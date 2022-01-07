Đừng quá chú ý tới kết quả học tập, nếu con bạn bộc lộ những điểm này khi còn bé chứng tỏ đứa trẻ có IQ rất cao

Nuôi dạy con 07/01/2022 05:30

Hãy chú ý nếu những đứa trẻ nhà bạn có những đặc điểm này ngay khi còn bé bởi biết đâu bạn đang nuôi một thiên tài đấy.

Chỉ đạo, dẫn đầu, thích ra lệnh

Có rất nhiều đứa trẻ không thích cảm giác bị quản lý, điều khiển mà thậm chí thích làm kẻ dẫn đầu, bày trò chỉ đạo những đứa trẻ khác. Dù cho hành động này có khi sẽ khiến cho các bậc phụ huynh không mấy khuyến khích nhưng bạn không thể phủ nhận rằng những đứa trẻ như thế lại luôn có sự sáng tạo tốt hơn những bé đồng trang lứa, dễ thu hút sự chú ý của người khác hơn. Đó còn cho thấy được kỹ năng lãnh đạo bẩm sinh của trẻ mà nếu như được chỉ dạy đúng hướng thì sẽ trở thành một quản lý xuất sắc trong tương lai đấy.

Đừng quá chú ý tới kết quả học tập, nếu con bạn bộc lộ những điểm này khi còn bé chứng tỏ đứa trẻ có IQ rất cao - Ảnh 1

Tò mò về thế giới bên ngoài, tìm hiểu nhiều về kiến thức

Những đứa trẻ thích mày mò tìm hiểu những điều ở thế giới bên ngoài, tìm hiểu về các kiến thức sâu rộng sẽ dễ dàng nắm bắt cho mình các cơ hội và cho thấy là một đứa trẻ rất thông minh. Các bậc phụ huynh thường than vãn rằng muốn đưa con đi khám phá thế giới nhưng điều kiện không cho phép như thiếu thời gian, thiếu tiền bạc. Tuy nhiên, thực tế thì bạn vẫn có thể cung cấp kiến thức về thế giới bên ngoài cho con trẻ bằng nhiều cách khác nhau chứ không nhất thiết phải đi đây đi đó đâu. Ví dụ như sách báo, tạp chí hay một lớp học kỹ năng nào đó.

Đừng quá chú ý tới kết quả học tập, nếu con bạn bộc lộ những điểm này khi còn bé chứng tỏ đứa trẻ có IQ rất cao - Ảnh 2

Tư duy logic

Ngày nay, nhiều bậc cha mẹ và kể cả nhà trường đều chỉ chăm chăm chú ý đến kết quả học tập của những đứa trẻ mà bỏ qua kỹ năng tư duy logic vốn cũng rất quan trọng. Bởi lẽ những đứa trẻ có tư duy logic tốt thương sẽ có được nhiều thành công trong tương lai hơn. Cha mẹ nên mua nhiều sách, đồ chơi để luyện tính tư duy cho trẻ, giúp trẻ rèn luyện khả năng suy luận, tư duy và phán đoán một cách tự nhiên để không tạo ra tâm lý ù lì, phát triển và mở mang trí tuệ.

Đừng quá chú ý tới kết quả học tập, nếu con bạn bộc lộ những điểm này khi còn bé chứng tỏ đứa trẻ có IQ rất cao - Ảnh 3
Có loại đau lòng mang tên "lúm đồng tiền nhỏ", thiếu tình thương của cha nhưng lại ngày càng giống Cao Vân Tường và câu chuyện của những đứa trẻ thiếu tình thương của cha

Có loại đau lòng mang tên "lúm đồng tiền nhỏ", thiếu tình thương của cha nhưng lại ngày càng giống Cao Vân Tường và câu chuyện của những đứa trẻ thiếu tình thương của cha

Trong quá trình trưởng thành, con cái không chỉ cần tình thương của mẹ mà còn cần cả tình thương của người cha. Cả hai dù cho một thứ cũng không thể thiếu.

Xem thêm
Từ khóa:   dấu hiệu nhận biết trẻ thông minh IQ cao Kiến thức nuôi dạy con

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 2 giờ 16 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 3 giờ 16 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 3 giờ 16 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?