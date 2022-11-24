Đương đầu với lựa chọn thực phẩm chưa bao giờ là dễ dàng và đây là cách giúp ba mẹ loại bỏ kim loại nặng trong thức ăn của bé

Nuôi dạy con 24/11/2022 08:22

Các kim loại nặng như asen, chì, cadmium và thủy ngân có ở khắp mọi nơi trong môi trường của chúng ta và hầu như không thể tránh chúng trong chế độ ăn của bé. Những kim loại này thậm chí còn được tìm thấy trong thức ăn trẻ em mua ở cửa hàng, bao gồm cả các nhãn hiệu hữu cơ ở mức độ không an toàn.

Đương đầu với lựa chọn thực phẩm chưa bao giờ là dễ dàng và đây là cách giúp ba mẹ loại bỏ kim loại nặng trong thức ăn của bé - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng có những cách để giảm khả năng con bạn ăn phải kim loại nắng. Dưới đây là những gì bạn có thể làm.

 

Tại sao kim loại lại có trong thức ăn trẻ em?

Tất cả thực phẩm, bao gồm cả thức ăn trẻ em đều có chứa một số kim loại nặng. Kim loại có tự nhiên trong nước, đất và không khí. Nhưng kim loại cũng xâm nhập vào thực phẩm của chúng ta thông qua thuốc trừ sâu và ô nhiễm.

Đương đầu với lựa chọn thực phẩm chưa bao giờ là dễ dàng và đây là cách giúp ba mẹ loại bỏ kim loại nặng trong thức ăn của bé - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người ta thấy rằng một số nhà sản xuất thức ăn trẻ em lớn nhất của Mỹ đã bán thực phẩm có hàm lượng kim loại này cao. Một phân tích về 168 loại thực phẩm dành cho trẻ em đã được thực hiện vào năm 2019, cho thấy rằng 95% trong số chúng có chứa kim loại độc hại. Tất cả các sản phẩm đều có hàm lượng kim loại nặng có thể đo lường được, khoảng một phần ba có mức độ đáng lo ngại của các kim loại này và 15% có nguy cơ sức khỏe nếu ăn một lần mỗi ngày.

Tiêu thụ quá nhiều các kim loại nặng này có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe và làm tổn thương não đang phát triển của trẻ. Các chuyên gia y tế cộng đồng đã đề nghị Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đặt ra các tiêu chuẩn an toàn cho thức ăn trẻ em và cung cấp nhãn mác minh bạch hơn. Hiện tại, FDA không quy định về kim loại nặng trong hầu hết các loại thực phẩm dành cho trẻ em.

Làm thế nào để tránh kim loại trong thức ăn của trẻ?

Không thể tránh hoàn toàn các kim loại nặng ẩn náu trong thức ăn và đồ ăn nhẹ của bé. Nhưng sau đây là một số bước bạn có thể thực hiện để giảm nguy cơ trẻ ăn quá nhiều kim loại trong chế độ ăn uống của chúng.

Đương đầu với lựa chọn thực phẩm chưa bao giờ là dễ dàng và đây là cách giúp ba mẹ loại bỏ kim loại nặng trong thức ăn của bé - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
  • Cho con ăn nhiều loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng. Cho chúng ăn nhiều chất dinh dưỡng giúp hạn chế nguy cơ tiếp xúc lâu dài với kim loại nặng. Bạn có thể bắt đầu với rau và trái cây xay nhuyễn.
  • Hạn chế ăn ngũ cốc và đồ ăn nhẹ làm bằng bột gạo. Gạo hấp thụ lượng thạch tín cao gấp 10 lần so với các loại ngũ cốc khác. Thay vào đó, hãy cho bé ăn ngũ cốc nguyên hạt, như lúa mạch và yến mạch.
  • Thay vì đồ ăn vặt đã qua chế biến, hãy cho trẻ ăn thực phẩm nguyên cám càng nhiều càng tốt. Đồ ăn nhẹ chứa ít kim loại nặng bao gồm táo, nước sốt táo không đường, bơ, chuối, lúa mạch với rau, pho mát, nho, đậu, trứng luộc chín, đào, dâu tây và sữa chua.
  • Chọn cho con bú sữa mẹ ngoài sữa công thức nếu có thể.
Đương đầu với lựa chọn thực phẩm chưa bao giờ là dễ dàng và đây là cách giúp ba mẹ loại bỏ kim loại nặng trong thức ăn của bé - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
  • Lấy nước trong nhà của bạn để kiểm tra chì, nếu bạn sử dụng nó để pha sữa công thức hoặc ngũ cốc. Kim loại có thể đi vào nước máy, đặc biệt nếu nó đi qua các đường ống cũ. Bạn có thể dùng nước đóng chai để pha thức ăn cho bé.
  • Tránh cho chúng uống nước hoa quả. Không có nước trái cây nào cho trẻ sơ sinh và không quá 118 ml mỗi ngày cho trẻ 1-3 tuổi, Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến nghị.
  • Hạn chế ăn cà rốt và khoai lang. Hai loại này thường có kim loại nặng hơn các loại rau xay khác. Điều này là do chúng được trồng trong lòng đất.

Kim loại nặng trong thực phẩm có thể gây hại cho em bé không?

Đương đầu với lựa chọn thực phẩm chưa bao giờ là dễ dàng và đây là cách giúp ba mẹ loại bỏ kim loại nặng trong thức ăn của bé - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Điều đó hơi khó xảy ra nhưng không phải là không thể. Theo Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ, các kim loại nặng được tìm thấy trong thực phẩm dành cho trẻ em có nguy cơ nhỏ đối với trẻ em. Nhưng nên hạn chế tối đa việc tiếp xúc vì nó có thể gây hại cho não đang phát triển của bé.

Nhiều thứ khác như môi trường và di truyền cũng khiến con gặp nguy hiểm, kim loại từ thực phẩm chỉ là một trong những yếu tố này.

Bạn có nên làm thức ăn cho trẻ em thay vì mua nó?

Đương đầu với lựa chọn thực phẩm chưa bao giờ là dễ dàng và đây là cách giúp ba mẹ loại bỏ kim loại nặng trong thức ăn của bé - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Kim loại nặng có trong các sản phẩm chúng ta mua, vì vậy ngay cả việc tự chế biến thức ăn cho trẻ nhỏ cũng không tạo ra nhiều khác biệt. Nhưng làm tại nhà vẫn là một lựa chọn tốt hơn vì con sẽ tránh được việc sản phẩm chế biến sẵn và đóng gói hóa chất.

Theo Times of India

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