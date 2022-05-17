Hot mom Thanh Trần xúc động khi xem video “Mẹ ơi, sao phải chọn?” của BioAmicus

“Vẫn biết, làm mẹ là một thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ và mình thật may mắn khi có Benny và Kelly. Nhưng vẫn có những khoảng thời gian mình phải đứng trước thật nhiều lựa chọn, cho con hay cho bản thân vì không thể cân bằng được cuộc sống” - Hot mom Thanh Trần chia sẻ khi xem video “Mẹ ơi, sao phải chọn?”
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Từ một hot vlogger thành một hot mom trên mạng xã hội
Từng được biết đến là một vlogger nổi tiếng bởi lối nói chuyện duyên dáng, hài hước với hàng loạt các video triệu view. Thanh Trần nhận được sự yêu mến của rất nhiều fan hâm mộ và trở thành một hiện tượng khi từng vượt mặt Sơn Tùng MTP về số lượng follow trên mạng xã hội.
Xinh đẹp, tài năng và nổi tiếng như thế nhưng Thanh Trần lại quyết định kết hôn và làm mẹ ở độ tuổi 21. Tuy nhiên, mẹ bỉm trẻ không hề thấy hối tiếc với quyết định này. “Từ khi làm mẹ, mình trở nên chín chắn và trưởng thành hơn, bắt đầu biết tiết kiệm, vun vén cho tương lai. Nhờ có 2 thiên thần Benny và Kelly cùng ông chồng “trẻ con” mà cuộc sống gia đình lúc nào cũng tíu tít và ngập tràn tiếng cười” - Thanh Trần chia sẻ.
Nhưng ít ai biết được, để có thể quay trở lại công việc, trở thành 1 hot mom với những video dí dỏm, tích cực như vậy, Thanh Trần cũng từng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từng là một mẹ chăm con full time và đầy áp lực.
Thanh Trần đồng cảm vì thấy mình trong clip “Mẹ ơi, sao phải chọn?”
Trong livestream ngày 11.5.2022, khán giả hiếm hoi có cơ hội thấy một Thanh Trần tưng tửng, lầy lội lại sụt sùi xúc động khi xem clip “Mẹ ơi, sao phải chọn” của nhãn hàng BioAmicus. Clip ngắn nhưng đã khắc họa chân thực hình ảnh người mẹ sau khi kết hôn và sinh con. Mẹ đâu thể ngờ rằng, sau khi có con, cuộc sống của mẹ là một chuỗi sự lựa chọn.
Mẹ phải đặt tên cho con theo sự sắp đặt, hay tự quyết đặt chiếc tên xinh xắn đã nằm nghĩ hằng đêm. Là cho phép bản thân ngủ nướng đến 12h, hay dậy chăm chút bữa cháo cho con từ sớm. Phải từ bỏ trà sữa bấy lâu vẫn ghiền, chọn móng giò chán ngấy nhưng con được đủ chất?… Mẹ quay cuồng, mơ hồ trong những lựa chọn không hồi kết.
Thanh Trần chia sẻ: “Khi xem ‘Mẹ ơi, sao phải chọn?’, bất giác nhớ lại thời còn trẻ, mình từng ấp ủ rất nhiều dự định. Nhưng mọi thứ phải gác lại sau khi có con. Mình đã từng rơi vào áp lực và stress vô cùng”.
Thấy được từng hình ảnh của mình trong “Mẹ ơi, sao phải chọn?” cùng sự đồng cảm sâu sắc, Thanh Trần không ngừng kêu gọi các mẹ nhanh nhanh xem clip để thấy được ý nghĩa BioAmicus lan tỏa. Rất nhiều mẹ đã rầm rộ thảo luận chọn team đi làm hay team ở nhà chăm con. Cùng xem clip mà Thanh Trần nhắc đến ngay tại đây
Hàng nghìn mẹ xem livestream đến phút cuối đã biết được lý do Thanh Trần vừa chăm con khéo, lại có thu nhập “khủng” và trở thành hot mom được nhiều mẹ bỉm yêu mến.
Vì con chọn BioAmicus, Thanh Trần tự tin viết tiếp ước mơ của mình
Một trong những bí quyết được hot mom chia sẻ giúp cô có thể yên tâm và dành nhiều thời gian cho công việc hơn là chọn đúng sản phẩm phù hợp cho các con. 2 năm, 2 đứa với hàng trăm câu chuyện chưa kể. Cả 2 bé Benny và Kelly nhà đều lười ăn và chuyên gia bị rối loạn tiêu hóa, khi táo bón, khi tiêu chảy thường xuyên. Nhưng trộm vía từ khi biết đến dòng men vi sinh 10 chủng của BioAmicus, mọi thứ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
“Được bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương kê cho 2 con dùng BioAmicus, thấy các con dùng hợp và cải thiện nên giờ mình sử dụng rất đều đặn, hết là cứ tạt đâu mua đấy như Con Cưng rồi nhà thuốc chứ không cần đến viện nữa” - Thanh Trần tâm sự.
Cũng nhờ thế, Thanh Trần có nhiều thời gian dành cho bản thân hơn, bắt đầu quay trở lại với đam mê công việc. Cô khẳng định: “Quả thực, BioAmicus luôn là lựa chọn đầu tiên và đúng đắn nhất của Thanh trong hành trình nuôi con. Cảm ơn Belly và Kenny đã chọn BioAmicus để mẹ có thể hoàn thành xuất sắc mọi công việc của mình.”
Hai dòng sản phẩm nổi bật của BioAmicus là Men vi sinh 10 chủng BioAmicus Complete và Vitamin bao kép BioAmicus D3 K2-MK7. Đây đều là những sản phẩm mang công thức và công nghệ đột phá, là giải pháp giúp bé phát triển toàn diện cả chiều cao, cân nặng. BioAmicus tự hào được hàng triệu bà mẹ tại hơn 30 quốc gia trên thế giới tin dùng.
Sau 2 năm có mặt tại Việt Nam, BioAmicus hiện đã được phân phối rộng rãi tại nhiều nhà thuốc, shop mẹ bé và các bệnh viện lớn.