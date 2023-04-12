Kazu Gain Gold sữa mát tăng cân chuẩn Nhật

Theo báo cáo của Buzzmetrics, Kazu Gain Gold chiếm vị trí Số 1 trong tâm trí khách hàng về tính năng sữa mát tăng cân cho trẻ trên các trang mạng xã hội Việt Nam. Kết quả được nghiên cứu dựa trên 15.921 thảo luận đề cập đến các sản phẩm có tính năng sữa mát tăng cân cho trẻ. Trong đó, Kazu Gain Gold chiếm tổng ghi nhận cao nhất, lên đến 9.132 thảo luận tích cực về thuộc tính sữa mát tăng cân.

Đó cũng là trăn trở mẹ Lê Diệp Anh: “Các con trong những năm đầu đời, hệ tiêu hoá vẫn chưa hoàn thiện nên vô cùng yếu ớt, rất dễ mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột dẫn đến rối loạn tiêu hóa như táo bón, tiêu chảy, đầy hơi,...”

Trong những năm đầu đời, hệ tiêu hóa của con chưa phát triển hoàn chỉnh, còn non yếu. Vì thế bố mẹ chú trọng lựa chọn sản phẩm êm dịu với bụng nhỏ của con. Thế nhưng chọn sữa tốt cho hệ tiêu hóa con thường ít tăng cân. Khi thiêng về thúc đẩy cân nặng thì con lại dễ rơi vào tình trạng táo bón bởi hàm lượng đạm trong sữa cao. Lựa chọn tăng cân hay êm dịu với hệ tiêu hóa của con, nhiều bố mẹ đau đầu trong vấn đề này.

Với mẹ Khả Ái, cân nặng và vấn đề tiêu hóa cũng được mẹ quan tâm: “Từ ngày cai sữa mẹ chuyển hẳn sang sữa công thức là Mối nhà mình cứ táo bón hoài. Nên mẹ luôn trăn trở mong tìm được một loại sữa vừa mát giúp con tăng cân, lại không làm con nóng dẫn đến táo bón.”

Tìm được bí quyết giúp con mát bụng lại tăng cân, mẹ Dương Nhật Linh vui mừng chia sẻ: “Dù tìm hiểu rất kĩ, tham khảo cũng nhiều mà phải đổi sữa đến vài lần mình mới tìm ra chân ái cho con, đó chính là Sữa Mát Tăng Cân Kazu Gain Gold. Sữa Mát Tăng Cân Kazu Gain Gold bổ sung Lợi Khuẩn Nhật Bản và Bộ 3 Siêu Chất Xơ (GOS Nhật Bản, FOS, HMO) giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, ổn định tiêu hóa và tăng cường hấp thu dưỡng chất.”

Mẹ Hương Phạm cũng không giấu niềm vui: “Bé nhà mình cứ khen vị sữa thơm ngon, dễ uống, nên con tự giác uống hết veo. Sau một tháng uống Kazu Gain Gold, con tiêu hoá tốt, bụng khoẻ, tăng cân chuẩn. Con cũng giảm hẳn hiện tượng táo bón, cân nặng chiều cao đều cải thiện, lại vui vẻ hoạt bát hơn trong các hoạt động thường ngày.”

Nhiều mẹ lựa chọn số 1 sữa mát tăng cân Kaz Gain Gold cho con vì

Kazu Gain Gold tự hào mang nguồn dinh dưỡng chuẩn Nhật Bản, góp phần cùng Aiwado hiện thực hóa sứ mệnh nâng cao tầm vóc, cải thiện trí lực và thể lực cho trẻ em Việt Nam.

Tại Hội thảo Quốc tế "Ứng dụng dinh dưỡng Nhật Bản nâng cao tầm vóc trẻ em" do Aiwado và Hiệp hội sữa Việt Nam hợp tác độc quyền tổ chức tại Cần Thơ vào tháng 3/2023 vừa qua, ông Matsumura Tsutomu - Chuyên gia Nhật Bản nhận định rằng: “Khi bổ sung lợi khuẩn Nhật Bản & GOS Nhật Bản cùng HMO & FOS tạo ra bộ 3 siêu chất xơ trong Kazu Gain Gold giúp sữa mát, hạn chế tình trạng táo bón để trẻ tiêu hoá tốt hơn, tạo nền tảng hấp thu dưỡng chất, tăng cân và phát triển toàn diện".

Đặc biệt, với công nghệ sản xuất hiện đại, sữa được sấy phun chỉ một lần duy nhất cùng hương tự nhiên, giúp Kazu Gian Gold giữ nguyên vẹn các dưỡng chất tốt cùng vị sữa trong lành, tươi mát giúp trẻ tiêu hoá tốt và tăng cân chuẩn Nhật.

Chọn sữa mát tăng cân Kazu Gain Gold cho con chính là cách cha mẹ đặt trọn niềm tin vào một tương lai phát triển toàn diện cả về sức vóc, chiều cao, cân nặng của con mình.