Chăm sóc giấc ngủ cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ với những bí kíp đặc biệt dành cho ba mẹ

Một thói quen ngủ tốt có nghĩa là hành vi và thói quen có thể dẫn đến một giấc ngủ ngon. Nó thường được gọi là vệ sinh giấc ngủ tốt.

Có thói quen ngủ tốt, chẳng hạn như thời gian ngủ đúng giờ và đảm bảo một môi trường ngủ thoải mái, an toàn có thể giúp con bạn có được giấc ngủ cần thiết.

Trẻ mới biết đi và trẻ mẫu giáo cần ngủ từ 11 đến 14 giờ mỗi ngày. Hầu hết thời gian diễn ra vào ban đêm, nhưng thường chúng cũng cần ngủ trưa vào ban ngày.

Giấc ngủ của trẻ sơ sinh thay đổi rất nhiều. Sau một tháng hoặc lâu hơn, hầu hết trẻ sơ sinh đều ngủ từ 14 đến 17 giờ cả ngày lẫn đêm. Dần dần, bé sẽ ngủ nhiều hơn vào ban đêm và ít hơn vào ban ngày.

Cố gắng duy trì giấc ngủ ngắn ban ngày từ 1 đến 2 giờ, để tránh trì hoãn thời gian đi ngủ buổi tối, mặc dù nhu cầu của từng trẻ có thể khác nhau. Trẻ em ở độ tuổi tiểu học cần 9 đến 11 giờ mỗi đêm.

Đồng hồ cơ thể và chu kỳ giấc ngủ của chúng ta

Mô hình giấc ngủ được kiểm soát bởi đồng hồ bên trong cơ thể, giúp chúng ta tỉnh táo vào ban ngày và thúc đẩy giấc ngủ vào ban đêm. Đồng hồ cơ thể của chúng ta giúp điều phối việc giải phóng một loại hormone gọi là melatonin, cho cơ thể chúng ta biết rằng đã đến giờ đi ngủ.

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Hầu hết trẻ em ngủ thiếp đi trong vòng 20 phút sau khi đi ngủ. Điều quan trọng là phải thiết lập thời gian quy định cho giấc ngủ ban đêm và giấc ngủ ngắn ban ngày của con bạn. Điều này giúp duy trì đồng hồ cơ thể của bé để giải phóng melatonin, giúp con đi vào giấc ngủ nhanh hơn. Khi đã ngủ, chúng ta sẽ trải qua các giai đoạn ngủ sâu hơn và nhẹ hơn suốt đêm.

Giấc ngủ chất lượng tốt có nghĩa là con bạn ngủ sâu và không thức giấc quá thường xuyên. Giấc ngủ sâu nhất thường xảy ra trước nửa đêm, vì vậy cho trẻ đi ngủ sớm sẽ giúp trẻ tận dụng tối đa khoảng thời gian này để có giấc ngủ ngon.

Cách cải thiện thói quen ngủ của con bạn

Dinh dưỡng và hoạt động thể chất

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Chế độ dinh dưỡng tốt và tập thể dục sẽ giúp con bạn có giấc ngủ ngon. Nếu có thể, hãy cố gắng sắp xếp các bữa ăn để con bạn không đi ngủ vì đói hoặc quá no, vì điều này có thể khiến chúng cảm thấy khó chịu và ngăn cản chúng ổn định cuộc sống.

Hoạt động thể chất và vui chơi trong ngày cũng sẽ giúp con bạn sử dụng hết năng lượng để chúng ít bị trằn trọc khi đi ngủ. Khuyến khích một số giờ chơi ngoài trời, vì tiếp xúc với ánh sáng mặt trời giúp đồng bộ hóa đồng hồ cơ thể của chúng, giúp điều chỉnh giấc ngủ.

Tránh ngủ trưa vào ban ngày nếu con bạn trên 5 tuổi. Hãy chắc chắn rằng con bạn tránh caffeine, ví dụ như trong nước ngọt và sô cô la.

Thời gian nghỉ ngơi

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Khoảng thời gian thư giãn trước khi đi ngủ có thể giúp con bạn chuyển từ giờ chơi sang giờ ngủ. Các hoạt động yên tĩnh, chẳng hạn như xem sách, kể cho con bạn nghe một câu chuyện hoặc chơi một số bản nhạc nhẹ, có thể giúp con bình tĩnh, thư giãn và buồn ngủ.

Thời gian nghỉ ngơi có thể đặc biệt hữu ích nếu bạn gặp khó khăn trong việc đưa con mình ổn định giấc ngủ ngắn trong ngày. Tránh sử dụng các phương tiện điện tử bao gồm tivi, máy tính và điện thoại di động ít nhất một giờ trước khi đi ngủ.

Giờ đi ngủ

Ảnh minh họa: Internet

Tuân theo một thói quen đã định trước khi đi ngủ buổi tối, chẳng hạn như tắm và làm sạch răng sau đó là một giấc ngủ ngon cuối cùng, có thể giúp con bạn liên kết những hoạt động này với giấc ngủ. Điều quan trọng nữa là con phải cảm thấy an toàn và thư thái trong môi trường ngủ của mình. Một số trẻ em có thể trở nên khó chịu nếu bị bỏ lại một mình trong phòng tối để ngủ. Sử dụng đèn ngủ hoặc để cửa mở có thể giúp bé thoải mái. Đảm bảo rằng con bạn không thể nhìn thấy đồng hồ nếu chúng thường xuyên kiểm tra thời gian.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi con bạn đã đi ngủ, nếu bạn cần phải chăm sóc trẻ để trẻ ổn định, hãy cố gắng giữ cho đèn mờ đi và phòng yên tĩnh để không làm xáo trộn tâm trạng trước khi đi ngủ.

Theo Pregnancybirthbaby