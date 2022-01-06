Có loại đau lòng mang tên "lúm đồng tiền nhỏ", thiếu tình thương của cha nhưng lại ngày càng giống Cao Vân Tường và câu chuyện của những đứa trẻ thiếu tình thương của cha

Điển hình trong bài viết này đề cập đến chính là trường hợp của nữ diễn viên Đổng Tuyền. Tin rằng có rất nhiều người biết đến hoàn cảnh của nữ diễn viên nổi tiếng xứ Trung này. Tuy rằng hiện tại cô rất ít xuất hiện trước công chúng nhưng đã từng là nữ thần trong lòng rất nhiều người. Gần đây, Đổng Tuyền còn đặc biệt xuất hiện với vai nhỏ trong bộ phim Hộc Châu Phu Nhân do Trần Vỹ Đình và Dương Mịch đóng chính.

Ở trong thời buổi hiện đại ngày nay, nhiều gia đình đã bỏ qua tầm quan trọng của tình thương của người cha cho con cái. Đặc biệt là những người nổi tiếng trong giới giải trí càng ngày càng xuất hiện rất nhiều mẹ đơn thân, nhiều trường hợp hôn nhân tan vỡ đứa trẻ đều do người lớn hoặc người mẹ nuôi dưỡng. Có khi cha mẹ vì bận công việc hoặc nhiều lý do mà không cách nào có thể quan tâm, chăm sóc cho con của mình.

Đổng Tuyền cùng chồng là Cao Vân Tường có một bé gái tên là Tiểu Tửu Oa (Lúm đồng tiền nhỏ) rất xinh xắn và đáng yêu. Sự đáng yêu của cô bé trong những bức ảnh mà Đổng Tuyền chia sẻ trên trang cá nhân nhận được rất nhiều lời khen của cư dân mạng. Trước đó, Đổng Tuyền còn từng đăng ảnh con gái chơi đùa vui vẻ dưới trời tuyết nhưng so với những bạn nhỏ đồng trang lứa thì hoàn cảnh trưởng thành của cô bé có sự khác biệt không nhỏ.

Đổng Tuyển còn nổi tiếng cùng với nữ diễn viên Đồng Lệ Á có gương mặt hao hao giống nhau. Thực tế thì bọn họ không chỉ có gương mặt giống nhau mà con đường tình duyên cũng trắc trở như nhau. Cả hai đều từng bị người đàn ông mình lựa chọn làm chồng tổn thương, đối mặt với việc chồng ngoại tình phải chấp nhận ly hôn.

Được biết cô bé từ khi còn nhỏ gần như không có được tình yêu thương của cha, luôn chỉ nhận được sự chăm sóc của Đổng Tuyền. Tuy nhiên cô bé mỗi ngày đều rất vui vẻ, việc này Đổng Tuyền một mình chăm con chắc chắn không dễ dàng gì. Nhìn một chút quá trình trưởng thành của cô bé khiến cho cư dân mạng không khỏi cảm thán rằng dù cho thiếu vắng tình thương của cha nhưng ngoại hình cô bé lại càng ngày càng giống Cao Vân Tường, không biết đây có phải do trời khéo sắp đặt hay không.

Hôm nay chúng ta thảo luận một chút về tình thương của cha liệu có quan trọng với quá trình trưởng thành của một đứa trẻ không.

Ở trong mắt của nhiều người cho rằng quá trình trưởng thành của một đứa trẻ với người cha vốn không có quan hệ gì lớn, sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến tâm sinh lý của trẻ. Nhiều người cho rằng tình yêu thương của mẹ quan trọng hơn nhưng suy nghĩ này thật sự rất sai lầm.

Tình cảm của cha và mẹ với một đứa trẻ đều quan trọng như nhau, thiếu đi một thứ cũng không được. Hơn nữa vai trò của người cha trong quá trình trưởng thành của con trẻ cũng là điều mà mẹ không thể nào bù đắp hay thay thế được.

Tình thương của cha sẽ giúp cho con trẻ tăng tinh thần mạnh mẽ, chấp nhận mạo hiểm, phiêu lưu. Bạn cứ nhìn con trẻ chơi đùa cùng cha mình sẽ nhìn thấy rõ bé sẽ trở nên độc lập hơn. Thậm chí đứa trẻ sẽ biết tìm kiếm sự hợp tác, hiểu được ý nghĩa của việc chăm sóc người khác. Hơn nữa phương thức ở bên con cái của cha và mẹ cũng không giống nhau, tạo nên sự phát triển và thúc đẩy sự độc lập cho trẻ bởi người mẹ thường sẽ thiên về nuông chiều khiến con trẻ ỷ lại.

Ngoài ra, việc có cha bên cạnh sẽ có lợi cho con trẻ phát triển nhận thức của mình về cảm xúc và giới tính. Các mẹ sẽ luôn chú tâm đến những chi tiết nhỏ trong cuộc sống như việc ăn uống, dinh dưỡng, chăm chút từng li từng tí nhưng người cha lại có chút tùy ý hơn. Hơn nữa, người đàn ông cũng rất biết kiểm soát cảm xúc của con trẻ, làm bạn với con, từng bước giải quyết những vấn đề của con một cách kiên nhẫn hơn. Giới tính không giống nhau cũng giúp cho con trẻ biết được sự khác biệt giữa nam và nữ là như thế nào.

Vậy nếu như ở trong trường hợp nhất định phải để con trẻ thiếu vắng tình thương của người cha thì làm sao để đứa bé có thể trưởng thành khỏe mạnh, vui vẻ như những đứa trẻ bình thường?

Giao tiếp nhiều hơn với con trẻ

Đừng nhìn con trẻ còn nhỏ như vậy nhưng trong lòng bọn trẻ đều biết rõ khi đối chiếu hoàn cảnh của mình với những đứa trẻ khác. Khi nhìn thấy những bạn nhỏ khác có cha mẹ bên cạnh mà bản thân mãi thiếu vắng một người cha thì trong lòng đứa trẻ cũng sẽ sản sinh tâm lý hiếu kỳ, thậm chí có chút khó hiểu.

Bởi vậy người mẹ cần phải dành thời gian cùng với bé trò chuyện nhiều hơn để hiểu được những suy nghĩ trong lòng con, sau đó có những biện pháp hóa giải những thắc mắc ẩn chứa trong lòng con trẻ. Bạn tuyệt đối không nên để chuyện này trở thành nút thắt mãi mãi trong lòng con suốt quá trình trưởng thành.

Thường xuyên làm bạn với con

Những đứa bé thiếu vắng tình thương của cha càng cần phải có mẹ bầu bạn bên cạnh, đồng hành bên bé mỗi khi con cần, chơi đùa cùng con để bù đắp lại chỗ trống của người cha. Chỉ như thế mới khiến cho con trẻ cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Tuyệt đối đừng nên vì con trẻ thiếu đi tình thương của cha, trong nhà thiếu đi người đàn ông mà đối với con lạnh nhạt, không chịu làm bạn sẽ khiến nội tâm đứa trẻ càng tổn thương hơn trở thành vết thương tâm lý khi trưởng thành.