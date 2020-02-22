Dấu hiệu tắc vòi trứng mà chị em cần phải biết

Nuôi dạy con 22/02/2020 06:14

Tắc vòi trứng dẫn đến vấn đề khó sinh nở ở phụ nữ. Hãy cùng tìm hiểu dấu hiệu tắc vòi trứng để có biện pháp điều trị kịp thời.

Nếu bạn muốn có em bé sớm sau khi kết hôn, bạn phải chọn đúng thời điểm rụng trứng để quan hệ và chuẩn bị một sức khỏe thật tốt. Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc khó thụ thai chính là tắc vòi trứng, thậm chí là hiếm muộn. Tinh trùng gặp noãn sẽ thụ tinh, sau đó chuyển qua vòi trứng và làm tổ trong buồng tử cung. Tắc vòi trứng sẽ cản trở di chuyển của trứng về tử cung do kích thước trứng khá lớn. Do sự nguy hiểm đó, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những dấu hiệu tắc vòi trứng trong bài viết sau để sớm điều trị.

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Tắc vòi trứng là bệnh nguy hiểm nếu không phát hiện và chữa kịp thời - Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu tắc vòi trứng

Việc sớm phát hiện bệnh qua những dấu hiệu tắc vòi trứng và kịp thời chữa trị là vô cùng quan trọng. Nếu thấy những triệu chứng sau, bạn hãy đến gặp bác sĩ:

  • Kinh nguyệt không đều: Kinh nguyệt không đều tức là buồng trứng có vấn đề, kinh nguyệt không đều, máu kinh có tháng chậm tháng sớm, tháng nhiều tháng ít, thậm chí còn có màu đen và mùi hôi khó chịu,....
  • Khó chịu ở bụng: Tắc vòi trứng có thể khiến bạn bị đau lưng hoặc đau bụng từ nhẹ âm ỉ đến đau dữ dội,... kèm theo các triệu chứng như đi tiểu nhiều, cơ thể mệt mỏi,...
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Khó chịu ở bụng có thể là dấu hiệu tắc vòi trứng - Ảnh minh họa: Internet
  • Một số triệu chứng khác: Đau khi quan hệ, dịch âm đạo tiết nhiều, chức năng tiêu hóa bị rối loạn, mệt mỏi,... 

Nguyên nhân tắc vòi trứng

Dưới đây là những nguyên nhân có thể khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh tắc vòi trứng cao. 

Quan hệ tình dục không an toàn

Nếu bạn quan hệ tình dục không sử dụng phương pháp bảo vệ, quan hệ với nhiều người hoặc thô bạo sẽ tạo điều kiện cho các vi khuẩn tấn công bộ phận sinh dục phụ nữ. Việc này dẫn đến viêm nhiễm đồng thời tăng nguy cơ mắc các bệnh tình dục, tác nhân có hại xâm nhập vào vòi trứng và buồng trứng, khiến các cơ quan này cũng bị viêm nhiễm theo và khiến bạn có nguy cơ vô sinh.

Không vệ sinh vùng kín sạch sẽ

Vệ sinh vùng kín không sạch sẽ, nhất là trong thời kỳ kinh nguyệt và khi quan hệ tình dục xong là những nguyên nhân khiến các tác nhân gây bệnh dễ dàng xâm nhập vào cơ quan sinh dục, và làm viêm nhiễm như viêm cổ tử cung, viêm âm đạo, viêm lộ tuyến cổ tử cung,... hoặc các bệnh nhiễm khuẩn lậu, viêm ruột thừa,... từ đó vi khuẩn dễ lây lan và gây tắc vòi trứng.

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Không vệ sinh vùng kín sạch sẽ có thể là nguyên nhân gây tắc vòi trứng - Ảnh minh họa: Internet

Nạo phá thai nhiều lần

Nạo phá thai thường xuyên cũng khiến cổ tử cung dễ tổn thương, các dụng cụ không đảm bảo tạo điều kiện cho vi khuẩn tấn công đường sinh dục, kéo dài tình trạng này sẽ khiến vòi trứng bị tắc. Sau khi sinh con hoặc phá thai xong, sức đề kháng của chị em suy giảm, nếu không vệ sinh đúng cách cho vùng kín sẽ khiến viêm nặng hơn. 

Cách chữa tắc vòi trứng 

Có nhiều cách chữa tắc vòi trứng khác nhau dựa theo mức độ nặng nhẹ và nguyên nhân gây bệnh. Hiện nay, thường áp dụng nhất là phương pháp nội khoa hoặc ngoại khoa.

Phương pháp nội khoa

Đối với bệnh còn nhẹ, bác sĩ sẽ cho bệnh nhân đơn thuốc kháng sinh, tiêu viêm, diệt nấm và các vi khuẩn có hại, từ đó thông tắc vòi trứng. Phương pháp nội khoa được đánh giá là hiệu quả, không làm đau người bệnh. Tuy nhiên, các chị em cũng cần tuân thủ chỉ định của bác sĩ chuyên khoa và không tự ý sử dụng thuốc khác để tránh tác dụng không mong muốn.

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Phương pháp nội soi chữa tắc vòi trứng - Ảnh minh họa: Internet

Phương pháp ngoại khoa

Đối với bệnh đã nặng và phương pháp nội khoa cũng không có hiệu quả, bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp ngoại khoa để thông tắc vòi trứng như sau:

  • Bơm hơi giúp thông tắc vòi trứng: Đối với phương pháp này, bác sĩ sẽ sử dụng loại thuốc đặc trị bơm vào vòi trứng làm thông tắc vòi trứng, áp dụng cho trứng bị hẹp một đoạn ngắn. Tỷ lệ thành công là 30% - 50%, nhưng có thể gây đau, dễ biến chứng, không điều trị tận gốc và cần bác sĩ có tay nghề cao thực hiện.
  • Phẫu thuật nội soi ống dẫn trứng: Bác sĩ sẽ tiến hành dùng dụng cụ nội soi đưa vào vòi trứng, tiếp đến đưa ống thông và loại bỏ mô vụn làm tắc vòi trứng. Phương pháp này có hiệu quả cao, thực hiện nhanh chóng và chính xác nhưng tỷ lệ tái phát vẫn cao. Áp dụng cho trường hợp một đoạn ống dẫn trứng bị tắc một đoạn sát thành tử cung.
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Phẫu thuật nội soi ống dẫn trứng - Ảnh minh họa: Internet
  • Phẫu thuật nội soi tái tạo loa vòi: Phương pháp này để tái tạo loa vòi trứng, áp dụng cho trường hợp ống dẫn trứng bị tắc ở cách xa thành tử cung. Bác sĩ sẽ phẫu thuật cắt bỏ các dây dính quanh loa vòi và ống dẫn trứng.
  • Phẫu thuật cắt bỏ ống dẫn trứng: Nếu thấy tình trạng tắc vòi trứng quá nặng, dịch ứ nhiều, cần cắt ống dẫn trứng sớm để đảm bảo sức khỏe bởi nó có nguy cơ lây lan cao và mang thai ngoài tử cung. Bác sĩ tiến hành cắt bỏ đoạn ống dẫn trứng ứ dịch nằm sát tử cung, để lại phần tử cung. Nếu nặng quá, hai ống dẫn trứng bị tổn thương thì cần cắt bỏ hết. Nếu không thể có thai tự nhiên, chị em vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để có em bé.
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Phẫu thuật cắt bỏ ống dẫn trứng chữa tắc vòi trứng - Ảnh minh họa: Internet
  • Phẫu thuật nối ống dẫn trứng: Được áp dụng trong trường hợp triệt sản gây tắc vòi trứng, ống dẫn trứng bị tắc không thể thông được. Bác sĩ sẽ tiến hành cắt bỏ đoạn bị tổn thương và nối lại. Phương pháp này khá phức tạp và tỷ lệ thành công cũng không cao.

Qua đây, bạn đã biết mức độ nguy hiểm của bệnh tắc vòi trứng như thế nào. Hy vọng bạn đã nắm rõ được những dấu hiệu tắc vòi trứng để nhanh chóng nhận biết bệnh, đi khám và chữa trị kịp thời, tránh ảnh hưởng xấu tới khả năng sinh sản và sức khỏe.

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