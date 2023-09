Các biến chứng khôn lường ở trẻ bị sốt phát ban

Trẻ bị sốt phát ban rất nguy hiểm bởi sức đề kháng ở độ tuổi này rất yếu. Sốt phát ban ở trẻ sơ sinh tuy là lành tính nhưng nếu cha mẹ không nắm rõ nguyên nhân, không chăm sóc đúng cách có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm dẫn đến nguy cơ tái sốt thường xuyên và ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của trẻ sau này. Có trẻ chỉ bị sốt phát ban một lần và một số sức đề kháng yếu có thể bị tái lại nhiều lần. Sốt phát ban biểu hiện ban đầu rất dễ nhầm lẫn với sốt thông thường và các bệnh lý khác.

Sốt phát ban là gì?

Sốt phát ban là gì? Sốt phát ban là bệnh lây nhiễm do virus human herpes 6 hoặc trong một số trường hợp là do virus human herpes 7 gây ra. Nguyên nhân lây nhiễm là do các virus phát tán từ tia nước bọt trong không khí qua đường hô hấp khi trẻ hắt hơi, sổ mũi trong môi trường công cộng như bệnh viên, trường học, nhà trẻ, khu vui chơi…