Chế độ ăn của bà mẹ cho con bú ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng sữa mẹ, khi đang cho con bú, mẹ cần kiêng những gì?

Nuôi dạy con 31/08/2022 12:52

Chế độ ăn của bà mẹ cho con bú ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng sữa mẹ, đồng thời cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của em bé mới chào đời.

1. Một số loại cá chứa nhiều thủy ngân

Trong một số loại cá, nhất là loại cá sống dưới tầng nước biển sâu thường chứa nhiều thủy ngân. Thủy ngân là một chất kịch độc, rất có hại cho sức khỏe con người. Khi mẹ ăn những loại cá chứa nhiều thủy ngân, chất này có thể truyền qua đường sữa mẹ vào cơ thể bé. 

Đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nếu tiếp xúc với mức thủy ngân cao có thể bé phải chịu những ảnh hưởng nghiêm trọng như:

Chế độ ăn của bà mẹ cho con bú ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng sữa mẹ, khi đang cho con bú, mẹ cần kiêng những gì? - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

 • Tổn thương hệ thần kinh trung ương, phát triển chậm về trí tuệ.

 • Chậm phát triển ngôn ngữ, khả năng nói, kỹ năng vận động tinh.

 • Thị lực bị ảnh hưởng, giảm nhận thức không gian thị giác. 

Vì vậy, nếu chưa biết các loại cá không nên ăn khi cho con bú, mẹ cần tránh các loại cá có hàm lượng thủy ngân cao như: Cá thu vua, cá ngừ mắt to, vi cá mập, cá kiếm, cá ngói...

2. Thực phẩm bổ sung từ thảo dược

Vì hầu hết các thực phẩm chức năng từ thảo dược này chưa được đánh giá về độ an toàn khi cho con bú, mẹ bỉm nên nói chuyện với nhà chuyên gia chăm sóc sức khỏe của mình trước khi sử dụng bất kỳ thực phẩm chức năng hoặc trà thảo mộc nào.

3. Tuyệt đối kiêng rượu bia

Các chuyên gia khuyên bạn nên tránh uống rượu trong thời gian cho con bú vì nó cản trở quá trình sản xuất sữa bằng cách thay đổi các hormone cần thiết như oxytocin. Ngoài ra, rượu và các chất kích thích có thể làm gián đoạn giấc ngủ của trẻ, khiến trẻ cáu kỉnh và gây ra các vấn đề sức khỏe lâu dài, chẳng hạn như suy giảm phát triển nhận thức.

Chế độ ăn của bà mẹ cho con bú ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng sữa mẹ, khi đang cho con bú, mẹ cần kiêng những gì? - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

4. Cà phê

Tại sao cà phê lại đứng đầu danh sách các thực phẩm mẹ cần tránh? Nguyên nhân là do hàm lượng caffeine trong cà phê sẽ tích tụ lại trong sữa mẹ. Điều này cũng tương tự với trà, soda, thức uống năng lượng và một số loại thuốc có chứa caffeine.

Không giống như người lớn, trẻ sơ sinh không thể bài tiết caffeine hiệu quả. Vì vậy, caffeine tích tụ trong cơ thể của bé gây ra sự kích thích, mất ngủ và khó chịu. Lượng caffeine cao có thể làm giảm lượng chất sắt trong sữa mẹ và làm giảm mức độ hemoglobin ở bé. Do đó giải pháp tốt nhất là cắt giảm cà phê.

5. Thực phẩm chế biến sẵn

Vì thực phẩm chế biến sẵn thường chứa ít chất dinh dưỡng thiết yếu và có thể ảnh hưởng đến sở thích ăn uống của con bạn sau này khi lớn lên, các bà mẹ đang cho con bú nên hạn chế ăn thực phẩm có nhiều đường bổ sung và chất béo đã qua chế biến./.

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