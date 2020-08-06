Cách chữa rạn da sau sinh đơn giản, hiệu quả bằng nguyên liệu thiên nhiên

Liệu rằng có cách chữa rạn da sau sinh nào an toàn và dễ áp dụng tại nhà hay không? Bạn sẽ nắm ngay được bí quyết trị rạn da bằng những nguyên liệu dễ tìm đem đến hiệu quả cao ngay ở bài viết này, hãy cùng theo dõi nha!

Sau sinh mẹ bỉm phải đối mặt với tình trạng nhan sắc “tụt dốc” không phanh, cân nặng, da dẻ xuống cấp, đặc biệt là vấn đề rạn da.

Ban đầu những vết này có màu đỏ hoặc hồng nhạt. Nhưng sau một thời gian sẽ chuyển dần sang màu sẫm hoặc trắng gây mất thẩm mỹ.

Trong cấu trúc của da có chứa sợi collagen và elastin đóng vai trò giúp da đàn hồi theo ý muốn. Nhưng trong thời gian mang thai, cân nặng tăng nhanh chóng khiến da không thích ứng kịp và dãn ra dẫn đến việc hình thành các vết rạn.

Những vết rạn này thường xuất hiện nhiều ở vùng bụng, hông và đùi đối với phụ nữ mang thai, và thường có xu hướng đậm màu sau khi sinh khiến nhiều chị em vô cùng lo lắng.

Sau sinh, mặc dù có rất nhiều chị em đã áp dụng những phương pháp giúp hạn chế rạn da ngay từ khi mang thai, nhưng không đem lại kết quả cao cao.

Rạn da sau sinh là vấn đề nhiều chị em phải đối mặt

Đến khi vượt cạn thành công, ít nhiều chị em cũng phải đối mặt với vấn đề rạn da sau sinh. Theo một số thống kê, có đến 70% chị em phải “sống chung” với vấn đề rạn da sau sinh. Điều này không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn khiến nhiều người stress, áp lực.

Thật ra tình trạng rạn da có thể hạn chế và cải thiện được thông qua cách chữa rạn da sau sinh bằng những phương pháp đơn giản, ít tốn kém mà mọi người có thể áp dụng từ những nguyên liệu như nghệ, dầu dừa và nha đam.

Chữa rạn da sau sinh bằng nghệ

Cách chữa rạn da sau sinh bằng nghệ là một trong những phương pháp hiệu quả nhất được rất nhiều chị em tin tưởng sử dụng. Từ xưa, nghệ được xem là một “thần dược” đem lại hiệu quả cao trong việc làm đẹp cũng như bảo vệ sức khoẻ.

Thành phần chính của nghệ là curcumin, không chỉ giúp chống viêm, chống oxy hoá mà còn giúp hồi phục và tăng cường chức năng của màng tế bào trên da, dưỡng ẩm, làm mềm da từ đó hiệu quả trong việc trị các vết rạn sau sinh.

Rượu nghệ gừng được xem là một biện pháp giúp trị rạn da và giúp săn chắc vòng 2 hiệu quả.

Tuy nhiên để rượu nghệ gừng có tác dụng tốt bạn cần chuẩn bị 1kg nghệ cùng 1kg gừng đem đập dập hoặc xay nhuyễn, sau đó ủ chung với khoảng 4 -5 lít rượu trắng ít nhất 3 tháng mới có thể sử dụng.

Cách chữa rạn da sau sinh bằng nghệ đơn giản tại nhà

Mỗi ngày bạn dùng rượu nghệ bôi vào vùng da bị rạn khoảng từ 2 – 3 lần và massage nhẹ nhàng để đạt được kết quả tốt nhất.

Nếu bạn muốn trị rạn da cấp tốc bằng nghệ nhưng không kịp ủ rượu nghệ gừng thì việc kết hợp nghệ và chanh cũng đem đến hiệu quả rất tốt giúp làm cải thiện vùng da bị rạn.

Bạn có thể dùng khoảng 1-2 củ nghệ tươi giã nhuyễn hoặc dùng bột nghệ khoảng 2 muỗng cà phê rồi trộn cùng 2 quả chanh đã vắt lấy nước.

Nếu bạn muốn tăng hiệu quả có thể trộn thêm sữa chua vào rồi đem hỗn hợp này chà lên vùng da rạn khoảng 10 phút một cách nhẹ nhàng sau đó rửa lại bằng nước sạch.

Chữa rạn da sau sinh bằng dầu dừa

Một cách trị rạn da sau sinh đơn giản khác đó chính là sử dụng dầu dừa nguyên chất. Giống như nghệ, dầu dừa cũng là một liệu pháp làm đẹp có độ an toàn cao được chị em rất yêu thích.

Thành phần có trong dầu dừa giúp cải thiện vết rạn da sau sinh

Trong dầu dừa chứa nhiều vitamin E có công dụng làm mềm da, chống oxy hóa, cải thiện được các vết rạn và tình trạng da bị thâm sạm.

Chất Acid lauric, vitamin K có trong dầu dừa còn giúp kích thích sản sinh tế bào mới và collagen, làm phục hồi các vết rạn, tăng độ đàn hồi và giảm được cảm giác ngứa do vết rạn gây ra.

Cách trị rạn da sau sinh bằng dầu dừa rất đơn giản, bạn chỉ cần sử dụng đúng dầu dừa nguyên chất, đổ một ít dầu dừa ra lòng bàn tay rồi thoa đều vào vùng da bị rạn, tiếp tục massage nhẹ để dầu thẩm thấu đều vào da.

Mỗi ngày làm khoảng 2 – 3 lần, kiên trì thực hiện phương pháp này khoảng 1 tháng trở lên sẽ thấy cải thiện đáng kể.

Bạn cũng có thể kết hợp 3 nguyên liệu là dầu dừa, chanh và nghệ để trị rạn da bằng cách sử dụng một củ nghệ tươi giã nhuyễn, trộn cùng 3 muỗng cà phê bột nghệ và 1 quả chanh vắt lấy nước, bôi vào vùng rạn da 15 phút, rồi rửa lại bằng nước sạch.

Kiên trì dùng hỗn hợp dầu dừa, chanh, nghệ đem lại hiệu quả cao trong việc trị rạn da

Nếu bạn muốn tẩy tế bào chết vùng bụng có thể trộn 100ml dầu dừa, 60ml dầu oliu, 100gr bã cà phê trộn đều sau đó bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh dùng dần.

Mỗi lần dùng bạn chỉ cần lấy một ít hỗn hợp này bôi lên vùng bụng bị rạn da massage theo vòng tròn khoảng 5 phút rồi rửa sạch sẽ giúp trở nên mịn màng, tươi sáng, cải thiện vết rạn mà không gây kích ứng.

Chữa rạn da bằng nha đam

Trong nha đam chứa hàm lượng cao collagen thực vật, polysaccharide, glycoprotein cùng các vitamin và khoáng chất khác giúp da tăng tính đàn hồi, cải thiện vết thâm, vùng da chảy xệ, giúp rút ngắn thời gian hồi phục cho da.

Cách trị rạn da sau sinh bằng nha đam có nhiều phương pháp khác nhau, đơn giản nhất nhà dùng gel nha đam khoảng 2 thìa trộn cùng 1 thìa nước cốt chanh, thoa đều lên vùng da bị rạn, để khô tự nhiên khoảng 10 – 15 phút rồi rửa sạch lại bằng nước ấm.

Nha đam trị giúp cải thiện vết rạn da và có độ an toàn cao

Thêm một cách khác bạn có thể kết hợp gel nha đam, mật ong và dầu dừa hoặc dầu oliu theo tỷ lệ 2:2:1, thoa lên vùng da ở bụng và đùi chỗ bị rạn, massage nhẹ nhàng để hợp chất thấm đều và khô tự nhiên. Bạn nên nằm thư giãn khoảng 20 – 30 phút, sau đó rửa lại với nước ấm.

Đối với sử dụng gel nha đam bạn có thể sử dụng mỗi ngày 1 lần, nên dùng kiên trì trên 3 tuần mới thấy sự cải thiện.

Trong một số trường hợp, nhiều người sử dụng nha đam có cảm giác kích ứng da thì nên ngừng lại để tránh tình trạng da bị nổi mẩn, ngứa gây viêm da.

Lưu ý khi chữa rạn da bằng phương pháp tự nhiên

Đối với việc sử dụng nghệ bôi lên vết rạn không tránh khỏi vùng da bị ố vàng, nhưng đây là điều bình thường và sẽ hết trong thời gian ngắn. Tuy nhiên nếu dùng nghệ bạn có cảm giác ngứa hoặc dị ứng thì không nên sử dụng nữa.

Để kiểm tra thử da có bị dị ứng với nghệ, dầu dừa hoặc nha đam hay không, bạn có thể thử bằng cách bôi lên vùng da cánh tay để khoảng 15 phút rồi rửa sạch, chờ đợi xem thử có hiện tượng bất thường hay không mới tiếp tục sử dụng.

Những lưu ý quan trọng khi chữa rạn da bằng phương pháp tự nhiên

Dù bạn áp dụng phương pháp trị rạn da nào đi chăng nữa thì không nên quá nôn nóng, cần một thời gian kiên trì và sử dụng liên tục mới thấy được sự cải thiện rõ rệt.

Bên cạnh đó, cần lưu ý không nên lạm dụng bôi hỗn hợp trong thời gian quá lâu hay quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng kích ứng da hoặc các vấn đề không mong muốn khác.

Tình trạng rạn da rất khó điều trị, đôi khi tồn tại rất lâu trên da, chính vì thế trong một số trường hợp liệu pháp tự nhiên không thể loại bỏ hoàn toàn vết rạn nhưng có khả năng cải thiện và mờ thâm vùng da bị rạn.

Hy vọng với cách chữa rạn da sau sinh đơn giản bằng những nguyên liệu tự nhiên, lành tính với cách làm đơn giản sẽ giúp bạn biết thêm một liệu pháp làm đẹp hiệu quả, giúp cải thiện các vết thâm rạn sau sinh để bạn sớm lấy lại làn da khỏe mạnh, săn chắc và đầy tự tin.