Bé gái kể chuyện bố cứ đánh mẹ khiến mẹ cứ kêu đau cho bà ngoại và cái kết không ngờ tới

Nuôi dạy con 06/01/2022 08:02

Lời nói ngây ngô của đứa trẻ với bà ngoại khiến cho bà phải đỏ mặt xấu hổ vô cùng vì hành động vô ý của cha mẹ.

Có câu nói rằng trẻ em đối với thế giới này có rất nhiều sự hiếu kỳ. Những gì chúng không hiểu đều sẽ đem vấn đề đến hỏi người lớn trong nhà, mong muốn nhận được lời giải thích. Chỉ là có một vài vấn đề có thể sẽ khiến cho người lớn nghe xong không biết phải trả lời thế nào, ngược lại còn cực kỳ xấu hổ.

Hiểu Đồng và chồng rất ân ái, hạnh phúc, họ có một bé gái là Tiểu Hàm năm nay đã 4 tuổi. Gần đây, cả hai bàn bạc việc sinh thêm con và bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị mang thai. Vì để dễ có em bé mà Hiểu Đồng gọi cho mẹ mình đến giúp cô chăm sóc con gái Tiểu Hàm.

Lúc đầu, Tiểu Hàm vẫ

Bé gái kể chuyện bố cứ đánh mẹ khiến mẹ cứ kêu đau cho bà ngoại và cái kết không ngờ tới - Ảnh 1

n luôn không muốn ngủ cùng bà ngoại. Mỗi lần đều nhân lúc nửa đêm mà lén lút chạy đến giường cha mẹ. Tuy nhiên sau đó bà ngoại cũng đã nghĩ ra cách của riêng mình là mua kẹo, đồ chơi để thu hút sự chú ý của Tiểu Hàm mới có thể khiến cô bé yên ổn mà ngủ cùng bà ngoại.

Ở bên này, Hiểu Đồng mỗi lần đều đợi sau khi con gái ngủ rồi mới cùng với chồng ân ái vì sợ con gái sẽ nhìn thấy. Một lần khi cả hai vợ chồng đang mặn nồng thì Tiểu Hàm đột nhiên tới gõ cửa phòng dọa cho vợ chồng Hiểu Đồng sợ đến xấu hổ, lúng túng không biết làm gì chỉ đành thu dọn hiện trường. Sau đó mới biết rằng Tiểu Hàm là vì muốn uống nước mới tỉnh dậy.

Bé gái kể chuyện bố cứ đánh mẹ khiến mẹ cứ kêu đau cho bà ngoại và cái kết không ngờ tới - Ảnh 2

Ngày hôm sau, Tiểu Hàm ra vẻ thần bí đến bên bà ngoại nói rằng: "Tối hôm qua cha đánh mẹ, mẹ vừa đau vừa la hét". Lúc này, cô bé mới từ từ giải thích rằng hôm trước bé ra khỏi giường để đi vệ sinh thì vừa lúc đi ngang qua phòng cha mẹ, nghe thấy có tiếng vang ra từ trong phòng, vì muốn bảo vệ mẹ mà cố ý gõ cửa và nói rằng mình khát nước.

Bà ngoại bé sau khi nghe xong nhất thời đỏ mặt, bà không biết phải giải thích chuyện này với con bé như thế nào. Dù sao thì người thuộc thế hệ trước thì tư tưởng cũng tương đối bảo thủ, không thích đem chuyện giáo dục giới tính công khai mà nói với con trẻ. Trên thực tế thì nếu muốn để cho con cái trưởng thành tốt hơn thì phải sớm dạy cho những đứa trẻ biết về giáo dục giới tính để trẻ có cái nhìn đúng đắn về việc rất đỗi bình thường này. Vậy thì cha mẹ nên giáo dục con trẻ từ đâu?

Bé gái kể chuyện bố cứ đánh mẹ khiến mẹ cứ kêu đau cho bà ngoại và cái kết không ngờ tới - Ảnh 3

Đầu tiên phải để cho con trẻ hiểu được sự khác biệt giữa nam và nữ bao gồm những gì. Lúc này trẻ vẫn còn nhỏ, không cần quá lý giải tường tận. Cha mẹ có thể dùng cách hiểu đơn giản nhất để giải thích cho con giúp cho trẻ đối với cấu tạo tâm sinh lý nam và nữ bước đầu hiểu rõ, phát triền nhận thức về giới tính và chú ý bảo vệ bản thân mình.

Bé gái kể chuyện bố cứ đánh mẹ khiến mẹ cứ kêu đau cho bà ngoại và cái kết không ngờ tới - Ảnh 4

Không ít những đứa trẻ đều hiếu kỳ với việc bản thân đến từ đâu nhưng người lớn lại không tiện mà giải thích, chỉ có thề dùng nhiều lời nói dối khác nhau để đánh lừa con trẻ. Thực tế thì khi đứa trẻ đã lên 3 tuổi đã bắt đầu hình thành nhận thức về giới tính, vì thế mà cha mẹ nên nói cho con hiểu các kiến thức đúng đắn về tâm sinh lý chứ không phải trốn tránh. Bạn phải cho con mình biết về quy luật sinh sản của con người mới giúp con có nhận thức đúng về vấn đề, tránh hiểu lầm lạc.

Về việc giáo dục giới tính, mỗi cha mẹ đều phải đặc biệt quan tâm, đừng bao giờ vì xấu hổ mà bỏ qua nó khi dạy dỗ con cái, việc này sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành và phát triển của trẻ. Tất nhiên là nếu như bạn khó nói với con thì có thể mua sách, báo để con có thể tự tìm hiểu dễ dàng hơn, giúp con hiểu nó một các trực quan nhất.

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So với sự tức giận bạo lực, chỉ những lời khuyên chân thành mới có thể được trẻ chấp nhận sau khi bày tỏ sự hiểu biết của mình với trẻ.

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Từ khóa:   giáo dục giới tính giáo dục giới tính cho trẻ Kiến thức nuôi dạy con

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