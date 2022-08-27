Cải thiện tình trạng nhẹ cân của bé trong thời điểm "vàng" từ 6 đến 12 tuổi theo những bí kíp đặc biệt hiệu quả này

Trẻ em từ 6 đến 12 tuổi vẫn đang phát triển, có nghĩa là chúng cần năng lượng calo và chất dinh dưỡng từ một chế độ ăn uống đa dạng và cân bằng. Nếu con bạn nhẹ cân, chúng có thể không được cung cấp đủ calo.
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Nếu bạn lo lắng rằng con mình nhẹ cân hoặc không phát triển bình thường, hãy đến gặp bác sĩ đa khoa. Cân nặng thấp có thể xảy ra vì một số lý do.
Làm cách nào để biết con có bị nhẹ cân hay không?
Là cha mẹ, không khó để biết con bạn có bị nhẹ cân hay không.
Nếu bạn đã biết chiều cao và cân nặng của con mình và muốn biết liệu chúng có cân nặng hợp lý hay không, bạn có thể kiểm tra bằng cách sử dụng công cụ tính cân nặng hợp lý.
Nếu kết quả cho thấy con bạn nhẹ cân, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ đa khoa, họ có thể nói chuyện với bạn về những nguyên nhân có thể xảy ra.
Nếu có vấn đề với chế độ ăn uống của con bạn, bác sĩ đa khoa có thể đưa ra lời khuyên giúp mang lại cho con bạn cân nặng hợp lý hoặc giới thiệu trẻ đến gặp chuyên gia dinh dưỡng.
Chế độ ăn uống của con bạn
Tất cả trẻ em đều cần năng lượng (calo) và chất dinh dưỡng từ một chế độ ăn uống đa dạng và cân bằng.
Nếu con bạn bị nhẹ cân, bạn có thể cho trẻ ăn những thực phẩm có hàm lượng calo cao nhưng không tốt cho sức khỏe, chẳng hạn như đồ ngọt, bánh ngọt, sô cô la và đồ uống có đường hay béo. Tuy nhiên, điều quan trọng là con bạn phải tăng cân một cách lành mạnh và điều này có nghĩa là phải ăn một chế độ ăn uống cân bằng.
Khi con bạn được 5 tuổi, chúng nên ăn một chế độ ăn uống lành mạnh, ít chất béo như chế độ được khuyến nghị cho người lớn.
Một chế độ ăn uống cân bằng là gì?
Tỷ lệ các loại thực phẩm khác nhau cần thiết để có một chế độ ăn uống cân bằng:
- Ăn ít nhất 5 phần trái cây và rau quả khác nhau mỗi ngày.
- Các bữa ăn cơ bản với khoai tây, bánh mì, cơm, mì ống hoặc các loại carbohydrate giàu tinh bột khác. Chọn ngũ cốc nguyên hạt nếu có thể.
- Có một số sản phẩm thay thế từ sữa hoặc sữa (chẳng hạn như đồ uống từ đậu nành và sữa chua). Chọn các tùy chọn ít chất béo hơn và ít đường hơn.
- Ăn một số đậu, cá, trứng, thịt và các chất đạm khác. Nên cho trẻ ăn 2 phần cá mỗi tuần - 1 phần trong số đó phải có là cá có dầu, chẳng hạn như cá hồi hoặc cá thu.
- Chọn các loại dầu không bão hòa và ăn với lượng nhỏ.
- Uống nhiều nước, bé nên uống 6 đến 8 ly mỗi ngày.
Cố gắng chọn nhiều loại thực phẩm khác nhau từ 5 nhóm thực phẩm chính.
Tiêu thụ thực phẩm và đồ uống có nhiều chất béo, muối và đường ít thường xuyên hơn và với lượng nhỏ.
Bữa ăn của trẻ em tại nhà
Bạn có cảm thấy khó khăn khi mất thời gian để chuẩn bị những bữa ăn cân bằng lành mạnh cho cả gia đình? Nếu vậy, đó có thể là một phần lý do khiến con bạn không tiêu thụ đủ calo.
Cố gắng dành thời gian cho bữa sáng và bữa tối, dùng bữa cùng nhau như một gia đình. Hãy biến giờ ăn trở thành một phần thú vị trong ngày cho cả bạn và bé nhé.
Bữa trưa của trẻ em
Trong tuần, con bạn sẽ thường ăn trưa ở trường. Không thể theo dõi chính xác những gì con bạn ăn như khi ở nhà, nhưng bạn có thể giúp con bạn đưa ra những lựa chọn lành mạnh.
- Nói chuyện với con bạn về tầm quan trọng của một chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng.
- Cho con bạn ăn trưa ở trường trả phí biết món ăn trước, hoặc bữa trưa đóng hộp lành mạnh, thay vì cho tiền mà con bạn có thể chi tiêu cho thực phẩm.
- Tìm hiểu chính sách ăn uống lành mạnh của trường là gì.
Ngày nay, bữa trưa ở trường có nhiều khả năng đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của trẻ hơn so với bữa trưa đóng hộp thông thường.
Nếu bạn muốn làm cho con mình một bữa trưa đóng hộp, hãy đảm bảo rằng nó được cân bằng về mặt dinh dưỡng.
Bữa trưa đóng hộp lành mạnh hơn nên:
- dựa trên carbohydrate giàu tinh bột (bánh mì, khoai tây, gạo, mì ống)
- bao gồm trái cây tươi và rau / salad
- bao gồm protein như đậu, trứng, cá, thịt, pho mát (hoặc sữa thay thế)
- bao gồm một món ăn phụ, chẳng hạn như sữa chua ít béo và ít đường hơn (hoặc thay thế từ sữa), bánh mì trái cây, gạo tẻ / bánh ngô, bắp rang bơ tự làm, thạch không đường
- bao gồm đồ uống, chẳng hạn như nước, sữa tách béo hoặc nửa tách béo, đồ uống không đường hoặc không thêm đường
Làm thế nào để tăng lượng calo cho trẻ
Để giúp con bạn tăng cân, hãy thử tăng khẩu phần của chúng trong các bữa ăn, đặc biệt là đối với các loại thực phẩm giàu tinh bột như bánh mì, cơm, mì ống và khoai tây.
Ngoài ra, nếu con bạn cảm thấy khó ăn những khẩu phần lớn hơn, hãy thử tăng mật độ năng lượng trong các bữa ăn của con bạn, cho đến khi chúng đạt được cân nặng hợp lý.
Mật độ năng lượng là lượng năng lượng (calo) trên một gam thức ăn. Thực phẩm có mật độ năng lượng cao hơn có xu hướng chứa nhiều chất béo hơn, chẳng hạn như pho mát, các loại hạt, sữa nguyên chất và bơ hạt.
Ba mẹ có thể thử:
- một chiếc "áo khoác" khoai tây với đậu nướng phủ pho mát bào
- mì ống cá ngừ nướng
- quả bơ nghiền với trứng luộc cắt nhỏ trên bánh mì nướng nguyên cám
Bạn cũng có thể tăng lượng calo hàng ngày của con mình bằng cách cung cấp các món ăn nhẹ lành mạnh hơn.
Những ý tưởng ăn vặt tuyệt vời bao gồm:
- bánh mì sandwich nhỏ với nhân protein, chẳng hạn như pho mát hoặc trứng
- pho mát và bánh quy giòn hoặc pho mát trên bột nguyên cám hoặc bánh mì nâu
- sữa chua chứa protein và canxi
- bánh mì và rau nhúng cùng sốt hummus
Khuyến khích con bạn hoạt động thể chất
Hoạt động thể chất giúp chúng phát triển hệ xương và cơ chắc khỏe. Đó là một phần quan trọng trong cách con tìm hiểu về bản thân và thế giới. Trên hết, đó là niềm vui tuyệt vời của tuổi thơ.
Trẻ em trên 5 tuổi nên hoạt động tối thiểu 60 phút mỗi ngày. Nhưng số lượng hoạt động thể chất mà con bạn nên làm có thể khác nếu trẻ nhẹ cân. Bác sĩ đa khoa, y tá thực hành hoặc y tá trường học có thể tư vấn cho bạn về điều này.
Theo dõi sự tiến bộ của con bạn
Nếu bạn cung cấp một chế độ ăn uống lành mạnh theo các hướng dẫn này, bạn sẽ thấy cân nặng và sự tăng trưởng của con bạn được cải thiện.
Ghi chép thường xuyên về chiều cao và cân nặng của con bạn, và đưa con bạn trở lại bác sĩ đa khoa để kiểm tra xem việc tăng cân của trẻ có diễn ra bình thường hay không.
Khi con bạn đã đạt được cân nặng hợp lý, chế độ ăn của trẻ có thể cần được điều chỉnh để trẻ không bị thừa cân.
Theo NHS