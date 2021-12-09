4 đứa trẻ rủ nhau leo trèo, chạy nhảy trên mái nhà 28 tầng

Lợi dụng sơ hở an ninh tòa nhà, 4 cháu bé đã trèo lên tầng 28 của tòa chung cư và đùa giỡn trên đó.

Chăm con nhỏ được xem là công việc khó nhất thế giới, bởi việc chiều theo ý của một đứa trẻ không phải là điều ai cũng có đủ kiên nhẫn để làm được. Mới đây một đoạn clip với nội dung 4 cháu bé chạy nhảy trên tầng thượng khu chung cư đã thu hút sự chú ý của CĐM Trung Quốc, nhiều câu hỏi đặt ra rằng bố mẹ của những đứa trẻ đã ở đâu mà để xảy ra sự việc này.

Được biết, sự việc được cho là diễn ra tại một khu chung cư ở huyện Kỳ Dương, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Lợi dụng sơ hở an ninh tòa nhà, 4 cháu bé đã trèo lên tầng 28 của tòa chung cư và đùa giỡn trên đó.

Theo đoạn clip, rõ ràng 4 cháu bé này không hề nhận thức được sự nguy hiểm ở khu vực đang vui chơi.

Sau đó, bảo vệ của tiểu khu đã chạy đến hiện trường để ngăn cản và ôm các bé xuống. Cuối cùng, cả 4 đứa trẻ đều về nhà an toàn.

Đoạn clip đã thu hút tới 1,5 triệu lượt xem chỉ sau chưa đầy một ngày đăng tải. Rất nhiều người đã bày tỏ thái độ không hài lòng và nhắc nhở các bậc phụ huynh nên chú ý, quan tâm tới con trẻ hơn, đề phòng những tai nạn ngoài ý muốn xảy ra.

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