Các loại thực phẩm mà bố mẹ cần lưu ý để tránh GÂY HẠI cho con?

Nuôi dạy con 17/05/2022 09:19

Các bố mẹ không nên cho trẻ ăn các loại thực phẩm này nếu không muốn hối hận.

Quả và hạt

Các loại thực phẩm mà bố mẹ cần lưu ý để tránh GÂY HẠI cho con? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Loại bỏ hạt và vết rỗ khỏi trái cây tươi như dưa hấu, đào, mận và anh đào trước khi dùng. Và không cho bé ăn các loại hạt chẳng hạn như hạt hướng dương hoặc hạt bí ngô. Hạt có thể quá nhỏ để làm trẻ bị nghẹn nhưng có thể mắc vào đường thở của trẻ và gây nhiễm trùng.

Nhóm thực phẩm có màu và vị ngọt

Kẹo cao su, mỳ ăn liền và những loại đồ uống có chứa nhiều chất làm ngọt không có lợi cho sức khỏe của trẻ.Trong những loại thực phẩm này thường có chứa hàm lượng hóa chất nhất định, có thể khiến trẻ bị dị ứng thực phẩm hoặc không tốt cho hệ tiêu hóa. 

Thay vào đó, bạn có thể cho bé ăn các loại hoa quả và trái cây khác như cam, dứa, cà rốt nhưng lưu ý chỉ cho bé ăn vừa phải, không nên ăn nhiều.

Bạn cũng nên tránh cho bé ăn những thực phẩm có dùng chất màu tổng hợp. Vì nếu thường xuyên ăn thực phẩm nhuộm màu, trẻ sẽ mất khả năng tự giải độc cơ thể, xuất hiện đầy bụng, rối loạn tiêu hóa… ngoài ra, nếu vào các cơ quan của hệ bài tiết, chất màu có thể gây sỏi trong niệu đạo.

Nước ngọt

Nước ngọt là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra béo phì, tiểu đường type 2 và hành vi hung hãn ở trẻ. Một lon nước ngọt có thể chứa 60 g đường, gấp bốn lần nhu cầu đường mỗi ngày của trẻ. Chất ngọt hóa học có thể còn nhiều hơn. Trẻ uống nước ngọt không nhận được chất dinh dưỡng mà chỉ toàn calo rỗng.

Sữu chua trái cây

Thật ra, các loại sữa chua trái cây thường chứa khá nhiều đường, chất béo và calorie, có thể khiến trẻ bị béo phì và tăng nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường. Do đó, nếu bạn không chú ý đến điều này mà để bé ăn vô tội vạ thực phẩm không tốt này.

Để chọn loại sữa chua tốt cho sức khỏe, bạn cần đọc kỹ thành phần. Không mua sữa chua để ngoài tủ lạnh hoặc ở môi trường nó. Nên chọn mua sữa chua tự nhiên thay vì sản phẩm trái cây có nhiều đường.

Cá có hàm lượng thủy ngân cao

Các chuyên gia khuyến nghị trẻ nhỏ không nên ăn các thức ăn có hàm lượng thủy ngân cao bởi vì chất này ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ nhỏ. Các loại cá chứa hàm lượng thủy ngân cao có thể kể đến như cá ngừ, lươn. Tuy nhiên, cá cần thiết cho trẻ nhỏ vì có nhiều loại dưỡng chất trong đó bao gồm axit béo omega-3. Chỉ cần đảm bảo những loại cá trẻ ăn có hàm lượng thủy ngân thấp là được.

*Tổng hợp từ nhiều bài viết!

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