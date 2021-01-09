Chia sẻ cách dỗ trẻ sơ sinh gắt ngủ cực hiệu quả

Gắt ngủ là hiện tượng thường gặp ở trẻ sơ sinh trong giai đoạn 6 tháng đầu đời, điều này gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bé cũng như mệt mỏi cho cha mẹ. Cùng tìm hiểu cách dỗ trẻ sơ sinh gắt ngủ qua nội dung bài viết sau đây.

Cha mẹ cần lưu ý rằng không phải đứa trẻ nào khi buồn ngủ cũng có thể tự động ngủ mà trẻ cần được bố mẹ dỗ dành, hát ru để đưa vào giấc ngủ.

Trẻ đang buồn ngủ: khi trẻ đã buồn ngủ nhưng cha mẹ không nhận ra các tín hiệu từ trẻ nên đã không cho con đi ngủ đúng lúc, dẫn đến trẻ quá buồn ngủ, quá mệt, gây nên tình trạng quấy khóc, gắt ngủ.

Có nhiều nguyên nhân trẻ sơ sinh gắt ngủ khác nhau mà cha mẹ cần biết như:

Trẻ bị thiếu ngủ: vì một nguyên nhân nào đó trẻ đang ngủ phải tỉnh giấc giữa chừng, điều này sẽ khiến trẻ bị thiếu ngủ, gây quấy khóc, gắt gỏng, không chịu chơi.

Trẻ sơ sinh bị thiếu ngủ dẫn đến gắt ngủ, quấy khóc - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ bị đầy bụng: nhiều trẻ có thói quen ti sữa khi đi ngủ, điều này có thể dẫn đến tình trạng đầy bụng do trẻ uống nhiều sữa, khiến cho trẻ cảm thấy khó chịu, giấc ngủ không sâu hay bị giật mình.

Trong những tháng đầu sau sinh, giấc ngủ của trẻ thường không sâu, do đó rất dễ khiến trẻ tỉnh giấc, gây nên tình trạng gắt ngủ.

Hệ thần kinh của trẻ sơ sinh chưa hoàn thiện khiến bé dễ bị giật mình, gắt ngủ, quấy khóc.

Ngoài ra khi trẻ bị bệnh, cơ thể khó chịu, cũng xuất hiện tình trạng gắt ngủ, quấy khóc.

Trẻ bị bệnh cũng là nguyên nhân gắt ngủ, quấy khóc - Ảnh minh họa: Internet

Chia sẻ cách dỗ trẻ sơ sinh gắt ngủ hiệu quả

Phải làm gì khi trẻ sơ sinh gắt ngủ là những mong muốn của rất nhiều bậc phụ huynh khi bé nhà mình thường xuyên rơi vào tình trạng này. Dưới đây là những chia sẻ cách dỗ trẻ gắt ngủ hiệu quả:

Tạo thói quen ngủ đúng giờ cho trẻ

Giấc ngủ đóng vai trò rất quan trọng đối với trẻ sơ sinh, đa số thời gian trong ngày các bé sẽ ngủ. Tuy nhiên có một số trẻ khó ngủ cần được cha mẹ dỗ dành để đưa bé vào giấc ngủ. Cha mẹ cũng cận nhận biết các dấu hiệu buồn ngủ của trẻ như: mắt lờ đờ, ngáp ngủ, bỏ chơi… để biết cho bé đi vào giấc ngủ.

Tạo môi trường ngủ cho bé

Môi trường ngủ cho bé phải yên tĩnh, thoáng đãng, ít ánh sáng, nhiệt độ thích hợp.

Tạo môi trường ngủ lý tưởng cho trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Vỗ về trẻ

Trẻ nhỏ thường có cảm giác bất an, nên khi ngủ gặp phải ác mộng trẻ thường sợ hãi, quấy khóc. Lúc này mẹ hãy ôm trẻ vào lòng, vỗ về, vuốt vẻ trẻ để làm giảm bớt cảm giác sợ hãi ở trẻ.

Bổ sung vitamin D

Trẻ sơ sinh gắt ngủ quấy khóc có thể do cơ thể thiếu vitamin D, nhu cầu vitamin D ở trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ là 400UI/ ngày. Việc cung cấp đầy đủ vitamin D sẽ giúp cho trẻ có giấc ngủ ngon, ít bị gắt ngủ.

Cha mẹ có thể bổ sung vitamin D thông qua việc phơi nắng hàng ngày, việc tiếp xúc với ánh nắng sẽ giúp cơ thể tổng hợp vitamin D. Đồng thời ánh sáng tự nhiên còn giúp cho trẻ thiết lập được nhịp sinh học ngày và đêm, tạo được chu kỳ giấc ngủ sinh học cho trẻ.

Mẹ có thể bổ sung các loại thực phẩm, rau củ giàu vitamin D như: cá hồi, hàu, lòng đỏ trứng, sữa, nấm, tôm trong các bữa hàng ngày, sau đó cho trẻ bú.

Cho trẻ sơ sinh phơi nắng để tổng hợp vitamin D cần thiết cho giấc ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Không cho trẻ ăn no trước khi ngủ

Mẹ nên tập thói quen cho trẻ bú sữa, ăn dặm trước giờ đi ngủ từ 30 – 60 phút để tránh tình trạng bé bị đầy bụng, khó tiêu trong lúc ngủ, khiến cho trẻ mệt mỏi, cáu gắt.

Bổ sung chất sắt

Mẹ nên bổ sung các chất sắt trong các bữa ăn hàng ngày để giúp cho trẻ có giấc ngủ sâu về ban đêm. Thành phần sắt có trong nhiều loại thực phẩm như: các loại thịt đỏ, rau xanh, đậu…

Một số lưu ý khi dỗ trẻ sơ sinh gắt ngủ

Trong phần nội dung trên bạn đọc đã được giải đáp vấn đề trẻ sơ sinh gắt ngủ phải làm sao với nhiều giải pháp hữu ích. Trong khi dỗ trẻ ngủ, cha mẹ cần lưu ý một số vấn đề sau:

Không rung lắc khi ru bé ngủ: việc rung lắc có thể khiến bé dễ ngủ hơn, tuy nhiên lâu dần sẽ tạo thành thói quen xấu. Bé sẽ chỉ đi ngủ khi được ru và rung lắc, nếu đặt xuống giường bé sẽ lại gắt ngủ, quấy khóc. Vì vậy khi dỗ con ngủ, cha mẹ tuyệt đối không rung lắc, nên để bé nằm trên mặt phẳng êm ái, thoáng mát.

Không cho bé bú khi bé ngủ say: Một số mẹ chăm con một cách máy móc như cứ sau 1 – 2 giờ lại cho bé bú 1 lần. Tuy nhiên chính cách làm này lại khiến cho bé đang ngủ say lại thức giấc dẫn đến tình trạng gắt ngủ, quấy khóc.

Khi bạn đã thực hiện mọi biện pháp mà trẻ vẫn không giảm tình trạng gắt ngủ thì hãy đưa bé đến bác sĩ để được kiểm tra, thăm khám.

Cho trẻ đi khám bác sĩ khi tình trạng gắt ngủ liên tục, kéo dài - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những chia sẻ cách dỗ trẻ sơ sinh gắt ngủ hiệu quả mà cha mẹ nên áp dụng. Hy vọng bài viết đã cung cấp những thông tin hữu ích nhất giúp các mẹ chăm con hiệu quả, luôn có giấc ngủ ngon.