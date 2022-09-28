Con gái thứ 2 của Trần Bảo Sơn và vợ mới khiến dân tình xao xuyến vì quá đỗi đáng yêu

Nuôi dạy con 28/09/2022 14:25

Sau 6 năm ly hôn Trương Ngọc Ánh, Trần Bảo Sơn có thêm con gái thứ 2 cùng vợ mới. Loạt ảnh con gái của nam diễn viên Trần Bảo Sơn và vợ mới vừa công khai đã nhận được rất nhiều lời khen, sự chú ý từ người hâm mộ.

Dù cặp đôi Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn đã "đường ai nấy đi" nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và cùng nhau nuôi dưỡng ái nữ - bé Bảo Tiên. Con gái đầu của nam diễn viên sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp như hoa hậu, vóc dáng thanh mảnh với chiều cao trên 1m70 dù mới học cấp 2. Trần Bảo Sơn rất cưng chiều Bảo tiên và thường xuyên gặp gỡ, đi ăn cùng Trương Ngọc Ánh và con gái. Đặc biệt Trương Ngọc Ánh cũng cho phép bé Bảo Tiên thân thiết với gia đình mới của ba mình và cô em gái “cùng cha khác mẹ”. 

Con gái thứ 2 của Trần Bảo Sơn và vợ mới khiến dân tình xao xuyến vì quá đỗi đáng yêu - Ảnh 1
Gia đình từng hạnh phúc của Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn
Con gái thứ 2 của Trần Bảo Sơn và vợ mới khiến dân tình xao xuyến vì quá đỗi đáng yêu - Ảnh 2
Con gái lớn của Bảo Sơn rất thân thiết với em gái "cùng cha khác mẹ"

Mới đây, diễn viên Trần Bảo Sơn đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh chụp bên con gái thứ 2 Trần Bảo Khanh (tên tiếng Anh là Kendall Trần) nhân dịp bé tròn 2 tuổi. Trong loạt ảnh, cô bé nổi bật với vẻ ngoài mũm mĩm, nhí nhảnh, đôi mắt to tròn cùng khuôn miệng cười đáng yêu.

Con gái thứ 2 của Trần Bảo Sơn và vợ mới khiến dân tình xao xuyến vì quá đỗi đáng yêu - Ảnh 3
Hình ảnh đáng yêu, mũm mỉm của cô con gái thứ của Bảo Sơn

Vợ mới của Trần Bảo Khanh được đoán là một nữ doanh nhân bất động sản, cô thường khoe thành quả lao động khiến người khác trầm trồ, cụ thế tháng 7 vừa qua cô vừa khoe tay cầm 1 xấp sổ đỏ với caption “thành quả của năm 2021” của cô. Hiện cô và Bảo Sơn vẫn chưa đăng kí kết hôn nhưng đang sống chung trong 1 căn hộ sang trọng và có con chung đáng yêu chính là bé Bảo Khanh. 

Con gái thứ 2 của Trần Bảo Sơn và vợ mới khiến dân tình xao xuyến vì quá đỗi đáng yêu - Ảnh 4
Bé Bảo Khanh được cha mẹ cực kỳ cưng chiều

Bức ảnh nào của Bảo Khanh cũng nhận được nhiều lời khen vì vẻ kháu khỉnh của bé.

Con gái thứ 2 của Trần Bảo Sơn và vợ mới khiến dân tình xao xuyến vì quá đỗi đáng yêu - Ảnh 5
Đôi mắt to và mái tóc xoăn như "bản sao" của ba Sơn

Nụ cười và khuôn mặt của bé được cho là rất giống bố Bảo Sơn.

Mặc dù công khai ảnh con gái lên mạng xã hội nhưng Trần Bảo Sơn vẫn giấu danh tính mẹ của bé.

Con gái thứ 2 của Trần Bảo Sơn và vợ mới khiến dân tình xao xuyến vì quá đỗi đáng yêu - Ảnh 6
Danh tính của mẹ bé Bảo Khanh vẫn là 1 ẩn số, tuy nhiên sắc vóc cô nàng không hề thua kém siêu mẫu Trương Ngọc Ánh

Mái tóc xoăn dài cùng đôi mắt to tròn, khóe miệng xinh xắn của bé khiến ai nhìn thấy cũng muốn cưng.

Con gái thứ 2 của Trần Bảo Sơn và vợ mới khiến dân tình xao xuyến vì quá đỗi đáng yêu - Ảnh 7

Nụ cười tươi xinh xắn của con gái Bảo Sơn gây chú ý với cộng đồng mạng.

Mặc dù còn nhỏ nhưng con gái Trần Bảo Sơn tỏ ra rất hợp tác khi làm mẫu chụp ảnh.

Con gái thứ 2 của Trần Bảo Sơn và vợ mới khiến dân tình xao xuyến vì quá đỗi đáng yêu - Ảnh 8

Cô bé rất thân thiết với người chị cùng cha khác mẹ với mình - bé Bảo Tiên. Nhiều khán giả hy vọng tương lai bé Bảo Khanh cũng sẽ giống chị mình trở thành một mỹ nhân sành điệu, nổi tiếng.

Con gái thứ 2 của Trần Bảo Sơn và vợ mới khiến dân tình xao xuyến vì quá đỗi đáng yêu - Ảnh 9
Khán giả hy vọng tương lai bé Bảo Khanh sẽ trở thành mỹ nhân như Bảo Tiên

 

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