cảm thấy tốt hơn trong quá khứ nếu chúng cảm thấy đặc biệt khó chịu.

Đặt ranh giới yêu thương

Ảnh minh họa

Đôi khi, việc quản lý mong muốn dai dẳng của trẻ đối với anh chị em có thể gây tổn hại đến tình cảm của cha mẹ, đặc biệt là nếu ba mẹ cũng phải trải qua nỗi buồn về số lượng thành viên trong gia đình của mình. Chuyên gia Harris tâm tình: "Không sao cả khi đặt ra những ranh giới yêu thương. Không sao khi nói với trẻ rằng bạn đã trả lời câu hỏi của chúng và yêu cầu chúng nhắc lại những gì bạn đã nói thay vì lặp đi lặp lại những yêu cầu giống nhau về anh chị em mỗi ngày với ba mẹ mãi."

Theo Parents