Trẻ sơ sinh bị sốt phải làm sao?

Vì vậy, khi trẻ sơ sinh bị sốt, bố mẹ cần dựa trên một số tiêu chí sau để xác định:

+ Nhiệt độ đo ở trực tràng > 38ºC.

+ Nhiệt độ đo ở miệng > 37.5ºC.

+ Nhiệt độ ở nách > 37.2ºC.

Nhiệt độ thân nhiệt bình thường của trẻ sơ sinh khoảng 36-37 độ C. Do đó, khi nhiệt độ các vùng trên cơ thể sơ sinh ở trong khoảng từ 37,5-38 độ có nghĩa là bé đã bị sốt nhẹ. Trong trường hợp nhiệt độ tăng từ 38-39 độ C, bé có nguy cơ sốt cao, đặc biệt tăng đến 40 độ và có dấu hiệu co giật, lúc này tình trạng của bé rất nguy hiểm.

Khi không có nhiệt kế, bố mẹ có dựa vào một số dấu hiệu sau đây để phát hiện ra con đang bị sốt như là: Bú kém hoặc bỏ bú, hay quấy khóc, ngủ li bì, nhịp thở nhanh hơn, khi chạm vào người cảm thấy trẻ ấm hoặc nóng hơn bình thường.

Nguyên nhân trẻ sơ sinh bị sốt

Theo các bác sĩ chuyên khoa, nguyên nhân trẻ sơ sinh bị sốt thì rất nhiều. Nhưng chủ yếu là do bị cảm cúm, sốt khi tiêm phòng, sốt phát ban, sốt chân tay lạnh, sốt xuất huyết, bị sốt virus, sốt viêm họng, sốt mọc răng… Ngoài ra còn nhiều nguyên nhân khác nữa.

Cách xử lý khi trẻ sơ sinh bị sốt

Trẻ sơ sinh bị sốt cha mẹ thường rất lo lắng, tuy nhiên không phải lúc nào sốt cũng luôn là xấu. Do đó, mẹ hãy áp dụng ngay những cách hạ sốt đơn giản tại nhà như là:

Dùng nước ấm lau người cho trẻ

Dùng nước ấm lau người cho trẻ bị sốt

Mẹ hãy dùng khăn mềm nhúng vào một chậu nước ấm để lau thân thể cho bé. Điều này không những giúp hạ sốt mà còn giúp bé cảm thấy dễ chịu, thoải mái hơn. Tuy nhiên, mẹ không nên dùng nước lạnh nhé. Bởi vì dùng nước lạnh có thể làm tình trạng sốt của trẻ nặng hơn. Sau khi dùng khăn ướt lau người cho trẻ, mẹ hãy để bé ở trong phòng thoáng, không ngồi dưới điều hòa, trước quạt để tránh bị lạnh và sốt cao thêm.

Nới lỏng quần áo cho trẻ

Nhiều mẹ thấy con bị sốt thì hoang mang, sợ con lạnh nên mặc thêm nhiều quần áo cho con. Điều này là hoàn toàn sai lầm, bởi khi trẻ bị sốt, thân nhiệt đang ở nhiệt độ cao, nếu mặc nhiều quần áo, nhiệt lượng trong cơ thể không thoát ra được, càng làm trẻ khó chịu và sốt cao hơn. Thay vào đó mẹ nên nới lỏng quần áo, tã lót để trẻ được thoải mái, tỏa bớt nhiệt lượng trong cơ thể ra ngoài, hạ sốt nhanh.

Cung cấp đủ nước cho con

Cho trẻ bú đủ các giờ

Khi trẻ sơ sinh bị sốt, cơ thể thường sẽ bị mất nước rất nhiều do quá trình ra mồ hôi. Chính vì vậy, mẹ cần đảm bảo cung cấp đủ nước cho con trong quá trình bị sốt. Nếu trẻ sơ sinh đang còn bú sữa mẹ thì mẹ cần đảm bảo đủ các giờ bú.

Trẻ sơ sinh đang bú còn phụ thuộc dinh dưỡng rất nhiều từ mẹ. Vì thế, trẻ sơ sinh bị sốt mẹ nên ăn gì cũng là một vấn đề các mẹ cần quan tâm. Mẹ vẫn ăn uống bình thường để có sữa cho con bú. Tuy nhiên cần bổ sung thêm các loại thực phẩm giàu Canxi, sắt cũng như vitamin A, C… để sữa giàu sinh dưỡng, tăng cường sức đề kháng cho con, giúp con nhanh khỏi bệnh.

Tuy nhiên, nếu mẹ đã làm hết các biện pháp trên mà con vẫn không hạ sốt, hơn thế nữa còn kèm theo các dấu hiệu như ho nhiều, khó thở, nôn ói, sốt kèm tay chân lạnh, không ăn uống được hoặc có dấu hiệu xuất huyết, nổi chấm đỏ trên da, chảy máu cam, chảy máu lợi, ói ra có màu, đi ngoài phân đen như bã cà phê… thì hãy đưa con đến bệnh viện càng sớm càng tốt, để được các bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán và điều trị.

Trẻ sơ sinh bị sốt có nên nằm điều hòa?

Khi bị sốt trẻ vẫn có thể nằm điều hòa

Theo các bác sĩ, trẻ sơ sinh bị sốt vẫn có thể nằm điều hòa bình thường. Bởi điều hòa mang lại bầu không khí mát mẻ, dễ chịu, giúp bé thoải mái hơn, góp phần làm giảm sốt nhanh chóng. Hơn nữa, điều hòa giúp luân chuyển không khí mát mẻ trong phòng, cho phép luồng không khí tiếp xúc trực tiếp với bé, làm mát cho cơ thể trẻ đang sốt. Tuy nhiên, trẻ sơ sinh rất nhạy cảm với nhiệt độ, nhất là khi đang bị sốt. Do đó, khi cho trẻ sơ sinh bị sốt nằm điều hòa, phụ huynh cần đảm bảo nhiệt độ điều hòa thích hợp, điều chỉnh ở mức nhiệt 27 - 29 độ C vì đây là nhiệt độ thích hợp nhất cho bé. Bên cạnh đó, không nên bật điều hòa 24/24. Nếu bật điều hòa cả ngày thì không khí trong phòng có thể chuyển sang lạnh, bị tù đọng, không tốt cho sức khỏe và hệ hô hấp của trẻ sơ sinh.

Trẻ sơ sinh đang bị sốt thì không để gió điều hòa thổi thẳng vào chỗ ngủ của trẻ. Tốt nhất nên đặt điều hòa ở trên cao, không hướng cánh cửa gió của điều hòa về phía trẻ nằm và không đặt tốc độ quạt gió quá mạnh. Khi trẻ ngủ, mẹ nên đắp cho bé một tấm chăn mỏng, che kín vùng bụng để tránh tình trạng lỗ chân lông giãn nở nhiều dẫn tới cảm lạnh.

Trẻ sơ sinh bị sốt có nên tắm không?

Trước khi tắm cho trẻ sơ sinh, bố mẹ hãy dùng nhiệt kế đo xem nhiệt độ của trẻ sơ sinh bị sốt nhẹ hay sốt cao với nhiệt độ của cơ thể là bao nhiêu. Nếu có sự chênh lệch nhiệt độ cao quá, thì bố mẹ kiêng tắm rửa cho trẻ.

Trẻ sơ sinh vẫn có thể tắm khi bị sốt

Nhưng chênh lệch nhiệt độ thấp thì có thể tắm, việc tắm sẽ mang lại hiệu quả giảm sốt cho trẻ rất tốt. Nhưng nên tắm cho trẻ sơ sinh trong phòng tắm kín gió tránh gió lùa gây lạnh, pha nước tắm có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cơ thể trẻ 2 độ và luôn duy trì nhiệt độ nước tắm ở mức đó cho đến khi trẻ tắm xong.

Khi tắm cho trẻ sơ sinh bị sốt thì nên tắm từ trên xuống dưới, nếu có gội đầu thì gội nhanh và lau khô tóc của trẻ trước rồi tiếp tục tắm phần cơ thể. Không nên tắm quá lâu, thời gian tắm tốt nhất cho trẻ là 5 phút. Nếu như không đảm bảo được nhiệt độ nước tắm và các điều kiện cần để tắm thì ba mẹ không nên tắm cho trẻ.

Với những thông tin trên chắc phần nào các mẹ đã biết được trẻ sơ sinh bị sốt phải làm sao rồi chứ? Để từ đây có phương pháp chăm sóc con tốt nhất, con khỏe mạnh cả nhà đều vui.