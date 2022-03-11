Chứng lo âu của trẻ và những lí do đằng sau mà cha mẹ cần nắm rõ để khắc phục

Các bậc cha mẹ trở nên đặc biệt lo lắng về điều này trong thời điểm đại dịch Covid, khi cuộc sống và các thói quen của trẻ bị đảo lộn. Đôi khi có thể khó phân biệt điều gì là bình thường đối với trẻ lo lắng và điều gì có vẻ có hại cho sức khỏe của chúng. Tiến sĩ Angharad Rudkin, nhà tâm lý học thường trú của nhà cung cấp dịch vụ tài chính và bảo hiểm nhân thọ Legal and General cho biết: "Mọi đứa trẻ đều sẽ có lúc trải qua cảm giác lo lắng". "Đó là một phần thiết yếu của quá trình lớn lên và giúp trẻ hiểu bản thân và thế giới tốt hơn."

Theo Hiệp hội Trẻ em, cứ năm đứa trẻ trong một lớp học 30 người có khả năng có vấn đề về sức khỏe tâm thần như chứng lo âu.

Ở những trẻ lớn hơn, chúng có thể thiếu tự tin, khó tập trung, dễ nổi nóng hoặc thậm chí trốn tránh các hoạt động hàng ngày, chẳng hạn như gặp bạn bè. NHS cho biết "nếu sự lo lắng của con bạn nghiêm trọng, kéo dài và cản trở cuộc sống hàng ngày của chúng, bạn nên tìm sự giúp đỡ"- ví dụ như nếu chúng không ngủ hoặc không ăn. Tiến sĩ Rudkin cho biết, có một số tác nhân phổ biến gây ra sự lo lắng ở những đứa trẻ. Cô ấy giải thích thêm các lý do:

"Cảm thấy lo lắng một chút và học các chiến lược đối phó với nó có thể là một kỹ năng sống cần thiết." NHS cho biết các triệu chứng của lo lắng ở trẻ em bao gồm trở nên đeo bám và chảy nước mắt, khó ngủ, làm ướt giường và gặp ác mộng"

Quái vật

Cho đến khoảng 10 tuổi, trẻ em vẫn đang phát triển khả năng phân biệt giữa thực và ảo. Đây là điều khiến cho việc tin vào ông già Noel và nàng tiên răng có thể trở thành hiện thực. Nhưng đây cũng là điều khiến trẻ tin rằng có một con quái vật dưới gầm giường của chúng

Thiên tai

Khi lớn lên, trẻ em thích tìm hiểu thêm về thế giới. Nhưng với nhận thức ngày càng cao về các vấn đề toàn cầu, trẻ có thể nhận thức được rằng đôi khi thiên tai xảy ra, chẳng hạn như động đất và lũ lụt.

Có điều gì đó tồi tệ xảy ra với cha mẹ

Từ khoảng bảy tuổi, trẻ em có thể lo lắng về điều gì đó xảy ra với bạn. Điều này là do sự phát triển của não (“phát triển nhận thức”) có nghĩa là một đứa trẻ bây giờ có thể suy nghĩ về dài hạn và có thể bắt đầu đưa ra giả thuyết về những điều xảy ra trong tương lai. Lo lắng về cái chết là điều dễ hiểu đối với trẻ ở độ tuổi này, nhưng những phát hiện của chúng tôi về cách giúp trẻ đối phó với đau buồn có thể giúp bạn quản lý nhẹ nhàng những suy tưởng của chúng.

Bọ và chó

Chúng ta sợ những thứ không quen thuộc. Những con nhện và nhện đáng sợ có thể trông khá bất thường đối với một đứa trẻ và có thể gây ra sự lo lắng. Trẻ con sợ chó khi không sống cùng là điều đương nhiên

Nước

Trẻ em thường có thể lo lắng về nước. Đối với nhiều trẻ em, đây là một vấn đề thuộc về giác quan, liên quan đến cảm giác của nước. Đối với những đứa trẻ khác, chúng sợ điều gì đó tồi tệ xảy ra với chúng khi chúng ở dưới nước

Tình huống mới

Tùy thuộc vào tính khí của con bạn, chúng sẽ ít nhiều cảm thấy thoải mái hơn khi bước vào những tình huống mới lạ. Đây là một chiến lược sinh tồn tự nhiên, nhưng nó có thể cản trở con bạn thử những điều mới.

Tách biệt

Trẻ em về cơ bản luôn muốn gần gũi với cha mẹ của chúng. Sau tất cả, ở gần cha mẹ luôn khiến trẻ cảm thấy an toàn hơn. Vào khoảng 9 tháng tuổi và một lần nữa khi 18 tháng, sự lo lắng về sự chia ly xảy ra cao điểm, được cho là trùng hợp với sự phát triển nhận thức. Khi lớn hơn, trẻ em có thể tỏ ra lo lắng về sự chia ly khi bắt đầu đi nhà trẻ hoặc đi học

Bài vở và kỳ thi ở trường

Ngay cả những đứa trẻ ở độ tuổi tiểu học cũng đang cảm thấy áp lực của việc học và thi tăng lên. Sự lo lắng của trẻ về việc làm không tốt có thể lây sang các khía cạnh khác của cuộc sống.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đi nghỉ

Mặc dù đi nghỉ có thể rất vui và thú vị, nhưng nó có thể khiến trẻ lo lắng vì sự thay đổi trong thói quen. Nếu bạn căng thẳng về việc đi nghỉ, con cái của bạn cũng vậy.

Cách giúp con

Cha mẹ không cần cảm thấy bất lực khi con mình có biểu hiện lo lắng. Có một số cách họ có thể giúp con trai hoặc con gái nhận ra sự lo lắng của chúng, tìm ra các chiến lược đối phó, làm tất cả điều này dưới sự trấn an của cha mẹ. Tiến sĩ Rudkin đã đưa ra những gợi ý sau:

Chỉ cho con bạn cách đối phó với những lo lắng bằng cách làm mẫu đơn giản, hợp lý. Trẻ em học bằng cách quan sát, vì vậy nếu bạn tỏ ra sợ hãi hoặc lo lắng, con bạn cũng sẽ như vậy. "Nếu điều này thực sự khó khăn, hãy tận dụng cơ hội này để được trợ giúp giải quyết những lo lắng của bạn. Bạn không chỉ giúp mình mà còn giúp con bạn.

Trò chuyện với con bạn về những lo lắng của chúng.

Cảm giác lo lắng sẽ dễ dàng giải quyết hơn rất nhiều khi chúng ta có quan điểm của người khác để giúp giải quyết chúng. Ví dụ, giải thích rằng trong khi có những con quái vật trong các câu chuyện thì không có trong cuộc sống thực. Điều này sẽ giúp họ hiểu sự phân biệt giữa trí tưởng tượng và thực tế.

Bình thường hóa

Bình thường hóa là một phần quan trọng của quản lý lo lắng. Hãy cho con bạn biết rằng việc lo lắng về những điều này là hoàn toàn bình thường và bộ não của chúng ta đã được thiết kế để nghĩ về những điều tiêu cực, nhưng điều đó không có nghĩa là những điều tồi tệ sẽ xảy ra.

Trấn an

Giúp con bạn hiểu được sự lo lắng của chúng và sau đó trấn an chúng bằng cách nói về khả năng xảy ra điều đáng lo ngại. Ví dụ, khi nói về thảm họa thiên nhiên, thừa nhận rằng có thể cảm thấy lo lắng khi sống trong một thế giới luôn thay đổi, nhưng khả năng những sự kiện thảm khốc này xảy ra là rất thấp.

Ôm con

Cha mẹ có thể lo lắng về việc nói sai và khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Đôi khi, trẻ không hiểu hết những từ ngữ mà chúng ta sử dụng khi nói về những lo lắng. Vì vậy, một cái ôm lớn thay vào đó có thể nói thay hàng triệu lời nói.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nói chuyện dũng cảm

Nói với con bạn rằng chúng mạnh mẽ và có khả năng như thế nào. Điều này sẽ giúp trẻ cảm thấy được trang bị tốt hơn để đối phó với các tình huống gây lo lắng.

Hít thở

Dạy con bạn cách hít thở sâu để giúp chúng thư giãn.

Đừng trốn tránh

Lo lắng ăn đứt sự trốn tránh. Mặc dù việc không làm điều gì đó khiến chúng ta cảm thấy lo lắng là điều tự nhiên, nhưng trẻ em cần biết rằng sự lo lắng càng giảm đi khi chúng ta càng quen thuộc với một tình huống hoặc suy nghĩ.