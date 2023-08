Khi trẻ sốt ba mẹ cần đặc biệt lưu ý những điều này để giúp con nhanh chóng ổn định

Loại bỏ hoặc giữ nước trong cơ thể

Tìm kiếm một môi trường mát hơn hoặc ấm hơn

Khi con bạn bị sốt, cơ thể sẽ hoạt động theo cách tương tự để kiểm soát nhiệt độ. Nhưng nó đã tạm thời đặt lại bộ điều nhiệt của nó ở nhiệt độ cao hơn. Nhiệt độ tăng vì một số lý do:

Các hóa chất, được gọi là cytokine và chất trung gian, được tạo ra trong cơ thể để phản ứng với sự xâm nhập từ vi sinh vật, bệnh ác tính hoặc những kẻ xâm nhập khác.

Cơ thể đang tạo ra nhiều đại thực bào hơn. Đây là những tế bào chiến đấu khi có kẻ xâm nhập trong cơ thể. Những tế bào này thực sự "ăn thịt" sinh vật xâm nhập.

Cơ thể đang bận rộn cố gắng tạo ra các kháng thể tự nhiên để chống lại nhiễm trùng. Những kháng thể này sẽ nhận ra sự lây nhiễm vào lần tiếp theo khi nó cố gắng xâm nhập.

Nhiều vi khuẩn được bao bọc trong một lớp màng giống như áo khoác. Khi lớp màng này bị phá vỡ hoặc bị phá vỡ, các chất bên trong thoát ra ngoài có thể gây độc cho cơ thể. Chúng kích thích não tăng nhiệt độ.

Những điều kiện nào có thể gây sốt?

Ảnh minh họa: Internet

Những tình trạng này có thể gây sốt:

Bệnh truyền nhiễm

Một số loại thuốc

Đột quỵ nhiệt

Truyền máu

Rối loạn trong não

Một số loại ung thư

Một số bệnh tự miễn

Những lợi ích của một cơn sốt là gì?

Ảnh minh họa: Internet

Sốt không phải là bệnh. Đó là một triệu chứng hoặc dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đang chống chọi với bệnh tật hoặc nhiễm trùng. Sốt kích thích khả năng tự vệ của cơ thể, đưa các tế bào bạch cầu và các tế bào "chiến binh" khác đến chiến đấu và tiêu diệt nguyên nhân gây nhiễm trùng.

Các triệu chứng cho thấy trẻ có thể bị sốt là gì?

Trẻ bị sốt có thể trở nên khó chịu hơn khi nhiệt độ tăng lên. Cùng với nhiệt độ cơ thể lớn hơn 100,4 ° F (38 ° C), các triệu chứng có thể bao gồm:

Con bạn có thể không hoạt bát hoặc ít nói như bình thường.

Con bạn có vẻ quấy khóc hơn, ít đói hơn và khát nước hơn.

Con bạn có thể cảm thấy ấm hoặc nóng. Hãy nhớ rằng ngay cả khi con bạn có cảm giác như đang "bốc hỏa", nhiệt độ đo được có thể không cao như vậy.

Ảnh minh họa: Internet

Các triệu chứng của sốt có thể giống như các tình trạng sức khỏe khác. Theo Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ, nếu con bạn dưới 3 tháng tuổi và có nhiệt độ từ 100,4 ° F (38 ° C) trở lên, bạn nên gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của con bạn ngay lập tức. Nếu bạn không chắc chắn, hãy luôn kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của con bạn để được chẩn đoán.

Ở trẻ em, cơn sốt khiến chúng khó chịu cần được điều trị. Điều trị cơn sốt của trẻ sẽ không giúp cơ thể thoát khỏi nhiễm trùng nhanh hơn. Nó chỉ đơn giản là sẽ làm giảm cảm giác khó chịu liên quan đến cơn sốt. Trẻ em trong độ tuổi từ 6 tháng đến 5 tuổi có thể bị co giật do sốt. Nếu con của bạn bị co giật do sốt, có khả năng cơn co giật có thể xảy ra một lần nữa. Co giật do sốt không có nghĩa là con bạn bị động kinh. Không có bằng chứng cho thấy việc điều trị sốt sẽ làm giảm nguy cơ bị co giật do sốt.

Bạn có thể làm gì để hạ sốt cho bé?

Cho con bạn uống thuốc chống sốt rét, chẳng hạn như acetaminophen hoặc ibuprofen. KHÔNG cho con bạn uống aspirin. Nó có liên quan đến một căn bệnh nghiêm trọng, có khả năng gây tử vong, được gọi là hội chứng Reye.

Ảnh minh họa: Internet

Các cách khác để hạ sốt:

Cho trẻ mặc quần áo nhẹ, thoáng. Quần áo khít, chật chội sẽ giữ nhiệt cơ thể và khiến nhiệt độ tăng lên.

Khuyến khích con bạn uống nhiều chất lỏng, chẳng hạn như nước lọc, nước trái cây hoặc kem que.

Cho trẻ tắm nước ấm. Đừng để con bạn rùng mình vì nước lạnh. Nó có thể làm tăng nhiệt độ cơ thể. Không bao giờ được bỏ mặc con bạn trong bồn tắm.

Không tắm bằng cồn.

Khi nào bạn nên gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của con?

Ảnh minh họa: Internet

Trừ khi được nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của con bạn có những chẩn đoán khác, hãy gọi cho nhà cung cấp dịch vụ ngay lập tức nếu:

Con bạn từ 3 tháng tuổi trở xuống và sốt từ 100,4 ° F (38 ° C) trở lên. Nhận chăm sóc y tế ngay lập tức. Sốt ở trẻ nhỏ có thể là dấu hiệu của bệnh nhiễm trùng nguy hiểm.

Con bạn ở mọi lứa tuổi và bị sốt nhiều lần trên 104 ° F (40 ° C).

Con bạn dưới 2 tuổi và sốt 100,4 ° F (38 ° C) kéo dài hơn 1 ngày.

Con bạn từ 2 tuổi trở lên và sốt 100,4 ° F (38 ° C) kéo dài hơn 3 ngày.

Con bạn hay quấy khóc và không thể xoa dịu được.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Stanfordchildrens