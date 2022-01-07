Đừng quá chú ý tới kết quả học tập, nếu con bạn bộc lộ những điểm này khi còn bé chứng tỏ đứa trẻ có IQ rất cao

Hãy chú ý nếu những đứa trẻ nhà bạn có những đặc điểm này ngay khi còn bé bởi biết đâu bạn đang nuôi một thiên tài đấy.

Chỉ đạo, dẫn đầu, thích ra lệnh Có rất nhiều đứa trẻ không thích cảm giác bị quản lý, điều khiển mà thậm chí thích làm kẻ dẫn đầu, bày trò chỉ đạo những đứa trẻ khác. Dù cho hành động này có khi sẽ khiến cho các bậc phụ huynh không mấy khuyến khích nhưng bạn không thể phủ nhận rằng những đứa trẻ như thế lại luôn có sự sáng tạo tốt hơn những bé đồng trang lứa, dễ thu hút sự chú ý của người khác hơn. Đó còn cho thấy được kỹ năng lãnh đạo bẩm sinh của trẻ mà nếu như được chỉ dạy đúng hướng thì sẽ trở thành một quản lý xuất sắc trong tương lai đấy.

Tò mò về thế giới bên ngoài, tìm hiểu nhiều về kiến thức Những đứa trẻ thích mày mò tìm hiểu những điều ở thế giới bên ngoài, tìm hiểu về các kiến thức sâu rộng sẽ dễ dàng nắm bắt cho mình các cơ hội và cho thấy là một đứa trẻ rất thông minh. Các bậc phụ huynh thường than vãn rằng muốn đưa con đi khám phá thế giới nhưng điều kiện không cho phép như thiếu thời gian, thiếu tiền bạc. Tuy nhiên, thực tế thì bạn vẫn có thể cung cấp kiến thức về thế giới bên ngoài cho con trẻ bằng nhiều cách khác nhau chứ không nhất thiết phải đi đây đi đó đâu. Ví dụ như sách báo, tạp chí hay một lớp học kỹ năng nào đó.

Tư duy logic Ngày nay, nhiều bậc cha mẹ và kể cả nhà trường đều chỉ chăm chăm chú ý đến kết quả học tập của những đứa trẻ mà bỏ qua kỹ năng tư duy logic vốn cũng rất quan trọng. Bởi lẽ những đứa trẻ có tư duy logic tốt thương sẽ có được nhiều thành công trong tương lai hơn. Cha mẹ nên mua nhiều sách, đồ chơi để luyện tính tư duy cho trẻ, giúp trẻ rèn luyện khả năng suy luận, tư duy và phán đoán một cách tự nhiên để không tạo ra tâm lý ù lì, phát triển và mở mang trí tuệ.

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