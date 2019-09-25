Giải mã và cách xử lý khi bà bầu bị chuột rút bắp chân

Có rất nhiều nguyên nhân khiến bà bầu bị chuột rút, có thể là do hiện tượng bình thường có bất cứ người phụ nữ nào trong hành trình mang thai, cũng có thể là dấu hiệu của một vài vấn đề bệnh lý khác. Để không nhầm lẫn và xác định được đúng mà có cách xử lý kịp thời thì hãy cũng Phụ nữ gia đình tìm hiểu nguyên nhân khiến bà bầu bị chuột rút nhé!

Càng gần cuối thai kỳ thì bà bầu bị chuột rút bắp chân ngày càng nhiều hơn, lúc này thai đã nặng nề kèm theo các cơn chuột rút đột ngột khiến mẹ bầu mệt mỏi, đau đớn và có thể khiến té ngã động thai hoặc nguy hiểm hơn là dẫn đến sinh non…Theo bạn như vậy thì bà bầu bị chuột rút có nguy hiểm không?

- Tử cung phát triển, giãn rộng để tạo chỗ cho thai nhi. Các cơ và dây chằng bị kéo căng gây đau nhức và chuột rút. Một số trường hợp tử cung không nằm đúng khớp với xương chậu. Khi tử cung mở rộng chèn ép các dây thần kinh và mạch máu cũng sẽ dễ dẫn đến chuột rút.

- Trọng lượng cơ thể tăng nhiều trong thời gian mẹ mang thai đè nặng lên đôi chân gây ra tình trạng khó lưu thông máu trong các mạch máu.

- Ốm nghén khiến mẹ nôn ói, kém thu nạp dinh dưỡng từ thức ăn. Tình trạng kéo dài sẽ khiến mẹ thiếu chất, vitamin dẫn đến bị rối loạn điện giải và căng cơ, từ đó mẹ bị chuột rút.

- Thai nhi cần rất nhiều canxi để phát triển nên mẹ sẽ chuyển một lượng canxi cho thai. Người mẹ thiếu canxi sẽ dễ bị chuột rút.

Và đây là dấu hiệu của bệnh lý khác, không phải do bà bầu bị chuột rút bắp chân vì thai nghén, bạn có thể tham khảo để xem xét tình trạng của bản thân.

- Viêm ruột thừa

- Viêm tụy

- Sỏi thận

- Nhiễm trùng bàng quang

- Khó tiêu

- Nhiễm trùng đường tiểu

- Táo bón

Táo bón là một trong các bệnh lý gây ra chuột rút bắp chân

- Quan hệ tình dục trong thời gian mang thai làm tĩnh mạch bị căng và tổn thương, dẫn đến căng cơ

Bà bầu bị chuột rút phải làm sao?

Bà bầu bị chuột rút phải làm sao? Chúng tôi sẽ hướng dẫn một vài cách để giảm thiểu cảm giác khó chịu khi mẹ bầu gặp phải tình trạng này, tạo sự dễ chịu, thoải mái cho các mẹ cũng như giữ vững tâm lý vững vàng, yên tâm hơn vào cuối thai kỳ nặng nề mệt mỏi.

- Xoa bóp, mát xa chân tay để máu lưu thông, giúp chuột rút mau ngừng lại.

Xoa bóp chân khi bị chuột rút

- Bổ sung canxi và chất điện giải cho bà bầu bằng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Áp dụng thêm thực đơn theo sự tư vấn của bác sĩ sản khoa và chuyên gia dinh dưỡng. Các thực phẩm có lợi cho người phụ nữ trong việc giảm thiểu chuột rút bao gồm sữa, hải sản, rau xanh.

- Mẹ cần uống đủ 2 lít nước/ngày, không nhịn tiểu không để bàng quang tạo áp lực lên các mạch máu.

- Thường xuyên vận động nhẹ nhàng, thư giãn có thể bằng cách mát-xa hoặc yoga. Bà bầu nên chăm chỉ xoa bóp chân hay ngâm chân vào nước ấm để các cơ được giảm áp lực.Tránh ngồi vắt chéo chân vì dễ làm trì trệ lưu thông máu dưới chân. Lúc làm việc có thể thường xuyên thay đổi tư thế để cột sống và các cơ được co giãn đúng cách.

- Những ngày cận ngày sinh, mẹ bầu có thể đi bộ thường xuyên và xoa bóp nhiều hơn để giảm cảm giác chuột rút.

- Ăn nhiều trái cây tươi và ít tinh bột để không bị táo bón, gây nặng nề xương chậu, dẫn đến triệu chứng chuột rút.

- Không mặc quần áo quá chật, chất liệu dày dặn để dễ vận động hơn.

- Kê chân tay bằng gối mỏng, đệm êm để máu huyết lưu thông mỗi khi ngủ, đặc biệt là ban đêm và khi thời tiết trở lạnh.

- Tắm nước ấm và tránh tắm bằng nước lạnh để giữ ấm cơ thể, không để bị chuột rút.

Bà bầu bị chuột rút nên ăn gì?

Bà bầu bị chuột rút nên bổ sung canxi nhiều hơn

Nhiều câu hỏi được đặt ra là bà bầu bị chuột có phải thiếu canxi? Bà bầu bị chuột rút là thiếu chất gì? Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng thiếu hụt canxi khi mang thai cũng là một yếu tố gây ra chuột rút, ngoài ra chất khoáng không đủ cũng là nguyên nhân. Nhu cầu can xi trong giai đoạn này của mẹ tăng cao dần do bé cần hấp thụ dưỡng chất này để phát triển hệ xương.

Để lớn dần lên và hoàn thiện các cơ quan trong cơ thể, hệ cơ và xương cũng như các giác quan, hệ thần kinh mà thai nhi rút dần các dưỡng chất từ mẹ qua dây rốn và bé càng tăng trọng lượng, bụng mẹ lớn dần thì bé rút càng nhanh và nhiều hơn, mẹ cần bổ sung dưỡng chất liên tục và đầy đủ để đáp ứng cho nhu cầu phát triển của bé. Nếu mẹ nạp không đủ các chất dinh dưỡng cho cơ thể thì sẽ bị thiếu hụt và gây ra tình trạng bà bầu bị chuột rút bắp chân.

Bà bầu bị chuột rút bắp chân khi ngủ rất khó chịu, ảnh hưởng đến tâm lý và sinh hoạt thường ngày do mất ngủ, mệt mỏi. Vì vậy, để chấm dứt tình trạng này thì bổ sung thực phẩm hằng ngày để cung cấp dưỡng chất và cải thiện tình trạng chuột rút là quan trọng đối với mẹ bầu. Vậy bà bầu bị chuột rút nên ăn gì?

Sữa

Sữa là dưỡng chất đầu tiên khi bà bầu bị chuột rút bắp chân vì sữa là nguồn canxi dồi dào giúp bù đặp lượng canxi bị thiếu hụt dẫn đến tình trạng này. Sữa chứa phần lớn chất điện giải như natri, kali và đặc biệt là hàm lượng canxi khá cao, đồng thời giúp sửa chữa các mô, cơ bắp sau quá trình tập luyện.

Đậu nành

Trong đậu nành chứa rất nhiều kali, magie và cũng là một nguồn canxi lớn mà thai nhi rất cần. Cho nên sử dụng các thực phẩm đến từ đậu nành là giải pháp tốt nhất cho việc điều trị và phòng ngừa chuột rút.

Chuối



Chuối chứa lượng lớn canxi, magie giúp giảm thiểu triệu chứng chuột rút

Là một loại trái cây có chứa lượng lớn canxi, magie cho cơ thể giúp bồi bổ cơ bắp, làm giảm thiểu triệu chứng chuột rút ở mẹ bầu. Chuối cũng là một thực phẩm dễ sử dụng, mẹ nên chuẩn bị cho mình trái cây này trong tủ lạnh để phòng những cơn co thắt do chuột rút nhé!

Rau xanh có màu xanh đậm

Một số loại rau xanh như bông cải xanh, rau bina hoặc bắp cải,… đều có tác dụng ngăn ngừa chuột rút ở mẹ bầu. Những loại rau này đều chứa phần lớn magie, canxi,.. giúp hồi phục sự thương tổn ở khớp, cải thiện chuột rút khá tốt.

Quả bơ

Bơ không những được biết đến là một trái cây có tác dụng làm đẹp da mà còn cung cấp chất béo tốt cho cơ thể mà chúng còn cung cấp kali, canxi giúp bảo vệ và hồi phục tổn thương ở cơ bắp, hạn chế vấn đề chuột rút hay gặp ở bà bầu.

Cá hồi

Cá hồi trị chuột rút rất tốt cho mẹ bầu vì trong thành phần cá hồi chứa nhiều kali, natri, canxi, magie giúp cải thiện triệu chứng này rất tốt. Cá hồi còn một khả năng khác là kháng viêm (acid béo omega – 3), giúp hệ xương khớp chắc khỏe, hạn chế viêm nhiễm, đồng thời, giúp máu lưu thông tốt.

Nước

Mất nước cũng là nguyên nhân dẫn đến chuột rút. Do đó, để cải thiện tình trạng này, mẹ bầu nên bổ sung đủ nước cho cơ thể. Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày để phòng chuột rút và cải thiện tình trạng nóng dễ gây ra táo bón ở mẹ bầu.

Uống nhiều nước sẽ hạn chế tình trạng bà bầu bị chuột rút bắp chân

Hi vọng rằng bài viết hôm nay sẽ giúp mẹ bầu hiểu được lý do tại sao bà bầu bị chuột rút và biết cách phòng tránh cũng như các biện pháp xử lý khi bà bầu bị chuột rút bắp chân để giảm bớt những cơn đau đớn vào những tháng cuối thai kỳ nhé!