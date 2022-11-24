Điểm tên những phương pháp dạy con, cha mẹ cần biết

Nuôi dạy con 24/11/2022 08:20

Việc sử dụng phương pháp giáo dục phù hợp sẽ đem lại những tín hiệu tích cực và giúp cho con bạn có thể phát triển nhân cách toàn diện về mặt tâm sinh lý ở tuổi trưởng thành.

Phương pháp nuôi dạy con độc đoán

Cha mẹ độc đoán thường kiểm soát con cái và yêu cầu chúng tuân theo mệnh lệnh mà không bao giờ xem xét cảm xúc của con cái. Nói chung phương pháp giáo dục này là nghiêm khắc quá mức, con cái có thể bị cha mẹ đánh và la mắng.

Vì cha mẹ độc tài nên những đứa trẻ được giáo dục trong môi trường này sẽ kém cỏi, nhát gan, thờ ơ, thụ động, dễ sợ hãi, lo lắng, thù địch hoặc độc ác, dễ nổi loạn, ngang bướng, hung hăng và bốc đồng.

Cha mẹ dạy con theo phương pháp này thường nghĩ "thương cho roi cho vọt", nhưng họ không biết rằng dạy con theo cách này sẽ hủy hoại nhân cách và sự sáng tạo của trẻ.

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 Ảnh minh họa

Phương pháp nuông chiều khi nuôi dạy con cái

Về ngắn hạn, nuông chiều con sẽ khiến bạn thấy vui vì bạn không phải đối mặt với những khó khăn của việc đặt giới hạn cho con. Bạn sẽ không phải “đánh vật” với con, sẽ cảm thấy vui khi mua cho con nhiều đồ chơi này nọ, và con cũng sẽ vui vì muốn gì được nấy.

Nhưng về lâu dài, việc nuông chiều con không phải là cách nuôi dạy con thông minh, sáng suốt đâu nhé! Việc nuông chiều sẽ khiến cả bạn và con đều không vui. Trẻ sẽ trở nên hoàn toàn bất hợp tác và đòi hỏi liên tục, khiến cuộc sống của bạn gặp nhiều áp lực hơn, và con lại ngày càng cảm thấy bất mãn phần lớn thời gian. Không chỉ vậy, trẻ sẽ không còn có bạn nữa, vì trẻ không biết chia sẻ, đợi đến lượt mình chơi hay tuân theo luật của trò chơi.

Không quan tâm đến việc nuôi dạy con cái

Kết quả học tập sa sút hoặc không tương xứng với khả năng của các con

Trẻ mắc các bệnh về tâm lý: Tự kỷ, tăng động giảm chú ý, trầm cảm, nhút nhát…

Trẻ thiếu thốn tình cảm, ảnh hưởng tới tính cách: Ích kỷ, ghen tỵ…

Phát triển ngôn ngữ kém, thiếu các kỹ năng cần thiết

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 Ảnh minh họa

Gần gũi người giúp việc và ông bà hơn bố mẹ

Không có thói quen chia sẻ hay nói chuyện, tâm sự: Các con sẽ tìm đến những đối tượng khác…dễ bị xâm hại, bắt cóc hoặc mắc các tệ nạn xã hội.

Phương pháp nuôi dạy con cái dân chủ

Nhiều bậc cha mẹ vẫn đặt ra cho con của mình những quy tắc, yêu cầu mà con phải nghe lời và làm theo. Tuy nhiên, khác với cách nuôi dạy con cái theo kiểu độc đoán, họ sẽ sẵn sàng lắng nghe con của mình khi chúng có bất kỳ câu hỏi nào.

Họ sẽ hướng dẫn cho con một cách cụ thể rằng trẻ phải làm gì cũng như dành thời gian để trao đổi với con về lý do con phải làm theo những yêu cầu của bố mẹ.

Sự kết hợp giữa những kỳ vọng, kỷ luật và sự hỗ trợ đúng lúc sẽ giúp trẻ dễ dàng phát triển đúng cách, có thể độc lập và tự chủ tốt hơn.

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