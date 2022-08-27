Cải thiện tình trạng nhẹ cân của bé trong thời điểm "vàng" từ 6 đến 12 tuổi theo những bí kíp đặc biệt hiệu quả này

Nếu có vấn đề với chế độ ăn uống của con bạn, bác sĩ đa khoa có thể đưa ra lời khuyên giúp mang lại cho con bạn cân nặng hợp lý hoặc giới thiệu trẻ đến gặp chuyên gia dinh dưỡng.

Chế độ ăn uống của con bạn

Tất cả trẻ em đều cần năng lượng (calo) và chất dinh dưỡng từ một chế độ ăn uống đa dạng và cân bằng.

Nếu con bạn bị nhẹ cân, bạn có thể cho trẻ ăn những thực phẩm có hàm lượng calo cao nhưng không tốt cho sức khỏe, chẳng hạn như đồ ngọt, bánh ngọt, sô cô la và đồ uống có đường hay béo. Tuy nhiên, điều quan trọng là con bạn phải tăng cân một cách lành mạnh và điều này có nghĩa là phải ăn một chế độ ăn uống cân bằng.

Khi con bạn được 5 tuổi, chúng nên ăn một chế độ ăn uống lành mạnh, ít chất béo như chế độ được khuyến nghị cho người lớn.

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Một chế độ ăn uống cân bằng là gì?

Tỷ lệ các loại thực phẩm khác nhau cần thiết để có một chế độ ăn uống cân bằng:

Ăn ít nhất 5 phần trái cây và rau quả khác nhau mỗi ngày.

Các bữa ăn cơ bản với khoai tây, bánh mì, cơm, mì ống hoặc các loại carbohydrate giàu tinh bột khác. Chọn ngũ cốc nguyên hạt nếu có thể.

Có một số sản phẩm thay thế từ sữa hoặc sữa (chẳng hạn như đồ uống từ đậu nành và sữa chua). Chọn các tùy chọn ít chất béo hơn và ít đường hơn.

Ăn một số đậu, cá, trứng, thịt và các chất đạm khác. Nên cho trẻ ăn 2 phần cá mỗi tuần - 1 phần trong số đó phải có là cá có dầu, chẳng hạn như cá hồi hoặc cá thu.

Chọn các loại dầu không bão hòa và ăn với lượng nhỏ.

Uống nhiều nước, bé nên uống 6 đến 8 ly mỗi ngày.

Cố gắng chọn nhiều loại thực phẩm khác nhau từ 5 nhóm thực phẩm chính.

Tiêu thụ thực phẩm và đồ uống có nhiều chất béo, muối và đường ít thường xuyên hơn và với lượng nhỏ.

Bữa ăn của trẻ em tại nhà

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Bạn có cảm thấy khó khăn khi mất thời gian để chuẩn bị những bữa ăn cân bằng lành mạnh cho cả gia đình? Nếu vậy, đó có thể là một phần lý do khiến con bạn không tiêu thụ đủ calo.

Cố gắng dành thời gian cho bữa sáng và bữa tối, dùng bữa cùng nhau như một gia đình. Hãy biến giờ ăn trở thành một phần thú vị trong ngày cho cả bạn và bé nhé.

Bữa trưa của trẻ em

Trong tuần, con bạn sẽ thường ăn trưa ở trường. Không thể theo dõi chính xác những gì con bạn ăn như khi ở nhà, nhưng bạn có thể giúp con bạn đưa ra những lựa chọn lành mạnh.

Nói chuyện với con bạn về tầm quan trọng của một chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng.

Cho con bạn ăn trưa ở trường trả phí biết món ăn trước, hoặc bữa trưa đóng hộp lành mạnh, thay vì cho tiền mà con bạn có thể chi tiêu cho thực phẩm.

Tìm hiểu chính sách ăn uống lành mạnh của trường là gì.

Ngày nay, bữa trưa ở trường có nhiều khả năng đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của trẻ hơn so với bữa trưa đóng hộp thông thường.

Nếu bạn muốn làm cho con mình một bữa trưa đóng hộp, hãy đảm bảo rằng nó được cân bằng về mặt dinh dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

Bữa trưa đóng hộp lành mạnh hơn nên: