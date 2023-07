Danh sách những vật dụng cần thiết khi đi sinh cho mẹ và bé

Dầu tràm cho mẹ và bé an toàn sau sinh

Hướng dẫn cách chăm sóc mẹ và bé sau sinh tại nhà

1. Về việc đi lại và nghỉ ngơi của mẹ

Sau khi sinh bé, mẹ cần được nghỉ ngơi và chăm sóc đặc biệt để nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Mẹ bé nên ngủ nhiều cho lại sức và khi ngủ nên nằm ngửa, duỗi thẳng chân để sản dịch được tống ra ngoài dễ dàng hơn. Sau 6 giờ sau sinh, các mẹ nên ngồi dậy đi lại nhẹ nhàng để tránh ứ sản dịch.

2. Vấn đề dinh dưỡng

Khi sinh bé, mẹ thường bị mất nhiều máu do đó cần có một chế độ ăn uống hợp lý và đủ dinh dưỡng cho mẹ và bé. Nếu sinh mổ, trong 6 giờ đầu tiên mẹ chỉ nên ăn những dạng thức ăn lỏng.

Một số món ăn giàu dinh dưỡng và dễ tiêu hóa thích hợp cho mẹ sau sinh như: canh trứng gà, cháo nhuyễn, rau xanh, các loại thịt đỏ,... Lưu ý sản phụ không nên ăn mặn và ăn những loại gia vị cay nồng như hành, tỏi, tiêu, ớt,...để tránh ảnh hưởng đến mùi vị của sữa mẹ.

3. Vấn đề bầu sữa mẹ

Ngay sau những giờ sinh đầu tiên, mẹ nên lau sạch đầu vú và cho bé bú ngay, và bú nhiều lần trong ngày để kích thích tuyến sữa tiết ra. Nếu tuyến sữa bị tắc thì mẹ nên tích cực cho bé bú, tránh vắt, bóp sai cách gây vỡ tuyến, tia sữa.

Mẹ nên cho trẻ bú mẹ sẽ giúp tử cung của mẹ co bóp tốt, sớm trở lại kích thước bình thường, tạo trạng thái tinh thần phấn chấn và giúp gắn bó tình cảm giữa mẹ và con.

4. Vấn đề vệ sinh cá nhân

Sau khi sinh sản dịch tiết ra nhiều, do đó sản phụ cần vệ sinh vùng âm hộ ít nhất 3 lần/ngày vào sáng, chiều và tối trước khi ngủ, hoặc vệ sinh nhiều lần hơn nếu sản dịch ra quá nhiều.

Về vấn đề tắm gội, cần lưu ý thời gian tắm gội cần diễn ra nhanh, khoảng 5-10 phút, không nên tắm bồn, chậu và không nên ngâm mình trong nước. Phòng tắm phải kín gió và sử dụng nước ấm để tắm dù thời tiết nóng hay lạnh.

Với các mẹ đẻ mổ hay cắt tầng sinh môn, cần thận trọng khi vệ sinh cá nhân để tránh vết thương bung tuột mối chỉ.

5. Về vấn đề tinh thần

Khi chăm sóc bé sơ sinh, việc mẹ phải liên tục thức dậy vào ban đêm, hay có rất nhiều việc xảy ra mà mẹ chưa sẵn sàng chấp nhận là điều không thể tránh khỏi.

Thêm nữa, sự thay đổi hormone trong cơ thể sẽ khiến mẹ trở nên mệt mỏi, khó chịu, đôi lúc gắt gỏng vô cớ. Vậy nên trong trường hợp này rất cần sự an ủi và sẻ chia từ chồng và người thân của sản phụ.

6. Sữa uống cho bé

Trẻ sơ sinh cần được bú sữa mẹ ngay sau sinh, vì sữa mẹ chứa nguồn dưỡng chất hoàn hảo giúp bé phát triển khỏe mạnh. Nếu mẹ thiếu sữa có thể cho bé uống thêm sữa công thức phù hợp với tháng tuổi.

Nếu trẻ bú kém thì có thể dùng thìa để bón thêm cho trẻ. Tuy nhiên cần chú ý dụng cụ cho trẻ ăn cần được luộc sôi trước khi sử dụng và tay người chăm sóc phải được rửa sạch sẽ.

Lưu ý: Trẻ sơ sinh rất dễ nôn trớ khi ăn no, do đó không nên ép trẻ bú nhiều. Sau khi ăn no, không nên đặt trẻ nằm ngay mà hãy đỡ trẻ ở tư thế đầu cao, mặt nghiêng sang một bên và vỗ ợ hơi.

7. Giữ ấm cho bé

Môi trường bên ngoài có nhiệt độ thay đổi thất thường đòi hỏi cơ thể bé phải tự thay đổi để thích nghi. Tuy nhiên cơ chế thích ứng của bé còn kém, do đó bé cần được giữ ấm ngay lập tức. Nhiệt độ phòng thích hợp cho bé ở mức 27-32 độ C.

Ngoài ra, các mẹ có thể sử dụng Dầu tràm Linh Ứng - sản phẩm dầu tràm chất lượng cao của Công ty TNHH Đầu tư sản xuất thương mại dịch vụ SHP trong quá trình giữ ấm cho trẻ. Khi trời lạnh, mẹ có thể massage lòng bàn chân của bé bằng vài giọt Dầu tràm Linh Ứng rồi mang tất cho bé đi ngủ.

Dầu tràm Linh Ứng còn có thể dùng để xông phòng, giúp không khí trong sạch và ngăn ngừa các bệnh về đường hô hấp cho bé. Hoặc các mẹ có thể sử dụng loại dầu tràm này để pha với nước ấm tắm cho bé để ngăn ngừa cảm lạnh.

8. Vệ sinh miệng

Bề mặt lưỡi và khoang miệng của trẻ có rất nhiều vi sinh vật dễ gây mùi hôi. Do đó mẹ nên vệ sinh miệng cho bé thường xuyên bằng nước đun sôi để nguội hoặc nước muối sinh lý để giữ gìn khoang miệng sạch sẽ.

9. Chăm sóc da bé

Làn da của trẻ sơ sinh mỏng và dễ bị tổn thương, hăm đỏ. Vì vậy không nên để da trẻ tiếp xúc quá lâu với tã lót ẩm ướt, nên thay tã thường xuyên và bôi thuốc hăm theo hướng dẫn của bác sĩ.

