Con trai 3 tuổi lấy sô cô la quên trả tiền, vào siêu thị bắt bồi thường gấp 10, câu trả lời của bà mẹ được khen ngợi

Sau khi thanh toán xong, Xiaona xách túi xách đựng đồ và dẫn con đi qua máy kiểm tra ở lối vào siêu thị, ai ngờ máy kiểm tra thực sự kêu lên, Xiaona hơi ngạc nhiên bởi vì cô vừa mới thanh toán tiền. Cho nên cô vẫn thất thần đứng ở chỗ cũ, ngay sau đó người phụ trách của siêu thị đã tới xem, Xiaona lấy biên lai ra.

Một bà mẹ bỉm sữa có tên là Xiaona thường bận rộn với công việc và không có thời gian bên cạnh cậu con trai 3 tuổi, cô giao con trai cho ông bà nội chăm sóc, cuối tuần rảnh rỗi Xiaona sẽ đưa con đi chơi. Vài ngày trước, vào cuối tuần khi Xiaona đưa con trai đi thăm quan siêu thị, trong siêu thị có rất nhiều người, Xiaona không thể bế con nên đã cho con vào xe đẩy.

Quả nhiên chiếc máy reo lên, Xiaona đặt đứa trẻ xuống, chạm vào túi của đứa trẻ và tìm thấy một miếng sô cô la trong đó. Ngay khi người phụ trách nhìn thấy, anh ta một mực cho rằng đứa trẻ đã lấy trộm thứ gì đó và đòi phạt tiền gấp 10 lần. Xiaona biết rằng các con của cô rất thích ăn sô cô la, có lẽ thằng bé lúc ngồi vào giỏ hàng và lấy sôcôla trên kệ, nhưng thằng bé không biết rằng mình phải trả tiền cho nó.

Người phụ trách đã kiểm tra và cho rằng chắc chắn chiếc máy có thể đã bị lỗi nên để Xiaona đi qua lần nữa, lần này máy không phát ra tiếng ồn nữa nhưng lúc này người phụ trách lại chuyển sự chú ý đến đứa trẻ. “Vậy thì đứa bé cũng phải đi qua một chút.” Xiaona có chút tức giận, đây không phải ý chỉ con mình là đứa ăn trộm sao? Xiaona không nói lời nào liền nắm tay con đi qua máy kiểm tra.

Nhưng trước thái độ ngạo mạn của người phụ trách siêu thị, Xiaona không đành lòng bồi thường gấp 10. Mặc dù mức phạt gấp 10 lần cho một miếng sô cô la không nhiều nhưng nếu phạt thật thì đó là để đứa trẻ thừa nhận rằng mình là một tên trộm.

Mọi người cũng dần dần kéo đến xem náo nhiệt, Xiaona không hề hoảng sợ mà còn bình tĩnh đáp lại: “Tôi đã mua đồ ở siêu thị chỗ anh, tôi có cần phải đi lấy trộm một miếng sô cô la của bạn không? Hơn nữa, siêu thị không có quyền yêu cầu phạt gấp 10 lần.”

Không ngờ lời nói của Xiaona là có cơ sở, người phụ trách siêu thị không nói nên lời, Xiaona nói tiếp: “Con tôi vẫn còn nhỏ, không biết mua đồ là phải trả tiền, và đây là nhiệm vụ của tôi với tư cách là phụ huynh, tôi có thể mua và trả tiền theo đúng giá của viên sô cô la này, nếu anh lại yêu cầu bồi thường gấp 10, tôi cũng không ngại gọi cảnh sát.” Câu trả lời của Xiaona rất đáng khen ngợi, những người xung quanh nghe xong đều xuýt xoa khen ngợi khả năng ăn nói của người mẹ.

Người phụ trách siêu thị đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ, Xiaona yêu cầu con trai cô xin lỗi anh ta và nói với đứa trẻ rằng không được tùy tiện lấy đồ trong siêu thị. Nhân viên thấy đứa bé ngoan ngoãn xin lỗi, cũng không biết nói gì, sự việc cũng coi như đã kết thúc.

Mặc dù tình huống này không thường xuyên xảy ra nhưng nó vẫn xảy ra xung quanh, bởi vì đứa trẻ còn tương đối nhỏ, và đôi khi ngay cả khi bố mẹ có dặn dò rằng mua đồ là phải trả tiền, đứa trẻ có thể không nhận thức được điều đó và sẽ tự nhiên bỏ mọi thứ vào túi của mình. Nếu như bị nhân viên phát hiển, chắc chắn sẽ bị hiểu lầm.

Vậy, bố mẹ phải làm gì trong tình huống như vậy?

Bảo vệ lòng tự trọng của con bạn

Mặc dù trẻ tuổi còn khá nhỏ nhưng nó vẫn có lòng tự trọng của riêng mình, nếu bị mọi người tố cáo ở nơi công cộng, đứa trẻ đấy là tên ăn trộm. Điều đó dễ để lại bóng đen tâm lý trong lòng trẻ nhỏ và ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của trẻ sau này, vì vậy trong tình huống như vậy, điều chúng ta cần làm. Bước đầu tiên bố mẹ cần từng bước giúp con dẫn dắt bé không phải là kẻ trộm, và nói với những người có liên quan rằng con không hề muốn ăn trộm, mà là vì bé không biết việc mua đồ là phải trả tiền để bảo vệ lòng tự trọng của con.

Bảo trẻ trả tiền và xin lỗi

Trẻ chưa có ý thức về việc phải trả tiền chủ yếu do ngày thường bố mẹ không nhấn mạnh, hướng dẫn, trong tình huống như vậy trẻ vẫn là người có lỗi.

Bố mẹ nên bảo với con mình rằng bé cần phải trả tiền cho những thứ này, và không thể mang chúng đi nếu con không mua chúng.

Sau đó bảo trẻ xin lỗi đàng hoàng, đồng thời để trẻ tự trả tiền, điều này không chỉ giáo dục trẻ mà siêu thị cũng có thể hiểu và thông cảm được.

Đừng trực tiếp mắng trẻ

Một số bố mẹ có thể dễ tức giận khi bị người khác tố cáo là kẻ trộm, sau đó buộc tội con cái của họ ở nơi công cộng, hoặc thậm chí đánh đập và la mắng chúng. Nhưng đứa trẻ vẫn không hiểu mình đã mắc lỗi ở đâu, đối mặt với những lời mắng mỏ của bố mẹ, cháu sẽ chỉ cảm thấy khó chịu và buồn bã, những người có mặt cũng sẽ nghĩ rằng đứa trẻ là một tên trộm. Vì vậy, hành động này không chỉ làm tổn thương mối quan hệ giữa trẻ và bố mẹ, mà còn làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ.