Đau đầu nhũ hoa khi mang thai chị em cần lưu ý điều gì?

Nuôi dạy con 25/12/2019 22:42

Chị em mang thai có rất nhiều dấu hiệu để nhận biết trong đó có đau đầu nhũ hoa. Cùng tìm hiểu về nguyên nhân cũng như cách giảm đau đầu nhũ hoa khi mang thai ngay sau đây.

Khi mang thai, chị em sẽ thấy có nhiều sự thay đổi trên cơ thể của mình. Một trong số đó phải kể đến những cơn đau ở đầu nhũ hoa. Đây chính là dấu hiệu dễ dàng nhất giúp bạn nhận biết việc có thai và hiện tượng này có thể kéo dài trong suốt thời kỳ mang thai. Nếu bạn đang gặp phải hiện tượng đau đầu nhũ hoa khi mang thai, hãy cùng tìm hiểu về nguyên nhân, triệu chứng cũng như các cách giảm đau để giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn.

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Đau đầu nhũ hoa là hiện tượng thường gặp ở phụ nữ mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân của hiện tượng đau đầu nhũ hoa khi mang thai

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc đau đầu nhũ hoa khi mang thai, tuy nhiên, có thể kể đến 3 nguyên nhân chính sau đây:

  • Do hormone nội tiết tố nữ là estrogen và progesterone tăng quá nhiều. Chúng sẽ kích thích mô tuyến vú của bạn nở ra. Dẫn đến ngực căng tức, đau nhức, chạm vào sẽ rất nhạy cảm. Đặc biệt là nhũ hoa sẽ cảm nhận rõ rệt nhất điều này khi mặc áo con. Nó sẽ giống như việc bạn bị đau ngực trước kỳ kinh nguyệt nhưng với cấp độ cao hơn.
  • Thai nhi phát triển sẽ khiến cho phần dạ dày cũng như cơ hoành của bà bầu bị ép lại. Từ đó bà bầu bị chứng ợ nóng. Và theo nghiên cứu của các chuyên gia thì ợ nóng càng nhiều thì ngực sẽ lại càng cảm thấy đau.
  • Khi mang thai, các cơ, dây chằng ở phần ngực bị căng cứng cũng khiến ngực và nhũ hoa bị đau.
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Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc đau đầu nhũ hoa khi mang thai của chị em - Ảnh minh họa: Internet

Triệu chứng đau đầu nhũ hoa khi mang thai

Triệu chứng của việc đau đầu nhũ hoa khi mang thai sẽ bắt đầu xuất hiện ở tuần thứ 4 cho đến tuần thứ 6 của thai kỳ. Hiện tượng này sẽ kéo dài trong 3 tháng đầu khi mang thai. Bước sang tháng thứ 4 thì hiện tượng đau nhức này sẽ giảm dần. Tuy nhiên, đau đầu nhũ hoa khi mang thai tháng cuối có thể sẽ trở lại trước khi sinh.

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Hiện tượng, cường độ của cơn đau của từng người cùng với biểu hiện sẽ khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tùy vào cơ địa của từng mẹ mà mức độ đau sẽ khác nhau. Có người thì đau khó chịu, có người thì lại không hề thấy triệu chứng gì. Không chỉ đau đầu nhũ hoa khi mang thai, mẹ bầu còn xuất hiện các hiện tượng ở rạn da phần ngực, quầng vú to hơn và sẫm màu hơn. 

Hiện tượng đau đầu nhũ hoa khi mang thai thực tế không nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu đau ngực kèm theo cả những điều sau thì bạn nên đi gặp bác sĩ:

  • Đau ngực đột ngột kèm theo ho và khó thở.
  • Đau ngực sau đó lan xuống cả hai cánh tay.
  • Đau ngực kèm theo hiện tượng sốt.
  • Vừa đau ngực vừa chóng mặt, khó thở, đổ mồ hôi bất thường.
  • Cơn đau ngực kéo dài. Đau một bên ngực và sốt.

Đây là dấu hiệu của việc mẹ bầu bị bệnh về tim, phổi vì thế tuyệt đối không được chủ quan.

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Mẹ bầu cần theo dõi các hiện tượng xuất hiện khi mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Các cách giảm đau đầu nhũ hoa khi mang thai

Để giảm đau đầu nhũ hoa khi mang thai, bạn có thể áp dụng một số biện pháp đơn giản sau đây:

  • Tắm nước ấm sẽ làm giảm đau đầu nhũ hoa cực hiệu quả. Trong thời kỳ mang thai, các ống dẫn sữa phát triển sẽ khiến ngực của mẹ bầu bị đau. Bạn có thể thư giãn dưới vòi nước ấm như vậy sẽ giúp giảm căng thẳng cũng như đau tức đầu nhũ hoa rất hiệu quả. Vì khi gặp nhiệt độ cao, các ống dẫn sữa sẽ giãn ra. Nhưng cũng chỉ nên tắm từ 10 cho đến 15 phút thôi nhé.
  • Sử dụng miếng chườm lạnh để giảm đau đầu nhũ hoa khi mang thai. Rất đơn giản thôi, chỉ cần nằm thư giãn sau đó đặt một chiếc khăn lạnh lên trên ngực. Sau đó đặt tiếp một túi đá hoặc gel lạnh lên phía trên . Thực hiện trong thời gian 20 phút sẽ thấy hiệu quả rõ rệt.
  • Sử dụng kem làm dịu: Các sản phẩm kem làm từ nguyên liệu tự nhiên có tác dụng rất tốt trong việc giảm nhẹ cảm giác đau nhức nhũ hoa cho chị em. Vì vậy, hãy tìm mua các sản phẩm này và sử dụng để giúp giảm cơn đau.
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Sử dụng kem làm dịu da cũng là một cách giảm đau hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet
  • Uống nhiều nước: Khi cơ thể mẹ bầu bị thiếu nước sẽ khiến cho hiện tượng sưng và đau nhức ở nhũ hoa càng rõ rệt hơn. Vì vậy, mẹ bầu cần phải giảm lượng muối và bổ sung thêm nước hằng ngày. Không sử dụng các đồ uống có cồn cũng như chứa nhiều caffeine. Các thức uống này không tốt cho thai nhi mà còn khiến bạn đi vệ sinh nhiều hơn.
  • Sử dụng áo ngực thể thao: Việc đau nhức nhũ hoa khi mang thai của mẹ bầu sẽ tồi tệ hơn nếu bạn sử dụng áo ngực quá chật, bó. Và sử dụng một chiếc áo ngực thể thao chính là lựa chọn phù hợp nhất. Nó sẽ giúp giữ ngực của bạn cố định, không dịch chuyển nhiều. 
  • Dùng miếng lót ngực để bảo vệ nhũ hoa khỏi những va chạm không cần thiết. Thường thì bạn sẽ dùng miếng lót ngực giúp ngăn chặn sữa không rỉ ra quần áo sau khi sinh. Nhưng trước khi sinh, miếng lót ngực này cũng phát huy hiệu quả rất tốt đó.
  • Ưu tiên chọn áo có độ rộng phù hợp, chất liệu mềm mại hơn.
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Chọn áo ngực thoải mái để mặc tránh việc đau đầu nhũ hoa khi mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những kiến thức bạn cần biết về hiện tượng đau đầu nhũ hoa khi mang thai của mẹ bầu và một vài gợi ý nhỏ giúp bạn có thể dễ chịu hơn trước những cơn đau nhức này. 

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