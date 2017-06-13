Cách dạy trẻ tự làm vệ sinh cá nhân

Trước hết, hãy giúp con quen với thời gian làm vệ sinh cá nhân. Cần cố định thời gian cho con đánh răng, rửa mặt, vệ sinh... Trong lúc này, để trẻ thích nghi với thời gian, cha mẹ hãy vệ sinh cho con.

Cha mẹ nên dạy con việc vệ sinh cá nhân như đánh răng, lau mặt, chải đầu...khi bé còn nhỏ. Điều này sẽ giúp trẻ hình thành tinh thần tự lập từ nhỏ, cũng khiến trẻ tự giác giữ vệ sinh cho mình hơn. Vậy bí quyết nào để cha mẹ dạy con tự giác làm vệ sinh cá nhân?

Đến lúc bé đã quen với thời gian vệ sinh, cha mẹ từ tốn chỉ dạy con từng bước, giải thích với con lý do phải vệ sinh cá nhân. Cha mẹ cũng nên chuẩn bị trước những dụng cụ vệ sinh cá nhân cần thiết như khăn mặt, xà bông, lược... để con có thể vệ sinh cho mình. Sau khi đã chỉ dạy, cha mẹ nên để bé tự làm. Nếu có thể, cha mẹ nên cùng làm với con để con có thể học theo. Và nếu con làm chưa đúng, cha mẹ cũng kịp thời chỉ dạy ngay lúc đó.

Giúp con thấy hứng thú khi làm

Cha mẹ đừng khiến con cảm thấy sợ hãi việc vệ sinh cá nhân, dễ tạo tư tưởng tiêu cực khi con lớn lên. Trong lúc con vệ sinh cá nhân, cha mẹ có thể kể chuyện vui hay cùng con ca hát để trẻ thấy hứng thú hơn. Bằng cách này, trẻ sẽ thấy vui vẻ hơn khi làm vệ sinh. Đừng chỉ bắt trẻ làm trong im lặng hay khó chịu. Nếu có thể, hãy tạo cho trẻ cảm giác vệ sinh cá nhân như đang chơi một trò chơi với cha mẹ. Không áp lực, cũng không là điều kiến trẻ phải ám ảnh.

Đừng trách mắng trẻ

Cha mẹ đừng vì tức giận hay không vừa ý khi con làm sai, chưa tự giác làm vệ sinh cá nhân. Cha mẹ nên từ tốn chỉ dạy và kiên nhẫn với con hơn. Đừng quá vội vàng mà không nghĩ cho con. Vì việc vệ sinh cá nhân con sẽ phải học cả một thời gian dài chứ không thể ngày một ngày hai được. Càng kiên nhẫn cha mẹ sẽ càng dạy con nhanh hơn.

Và nếu con làm tốt, cha mẹ cũng nên khen con để trẻ thấy vui hơn. Trẻ sẽ thấy thoải mái và không áp lực khi làm vệ sinh cá nhân nếu được nghe lời khen ngợi từ cha mẹ.

Hãy là tấm gương cho con

Con trẻ sẽ thường làm theo những gì cha mẹ làm. Vì vậy, khi dạy con, cha mẹ cũng hãy để con thấy mình làm tốt thế nào để trẻ bắt chước. Hãy cùng con làm vệ sinh cá nhân đúng giờ giấc và đúng cách nhất. Con sẽ học từ bạn và làm theo sau đó. Do đó, hãy chú ý đến cách làm của mình và hướng dẫn đúng cách cho con