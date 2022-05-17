Giật mình trước các loại đồ uống có hại cho sức khỏe của con trẻ mà bố mẹ vô tình cho con sử dụng

Nuôi dạy con 17/05/2022 08:49

Những loại đồ uống như soda, nước có ga, cà phê,... có hại cho trẻ nhiều hơn bố mẹ tưởng.

Đồ uống có chứa caffein

Nhiều trẻ nhỏ uống đồ uống chứa caffein – như soda, cà phê và nước tăng lực – có thể có tác dụng phụ đối với sức khỏe.

Một nghiên cứu báo cáo rằng khoảng 75% trẻ em trong độ tuổi 6-19 tiêu thụ caffeine, với lượng tiêu thụ trung bình 25 mg mỗi ngày ở trẻ em 2 – 11 tuổi và gấp đôi số đó ở trẻ em 12 – 17 tuổi.

Caffeine có thể gây hốt hoảng, nhịp tim nhanh, huyết áp cao, lo lắng và rối loạn giấc ngủ ở trẻ em, đó là lý do tại sao đồ uống có chứa caffeine nên được hạn chế dựa trên tuổi.

Các tổ chức y tế của trẻ em như AAP cho rằng caffeine nên được giới hạn ở mức không quá 85 – 100 mg mỗi ngày đối với trẻ lớn hơn 12 tuổi và nên tránh hoàn toàn ở trẻ dưới 12 tuổi.

Cha mẹ nên nhớ rằng một số loại nước tăng lực nhất định có thể chứa hơn 100 mg caffeine mỗi khẩu phần 354 ml, do đó cần hạn chế nước tăng lực cho tất cả trẻ em và thanh thiếu niên để tránh quá nhiều caffeine.

Nước uống có ga

Không chỉ chứa chất tạo ngọt và phẩm màu nhân tạo, nước tăng lực còn chứa caffeine gây hại cho trẻ nếu dùng thường xuyên. Bên cạnh đó, những loại nước chứa hàm lượng caffeine cao như: cà phê, sô cô la, siro soda… cũng cần hạn chế cho trẻ uống.

Giật mình trước các loại đồ uống có hại cho sức khỏe của con trẻ mà bố mẹ vô tình cho con sử dụng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Soda và nước ngọt

Đây là loại đồ uống nên hạn chế vì có nhiều đường nên không hề có lợi cho sức khỏe của trẻ. Không chỉ tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường mà còn tăng nguy cơ tăng cân, béo phì ở trẻ em.

Nước tăng lực

Loại đồ uống này chứa đầy các thành phần có hại, bao gồm lượng lớn đường và caffeine. Chúng cũng rất giàu calo. "Đây là tất cả những thứ mà chúng ta muốn con mình tránh xa", King nói. "Chúng gây tăng một cách đột biến lượng đường trong máu, ảnh hưởng hoặc gây rối loạn giấc ngủ và tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và béo phì ở trẻ. Không có lý do nào hợp lí để một đứa trẻ phải uống nước tăng lực”.

Giật mình trước các loại đồ uống có hại cho sức khỏe của con trẻ mà bố mẹ vô tình cho con sử dụng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các loại trà ngọt

Trà xanh tự nhiên tốt cho sức khỏe hơn trà ngọt. Trà có đường đóng chai thì thua xa một cốc trà xanh thực sự. Bác sĩ King cho biết: “Các loại nước trà ngọt cơ bản là đường nguyên chất”

Lựa chọn thay thế tốt hơn: Thay thế các chai nước trà ngọt bằng cách cho trẻ sử dụng các loại trà trái cây, thảo dược có thêm quả chẳng hạn như quả mâm xôi, thêm một chút mật ong hoặc siro trái cây để tạo vị ngọt.

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