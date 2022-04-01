Cách người Nhật nói cho con biết mức độ nguy hiểm của virus corona

Ngược lại đối với trẻ 4 hoặc 5 tuổi, sự trải nghiệm và độ hiểu biết của trẻ cao hơn vì vậy với độ tuổi đó trẻ có khả năng hiểu được “tình hình dịch bệnh” đang diễn ra.

Thay vì nói với trẻ những từ "dịch Corona" hoặc "nguy hiểm" họ sử dụng từ "baikin" (trong tiếng Nhật cố nghĩa là vi khuẩn nói chung), từ này sẽ giúp trẻ hình dung ra nó như thế nào trong đầu, vì vậy họ thường nhẹ nhàng nói với trẻ "Baikin-san, bye bye" có nghĩa là “Vi khuẩn tạm biệt nhé!”. Và bằng cách truyền đạt cho trẻ hiểu tầm quan trọng của việc thường xuyên súc miệng và rửa tay trẻ sẽ dễ dàng hiểu rõ vấn đề hơn.

Một khi trẻ em được biết về dịch Covid điều tiếp theo chúng cần làm là làm thế nào để sống chung với chúng trong tương lai hay còn gọi là “With Corona”. Thật tuyệt nếu cha mẹ dạy cho trẻ biết phòng tránh dịch bệnh như giữ khoảng cách với mọi người, rửa tay và súc miệng thường xuyên.

Do đó, để tạo sự quan tâm của trẻ với các vấn đề xung quanh, người lớn có thể dễ dàng nói với trẻ “Dịch Covid đang diễn biến như thế nào?”, “Phải làm gì để phòng tránh lây nhiễm?”, “Điều gì xảy ra với cơ thể khi bị lây nhiễm?”,…

Ảnh minh họa: myhomemarket.jp

Ngoài ra do trẻ em luôn hành động theo bản năng nên chúng chưa biết được "giới hạn" như người lớn.

Điều gì sẽ xảy ra khi luôn đeo khẩu trangg trong tất cả các hoạt động cơ thể? Có gì khác khi không đeo khẩu trang khi hoạt động. Nếu dạy trẻ những điều như vậy thông qua kinh nghiệm của người lớn trẻ sẽ tự nhiên ghi nhớ những điều bản thân biết "giới hạn". Nếu hoạt động trong khi luôn đeo khẩu trang ta thường sẽ cảm thấy sự khác biệt so với khi không đeo khẩu trang. Người lớn nên chủ động dạy cho trẻ biết cảm giác này.

Nếu người lớn không chỉ dẫn sẽ phát sinh nhiều vấn đề như khó thở và say nóng do việc đeo khẩu trang gây ra. Đồng thời người lớn nên dạy trẻ cách tháo khẩu trang và cách quản lý nó.

Xóa bỏ thành kiến kì thị người mắc Covid

Khi dạy trẻ về các bệnh truyền nhiễm như virus corona, điều quan trọng nhất là nói cho chúng biết “loại virus này lây nhiễm cho tất cả mọi người”.

Điều đáng sợ là những người xấu số bị nhiễm Covid bỗng nhiên trở thành mục tiêu “kì thị”. Khi bị nhiễm bệnh người lớn nên nói với trẻ về các “nguy cơ” khó có thể chữa khỏi hoàn toàn, nghiêm trọng hơn sẽ được điều trị tại các cơ sở y tế.

Tuy vẫn chưa hiểu rõ hết về dịch Covid đang diễn ra nhưng thay vì suy nghĩ bi quan hãy lạc quan làm những gì bản thân có thể để bảo vệ sức khỏe. Đây cũng là điều quan trọng mà cha mẹ nên dạy cho con cái.

Những gì bản thân học được từ những người lớn ở xung quanh luôn được trẻ áp dụng tốt khi ở trường mẫu giáo và nhà trẻ. Đây cũng là cơ hội tốt để trẻ thể hiện vai trò của mình trong cuộc sống xã hội chẳng hạn như cẩn thận khi tiếp xúc với những người xung quanh và tránh lây nhiễm cho những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mình.

Trong các cuộc trò chuyện về virus corona, trẻ có thể sẽ hỏi mọi người xung quanh về dịch bệnh và đôi khi người lớn không biết cách giải thích với chúng như thế nào. Khi đó bạn không cần phải kể toàn những điều khó khăn, đáng sợ. Thay vì nói về những ám ảnh về đại dịch cha mẹ nên nói với chúng những điều mà trẻ có thể làm chẳng hạn như rửa tay, súc miệng, ngủ và tập thể dục và ngay cả người lớn cũng mong muốn sống một cuộc sống lành mạnh trong đại dịch Covid.

Theo Kasai Keisho/Hanakomama