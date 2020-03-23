Cháo cá thu cho bé ăn dặm nấu với rau gì ngon, mẹ đã biết chưa?

Nuôi dạy con 23/03/2020 05:00

Cháo cá thu cho bé ăn dặm là món ăn được nhiều mẹ bổ sung vào thực đơn của bé trong giai đoạn bé bắt đầu ăn dặm. 

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Cháo cá thu là một trong những món ăn không thể thiếu trong thực đơn ăn dặm của bé. Cá thu có chứa nhiều hàm lượng axit béo và omega 3 rất tốt cho sự phát triển não bộ của bé trong giai đoạn đầu.

Nhiều mẹ không biết nấu cháo cá thu cho bé ăn dặm với rau gì ngon và bổ dưỡng? Dưới đây là một số công thức nấu cháo cá thu phổ biến được nhiều mẹ áp dụng, giúp bé hấp thu đầy đủ các chất dinh dưỡng và phát triển tốt hơn.

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Cháo cá thu cho bé ăn dặm nấu với rau gì ngon? - Ảnh minh họa: Internet

Bé mấy tháng ăn được cá thu?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trừ các loại hải sản có vỏ, các mẹ có thể cho bé ăn cá ở dạng bột hoặc nghiền nhuyễn ngay từ 6 tháng tuổi khi bé bắt đầu ăn dặm. Tuy nhiên, đạm có trong hải sản và một số loại cá thường gây dị ứng cho bé, vì vậy các mẹ nên cho bé ăn cá từ tháng thứ 7 trở đi là tốt nhất. Ngoài ra, khi cho bé ăn cần lưu ý cho bé ăn từ từ từng ít một để quen dần. Với những trẻ có cơ địa dễ dị ứng, các mẹ cần phải thận trọng hơn.

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Các mẹ nên cho bé ăn cá từ tháng thứ 7 trở đi là tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Trong các loại hải sản, cá biển là loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, cá còn rất giàu chất béo và omega 3 có tác dụng phòng chống bệnh tim mạch hiệu quả. Do đó, ăn cá ít nhất 3 lần/tuần rất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là đối với trẻ trong giai đoạn đầu phát triển. Một số loại cá biển nên cho bé ăn như: cá hồi, cá ngừ, cá thu, cá basa có chứa rất nhiều omega 3. 

Các chuyên gia khuyên rằng, có thể cho bé ăn 1-2 bữa từ hải sản mỗi ngày, nhưng tuỳ theo tháng tuổi sẽ có lượng ăn ở mỗi bữa khác nhau:

  • Bé từ 7-12 tháng: Mỗi bữa có thể ăn 20-30g thịt của tôm, cá (đã bỏ xương, vỏ) nấu với bột hoặc cháo. Mỗi ngày có thể ăn 1 bữa, 3-4 bữa/tuần.
  • Bé từ 1-3 tuổi: Mỗi ngày ăn 1 bữa hải sản nấu với cháo hoặc súp. Mỗi bữa ăn 30 – 40g thịt hải sản.

Nấu cháo cá thu cho bé ăn dặm có tác dụng gì ?

Cá thu là một trong những loài cá nước mặn, sinh sống ở biển và có giá trị dinh dưỡng rất cao. Thịt cá thu có chứa rất nhiều omega 3 giúp cho não bộ của trẻ phát triển toàn diện, ngăn ngừa và đẩy lùi các bệnh tim mạch.

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Nấu cháo cá thu cho bé ăn dặm giúp phát triển não bộ - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, khi ăn cá thu mạch máu sẽ hoạt động tốt, giúp trẻ phát triển trí não và thông minh hơn. Bên cạnh đó, cá thu còn cung cấp một số chất dinh dưỡng khác như sắt, canxi, phốt pho, kẽm, vitamin B2, vitamin B12... Vì vậy, cá thu là thực phẩm luôn được các mẹ lựa chọn bổ sung vào chế độ dinh dưỡng của bé trong giai đoạn bé bắt đầu ăn dặm.

Công thức nấu cháo cá thu cho bé ăn dặm 

Cách nấu cháo cá thu cà chua cho bé

Nguyên liệu chuẩn bị

  • Cháo trữ đông.
  • 1/4 miếng cá thu .
  • Khoai tây, cà rốt, cà chua, hành, thì là, phô mai (tuỳ ý), dầu oliu.

Cách nấu

Cá thu rửa sạch, gỡ lấy phần thịt. Phi thơm hành lá cùng cà chua rồi cho cá vào đảo đều. Khoai tây, cà rốt gọt vỏ và rửa sạch, sau đó cho vào luộc đến khi chín rồi vớt ra nghiền nhuyễn. Bắc nồi cháo trắng lên, cho cá thu sốt cà chua vào đảo đều, đến khi sôi thì cho tiếp khoai tây, cà rốt vào cùng rồi tắt bếp. Thêm dầu oliu hoặc phô mai tùy theo ý thích của bé.

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Công thức nấu cháo cá thu cho bé ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu cháo cá thu bí đỏ

Nguyên liệu chuẩn bị

  • Bí đỏ: 30g.
  • Cá thu: 30g.
  • Gạo nấu cháo/cháo ăn dặm Mabu: 35g.
  • Hành lá: 1 cây.
  • Hành khô: 1/2 củ.
  • Dầu ăn.
  • Gia vị.

Cách làm

  • Bí đỏ mẹ mua về gọt vỏ, rửa sạch rồi băm nhỏ hạt lựu.
  • Gạo mẹ cho vào nồi và thêm nước vào ninh cháo, đến khi cháo sôi thì cho thêm bí đỏ vào ninh cho đến khi gạo và bí mềm nhừ.
  • Cá thu mẹ làm sạch rồi để ráo nước.
  • Tiếp theo cho dầu vào chảo đun nóng, cho hành khô thái nhỏ và cá vào rán vàng đều. Khi cá chín thì tách bỏ da và băm nhuyễn thịt cá.
  • Đợi đến khi cháo chín mềm nhừ thì mẹ cho cá vào đảo đều, đun sôi sau đó cho hành lá thái nhỏ vào trộn đều lên và tắt bếp.
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Cách nấu cháo cá thu bí đỏ cho bé ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet

Cháo cá thu nấu với rau mồng tơi

Nguyên liệu chuẩn bị

  • Gạo.
  • 1 nắm rau mồng tơi.
  • 30g cá thu tươi.

Cách làm

  • Bước 1: Vo gạo thật sạch rồi nấu cho nhừ.
  • Bước 2: Cá thu rửa sạch, hấp sơ qua. Cho 1 chút dầu oliu vào chảo dầu rồi cho cá vào đảo đều.
  • Bước 3: Rau mồng tơi rửa sạch, luộc chín rồi xay nhuyễn. Cho cá vào trộn với cháo xay mịn.
  • Bước 4: Đợi đến khi cháo chín cho thêm ½ muỗng dầu oliu vào. Sau đó trộn đều cháo và rau là xong.
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Cháo cá thu nấu với rau mồng tơi - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, cháo cá thu là một trong những món ăn thơm ngon và bổ dưỡng rất tốt cho bé trong giai đoạn ăn dặm. Bên trên là một số công thức nấu cháo cá thu cho bé ăn dặm cùng các loại rau phổ biến mà mẹ có thể tham khảo, để giúp bé hấp thụ đầy đủ các chất dinh dưỡng và phát triển tốt hơn. Chúc mẹ nhiều sức khỏe và nuôi dạy con thật tốt.

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