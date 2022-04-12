Con còi cọc nhẹ cân là điều "nhói lòng" của hầu hết các bậc cha mẹ, làm sao để con tăng cân an toàn sẽ không còn là câu hỏi khó nếu ba mẹ biết đến những bí quyết này

Nuôi dạy con 12/04/2022 20:58

Nhiều trẻ em và thanh thiếu niên bị nhẹ cân trong giai đoạn phát triển. Thiếu cân không giống như gầy hay mảnh mai. Một số trẻ em có cơ thể nhẹ một cách tự nhiên và duy trì nó bằng một chế độ ăn uống cân bằng và hoạt động thể chất. Tuy nhiên, thiếu cân thực sự có thể là dấu hiệu của các vấn đề về chế độ ăn uống, sức khỏe hoặc cảm xúc.

Con còi cọc nhẹ cân là điều 'nhói lòng' của hầu hết các bậc cha mẹ, làm sao để con tăng cân an toàn sẽ không còn là câu hỏi khó nếu ba mẹ biết đến những bí quyết này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn lo lắng rằng con bạn có thể bị nhẹ cân, hãy hỏi ý kiến ​​bác sĩ. Giả sử con bạn không có lo lắng về y tế, chiến lược sau đó sẽ là khuyến khích tăng cân một cách lành mạnh bằng thức ăn. Lượng calo rỗng từ thực phẩm giàu chất béo và đường bổ sung có thể tăng thêm vài ký cho con, nhưng chúng sẽ không cung cấp các chất dinh dưỡng mà trẻ cần để xây dựng xương chắc khỏe và cơ thể khỏe mạnh.

Con còi cọc nhẹ cân là điều 'nhói lòng' của hầu hết các bậc cha mẹ, làm sao để con tăng cân an toàn sẽ không còn là câu hỏi khó nếu ba mẹ biết đến những bí quyết này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu con bạn nhẹ cân, hãy bắt đầu bằng cách đảm bảo rằng hầu hết các bữa ăn chính và đồ ăn nhẹ đều giàu chất dinh dưỡng. Các nguồn protein tốt để tăng cân bao gồm trứng, bơ đậu phộng và các loại bơ hạt khác, súp đậu, sữa giảm béo hoặc sữa nguyên chất, sữa chua và pho mát. Bánh mì nguyên hạt và mì ống, khoai tây nghiền, nướng hoặc khoai lang, ngô và ngũ cốc nóng là những lựa chọn cung cấp carbohydrate tuyệt vời. 

Con còi cọc nhẹ cân là điều 'nhói lòng' của hầu hết các bậc cha mẹ, làm sao để con tăng cân an toàn sẽ không còn là câu hỏi khó nếu ba mẹ biết đến những bí quyết này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Con còi cọc nhẹ cân là điều 'nhói lòng' của hầu hết các bậc cha mẹ, làm sao để con tăng cân an toàn sẽ không còn là câu hỏi khó nếu ba mẹ biết đến những bí quyết này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ba mẹ hãy chuẩn bị ngũ cốc nóng với sữa hoặc sữa đậu nành thay vì nước để bổ sung calo và chất dinh dưỡng cho bé. Các loại hạt và quả bơ là những nguồn chất béo lành mạnh giúp con bạn tăng cân. Thử thêm các loại hạt vào ngũ cốc, salad, mì ống và rau cho bữa ăn của con thêm dinh dưỡng. Thêm các lát bơ vào bánh mì sandwich, bánh mì kẹp thịt và salad hoặc làm lớp phủ cho món trứng cũng rất hấp dẫn. Xào rau, thịt, gà và cá trong dầu ô liu hoặc dầu hạt cải rất tốt cho sức khỏe của trẻ. Khi lên kế hoạch ăn nhẹ, hãy chắc chắn rằng chúng cung cấp thêm calo và hương vị tuyệt vời cho bữa ăn của con bạn. Hãy xem xét các loại thực phẩm bổ dưỡng, có hàm lượng calo cao hơn sau:

  • Làm guacamole (xốt kem trái bơ) với bơ tươi, hành tây và cà chua, hoặc trộn bơ vào sinh tố trái cây.
  • Làm sinh tố cho bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ mang đi cho con. Sinh tố là một cách dễ dàng để có được chất dinh dưỡng cộng với calo. Hãy sáng tạo với trái cây yêu thích của gia đình bạn, sữa chua đầy đủ chất béo, bơ hạt và hạt.
Con còi cọc nhẹ cân là điều 'nhói lòng' của hầu hết các bậc cha mẹ, làm sao để con tăng cân an toàn sẽ không còn là câu hỏi khó nếu ba mẹ biết đến những bí quyết này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet
  • Ngũ cốc hỗn hợp Granola được làm từ các loại hạt, trái cây khô và vụn sô cô la cũng có thể được trộn với sữa chua đầy đủ chất béo giúp tăng cân cho bé nhà bạn.
  • Các loại đậu không chỉ là món ăn nhẹ ngon mà còn có thể cung cấp cả protein và chất béo, ngoài lượng calo cô đặc cho con bạn.

Cùng với việc ăn những thực phẩm này, hãy làm cho giờ ăn dễ chịu và không vội vã với con. Cho trẻ tham gia vào việc lập kế hoạch bữa ăn, mua sắm và chuẩn bị thức ăn để khuyến khích trẻ quan tâm đến thực phẩm và ăn uống. Các bác sĩ có thể đề nghị một thức uống bổ sung calo cao cho những người kén ăn, những người từ chối thêm thực phẩm mới vào chế độ ăn uống của họ. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng con bạn không uống quá nhiều đồ uống, bao gồm cả nước trái cây hoặc thậm chí là sữa, để con bạn đói vào giờ ăn thì tốt hơn cho chúng thưởng thức bữa ăn ngon miệng.

Con còi cọc nhẹ cân là điều 'nhói lòng' của hầu hết các bậc cha mẹ, làm sao để con tăng cân an toàn sẽ không còn là câu hỏi khó nếu ba mẹ biết đến những bí quyết này - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Nếu con bạn đã nạp đủ calo nhưng dường như vẫn không tăng cân một cách thích hợp, hãy tiếp tục làm việc với bác sĩ để tìm hiểu xem có bất kỳ bệnh lý tiềm ẩn nào không. Tuy nhiên, rất có thể là với một số kế hoạch bữa ăn và bữa ăn nhẹ kiên nhẫn và tận tâm, con bạn sẽ đạt được chiều cao và cân nặng khỏe mạnh. Vì vậy, ba mẹ đừng quá lo lắng mà hãy kiên trì để nhận được kết quả hữu ích nhé.

Theo Eat right

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