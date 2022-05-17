Hot mom Thanh Trần xúc động khi xem video “Mẹ ơi, sao phải chọn?” của BioAmicus

Xinh đẹp, tài năng và nổi tiếng như thế nhưng Thanh Trần lại quyết định kết hôn và làm mẹ ở độ tuổi 21. Tuy nhiên, mẹ bỉm trẻ không hề thấy hối tiếc với quyết định này. “Từ khi làm mẹ, mình trở nên chín chắn và trưởng thành hơn, bắt đầu biết tiết kiệm, vun vén cho tương lai. Nhờ có 2 thiên thần Benny và Kelly cùng ông chồng “trẻ con” mà cuộc sống gia đình lúc nào cũng tíu tít và ngập tràn tiếng cười” - Thanh Trần chia sẻ.

Từng được biết đến là một vlogger nổi tiếng bởi lối nói chuyện duyên dáng, hài hước với hàng loạt các video triệu view. Thanh Trần nhận được sự yêu mến của rất nhiều fan hâm mộ và trở thành một hiện tượng khi từng vượt mặt Sơn Tùng MTP về số lượng follow trên mạng xã hội.

Trong livestream ngày 11.5.2022, khán giả hiếm hoi có cơ hội thấy một Thanh Trần tưng tửng, lầy lội lại sụt sùi xúc động khi xem clip “Mẹ ơi, sao phải chọn” của nhãn hàng BioAmicus. Clip ngắn nhưng đã khắc họa chân thực hình ảnh người mẹ sau khi kết hôn và sinh con. Mẹ đâu thể ngờ rằng, sau khi có con, cuộc sống của mẹ là một chuỗi sự lựa chọn.

Nhưng ít ai biết được, để có thể quay trở lại công việc, trở thành 1 hot mom với những video dí dỏm, tích cực như vậy, Thanh Trần cũng từng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từng là một mẹ chăm con full time và đầy áp lực.

Mẹ phải đặt tên cho con theo sự sắp đặt, hay tự quyết đặt chiếc tên xinh xắn đã nằm nghĩ hằng đêm. Là cho phép bản thân ngủ nướng đến 12h, hay dậy chăm chút bữa cháo cho con từ sớm. Phải từ bỏ trà sữa bấy lâu vẫn ghiền, chọn móng giò chán ngấy nhưng con được đủ chất?… Mẹ quay cuồng, mơ hồ trong những lựa chọn không hồi kết.

Làm mẹ là một chuỗi sự lựa chọn (hình ảnh từ clip “Mẹ ơi, sao phải chọn” của BioAmicus)

Thanh Trần chia sẻ: “Khi xem ‘Mẹ ơi, sao phải chọn?’, bất giác nhớ lại thời còn trẻ, mình từng ấp ủ rất nhiều dự định. Nhưng mọi thứ phải gác lại sau khi có con. Mình đã từng rơi vào áp lực và stress vô cùng”.

Thấy được từng hình ảnh của mình trong “Mẹ ơi, sao phải chọn?” cùng sự đồng cảm sâu sắc, Thanh Trần không ngừng kêu gọi các mẹ nhanh nhanh xem clip để thấy được ý nghĩa BioAmicus lan tỏa. Rất nhiều mẹ đã rầm rộ thảo luận chọn team đi làm hay team ở nhà chăm con. Cùng xem clip mà Thanh Trần nhắc đến ngay tại đây

Hàng nghìn mẹ xem livestream đến phút cuối đã biết được lý do Thanh Trần vừa chăm con khéo, lại có thu nhập “khủng” và trở thành hot mom được nhiều mẹ bỉm yêu mến.

Vì con chọn BioAmicus, Thanh Trần tự tin viết tiếp ước mơ của mình

Một trong những bí quyết được hot mom chia sẻ giúp cô có thể yên tâm và dành nhiều thời gian cho công việc hơn là chọn đúng sản phẩm phù hợp cho các con. 2 năm, 2 đứa với hàng trăm câu chuyện chưa kể. Cả 2 bé Benny và Kelly nhà đều lười ăn và chuyên gia bị rối loạn tiêu hóa, khi táo bón, khi tiêu chảy thường xuyên. Nhưng trộm vía từ khi biết đến dòng men vi sinh 10 chủng của BioAmicus, mọi thứ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

“Được bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương kê cho 2 con dùng BioAmicus, thấy các con dùng hợp và cải thiện nên giờ mình sử dụng rất đều đặn, hết là cứ tạt đâu mua đấy như Con Cưng rồi nhà thuốc chứ không cần đến viện nữa” - Thanh Trần tâm sự.

Thanh Trần tự tin viết tiếp ước mơ vì các con chọn BioAmicus

Cũng nhờ thế, Thanh Trần có nhiều thời gian dành cho bản thân hơn, bắt đầu quay trở lại với đam mê công việc. Cô khẳng định: “Quả thực, BioAmicus luôn là lựa chọn đầu tiên và đúng đắn nhất của Thanh trong hành trình nuôi con. Cảm ơn Belly và Kenny đã chọn BioAmicus để mẹ có thể hoàn thành xuất sắc mọi công việc của mình.”