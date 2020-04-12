Chia sẻ kinh nghiệm chữa tắc tia sữa hiệu quả tại nhà

Nuôi dạy con 12/04/2020 21:52

Tắc tia sữa là tình trạng phổ biến mà các mẹ bỉm sữa thường gặp phải. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ đến các mẹ kinh nghiệm chữa tắc tia sữa hiệu quả tại nhà.

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Tắc tia sữa là một trong những vấn đề khiến nhiều mẹ bỉm sữa cảm thấy lo lắng. Nếu không xử lý kịp thời sẽ dẫn đến tình trạng viêm vú gây ảnh hưởng sức khỏe của mẹ và không cung cấp đủ lượng sữa cho bé bú. Để giúp các mẹ phục hồi tình trạng này, bài viết dưới đây sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm chữa tắc tia sữa dân gian, mẹ đang bị tắc sữa có thể tham khảo và áp dụng. 

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Chia sẻ kinh nghiệm chữa tắc tia sữa hiệu quả tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân gây nên tình trạng tắc tia sữa là gì?

Tắc tia sữa là tình trạng khá phổ biến và thường gặp ở những bà mẹ sau khi sinh con. Tắc tia sữa là tình trạng sữa mẹ bị giữ lại bên trong ống dẫn sữa và không thể tiết ra ngoài. Hiện tượng này khiến cho quá trình cho bé bú và hút sữa để tích trữ gặp nhiều khó khăn. Nếu tình trạng tắc tia sữa không khắc phục nhanh chóng sẽ dẫn đến các vấn đề nguy hiểm hơn như viêm vú hoặc nhiễm trùng.

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Tắc tia sữa là tình trạng sữa mẹ bị giữ lại bên trong ống dẫn sữa và không thể tiết ra ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Tắc tia sữa có thể do một số nguyên nhân sau đây gây nên:

  • Lượng sữa mẹ quá nhiều: Một trong những nguyên nhân phổ biến gây tắc tia sữa là sữa mẹ còn quá nhiều ở trong bầu ngực do bé không bú hết hoặc mẹ không hút phần sữa còn thừa khi mẹ đã bú no. Điều này dẫn đến lượng sữa còn dư thừa đọng lại và gây tắc nghẽn.
  • Ngực chịu áp lực: Nếu mẹ mặc một chiếc áo ngực quá chật hoặc áo quá bó sát cũng có thể là nguyên nhân khiến tia sữa bị tắc. Ngoài ra, tập luyện thể thao hoặc nằm sấp khi ngủ cũng có thể gây ra tình trạng tia sữa bị tắc.
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Tập luyện thể thao hoặc nằm sấp khi ngủ cũng có thể gây ra tình trạng tia sữa bị tắc - Ảnh minh họa: Internet
  • Cho bé ngậm vú không đúng cách: Nếu mẹ cho bé ngậm vú không đúng cách sẽ làm cho bé không thể bú đủ lượng sữa mẹ tiết ra. Do đó, sữa vẫn còn đọng lại nhiều trong  bầu ngực và dẫn đến tắc tia sữa.
  • Không bé bú thường xuyên: Nếu mẹ không cho bé bú thường xuyên hoặc không hút hết sữa ra trong ngày, điều này cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng bị tắc tia sữa.

Dấu hiệu bị tắc tia sữa

Tình trạng tắc tia sữa có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ngay cả khi bạn đã cho bé bú trong một thời gian dài. Khi bị tắc tia sữa, mẹ có thể cảm nhận một số khu vực của vú bị cứng và khó chịu. Ngoài ra, tắc tia sữa còn có một số triệu chứng sau:

  • Đau hoặc tức ngực nhẹ
  • Xuất hiện các nốt sần nhỏ trên ngực
  • Ngực bị sưng đỏ
  • Một số khu vực xung quanh ngực có cảm giác ấm nóng khi chạm vào.

Kinh nghiệm chữa tắc tia sữa dân gian

Dưới đây là một số cách khắc phục tình trạng tắc tia sữa bằng các phương pháp dân gian, các mẹ có thể tham khảo và áp dụng.

Sử dụng lá bồ công anh chữa tắc tia sữa

Sử dụng lá bồ công anh là một trong những phương pháp chữa tắc tia sữa dân gian được nhiều mẹ chia sẻ. Các mẹ có thể sử dụng khoảng 10g lá bồ công anh khô rửa sạch rồi cho vào nồi đun sôi cùng 500ml nước để uống sẽ giúp thông tia sữa hiệu quả. 

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Sử dụng lá bồ công anh chữa tắc tia sữa - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ có thể sử dụng lá bồ anh tươi rửa sạch rồi ngâm vào nước muối loãng. Sau đó vớt ra để ráo rồi cho vào máy xay cùng 250ml nước lọc cho thật nhuyễn. Lọc lấy nước uống và có thể dùng bã để đắp lên bầu vú bị đau. Mỗi ngày mẹ chỉ nên uống 2 lần và uống khoảng 3 ngày sẽ mang lại hiệu quả. 

Sử dụng lá mít chữa tắc tia sữa

Mít là loại cây ăn quả rất phổ biến và dễ tìm. Lá mít cũng được biết đến với công dụng chữa thông tắc tia sữa rất hiệu quả. Các mẹ có thể dùng lá mít để chữa tình trạng tắc tia sữa như sau:

  • Hái 1 nắm lá mít rửa sạch và để cho ráo nước
  • Hơ lá mít trên lửa cho nóng và đặt lên vùng vú bị tắc tia sữa rồi day nhẹ nhàng đầu núm vú theo chiều kim đồng hồ từ trong ra ngoài. 
  • Áp dụng cách này khoảng 2 – 3 ngày liên tục sẽ giúp thông sữa hiệu quả
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Lá mít được biết đến với công dụng chữa thông tắc tia sữa rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các mẹ có thể áp dụng cách chữa tắc tia sữa bằng lược kết hợp với lá mít. Mẹ cần chuẩn bị một nắm mít rửa sạch rồi đem đun với nước cho sôi. Sau đó dùng lược nhúng vào nước lá mít vừa đun rồi chải xuôi lên bầu ngực vài lần. 

Mẹ có thể dùng khăn thấm vào nước lá mít rồi chườm lên vùng ngực bị tắc tia sữa. Ngoài ra, mẹ cần lưu ý nên cho bé bú ngay sau khi chườm nóng, vì lúc này sữa đang nóng và tan dần nên khi bé bú sẽ giúp kích thích thông sữa.

Sử dụng lá đinh lăng chữa tắc tia sữa

Sử dụng lá đinh lăng để chữa tắc tia sữa là mẹo dân gian được nhiều mẹ tin dùng. Khi bị tắc tia sữa, mẹ có thể áp dụng bài thuốc từ lá đinh lăng như sau:

  • Sử dụng khoảng 150g lá đinh lăng tươi rửa sạch và để cho ráo nước. 
  • Cho lá đinh lăng vào nồi cùng với khoảng 250ml nước rồi nấu sôi khoảng 7 phút.
  • Sau đó chắt lấy nước để uống. Mẹ có thể cho thêm 250ml nước vào ấm nấu lấy nước lần thứ hai để uống.
  • Mẹ lưu ý nên uống nước lá đinh lăng xen kẽ với nước lọc và uống trong khoảng 3 ngày sẽ thấy tình trạng tắc tia sữa được cải thiện.
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Sử dụng lá đinh lăng để chữa tắc tia sữa là mẹo dân gian được nhiều mẹ tin dùng - Ảnh minh họa: Internet

Tình trạng tắc tia sữa có thể gây ra nhiều triệu chứng gây khó khăn cho mẹ. Ngoài ra, nếu không được khắc phục có thể dẫn đến viêm vú. Bên trên là những chia sẻ về kinh nghiệm chữa tắc tia sữa dân gian, các mẹ có thể tham khảo và áp dụng. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn các mẹ nên đến gặp bác sĩ để được siêu âm vùng tia sữa bị tắc và có được phương pháp giúp thông sữa hiệu quả.

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