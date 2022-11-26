Đừng hốt hoảng khi con sốt, bạn cần chú ý những điểm sau để giúp con nhanh hồi phục

Nếu bạn là cha mẹ, việc con sốt có lẽ là một cảnh quá quen thuộc. Bạn đặt tay lên trán con bạn và cảm thấy ấm nóng. Sau đó, nhiệt kế xác nhận nghi ngờ của bạn: Bé yêu bị sốt. Điều này dường như khiến bạn càng lo lắng hơn. Nhưng nếu bạn tuân theo một số quy tắc đơn giản, bạn sẽ giúp con thoải mái hơn và giữ chúng an toàn cho bé.

Ảnh minh họa: Internet Sốt là một biện pháp bảo vệ chống lại nhiễm trùng của cơ thể. Cơ thể của con bạn đang tăng nhiệt độ để tiêu diệt vi trùng. Trong hầu hết các trường hợp, nó vô hại và tự biến mất sau 3 ngày. Bạn nên làm gì khi con sốt? Thuốc Acetaminophen có thể làm giảm nhiệt độ của con bạn. Nếu ccon lớn hơn 2 tuổi, liều lượng sẽ được ghi trên nhãn. Nếu bé nhỏ hơn, hãy hỏi bác sĩ để biết chính xác bạn nên dùng bao nhiêu cho con.

Một lựa chọn khác là thuốc ibuprofen nếu con bạn ít nhất 6 tháng tuổi. Ảnh minh họa: Internet Bạn có thể làm rất nhiều điều để giúp con cảm thấy tốt hơn. Đặt một miếng gạc mát lên đầu và giữ phòng ở nhiệt độ vừa phải, không quá nóng và không quá lạnh. Mặc cho con một lớp quần áo nhẹ và đắp chăn nhẹ. Bạn cũng có thể làm mát cho con bằng một miếng bọt biển ấm.

Cũng đừng quên là hãy đảm bảo rằng cho con uống nhiều chất lỏng. Những gì bạn không nên làm Không bao giờ cho con bạn uống aspirin. Nó có thể gây ra một tình trạng nghiêm trọng được gọi là hội chứng Reye. Tránh kết hợp các phương pháp điều trị cảm lạnh và cảm cúm ở trẻ nhỏ. Chúng không nên được sử dụng cho trẻ em dưới 4 tuổi, không rõ chúng hoạt động tốt như thế nào. Ảnh minh họa: Internet Nếu bạn quyết định sử dụng thuốc cảm, hãy kiểm tra với bác sĩ nhi khoa để đảm bảo rằng con bạn đủ lớn để sử dụng loại thuốc bạn đang cân nhắc. Theo Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), trẻ em dưới 2 tuổi không được sử dụng bất kỳ loại sản phẩm trị ho hoặc cảm có chứa chất làm thông mũi hoặc kháng histamine, cần thận trọng ngay cả với trẻ em trên 2 tuổi. Ngoài ra, không cho trẻ em dưới 4 tuổi dùng sản phẩm kết hợp thuốc ho và thuốc cảm. Các tác dụng phụ có thể xảy ra có thể nghiêm trọng và thậm chí đe dọa tính mạng. Nếu bác sĩ cho biết bạn có thể sử dụng thuốc ho hoặc thuốc cảm, hãy đọc nhãn trước khi mua và chọn loại phù hợp nhất với các triệu chứng của con bạn. Đừng chuyển đổi qua lại giữa các loại thuốc khác nhau mà không có sự đồng ý của bác sĩ nhi khoa. Không tắm nước lạnh hoặc thoa sản phẩm có cồn lên da của trẻ. Thực sự việc này có thể khiến cơn sốt tăng lên. Ngay cả khi con bạn bị ớn lạnh, đừng bó chúng bằng chăn hoặc quần áo dày. Theo WebMD

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-hot-hoang-khi-con-sot-ban-can-chu-y-nhung-diem-sau-de-giup-con-nhanh-hoi-phuc-492128.html