Bí quyết để bé vui khỏe trong các chuyến đi

Kỳ 3: Làm sao để Bé Na Na luôn vui khỏe trong các chuyến đi!

Na Na là một em bé khá đặc biệt, không chỉ bởi vẻ đẹp lai như thiên thần mà là do em đã có những chuyến đi du lịch dài từ rất sớm.

Lúc 7 tháng tuổi, bé bắt đầu được gia đình cho đi từ Mỹ về Đức thăm ông bà nội. Suốt 8 tiếng trên máy bay, đối với người lớn, đôi khi còn có cảm giác mệt, nên với em bé, điều này là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, nhờ có sự chuẩn bị tốt từ gia đình, bé luôn bảo đảm sức khỏe để đi du lịch.

Từ khi sinh ra vài tuần tuổi, bé Na Na đều được ba mẹ ủ ấm và đưa đi dạo ngoài trời, kể cả khi trời tuyết. Việc tiếp xúc với môi trường bên ngoài từ sớm giúp cơ thể bé dần dần thích nghi và tạo sức đề kháng tốt phòng chống bệnh tật.

Cô bé Na Na tươi tắn, rạng rỡ trong mỗi chuyến du lịch!

Đến nay, khi đã hơn một tuổi, bé lại có những chuyển bay dài hơn từ Mỹ đến Châu Á. Cùng xem, trong ba lô nhỏ của Na Na, mẹ đã chuẩn bị những gì mà Na Na lại có thể vượt qua hành trình dài mà không hề mệt mỏi!

Đầu tiên là thức ăn sẵn hữu cơ và trái cây hỗn hợp được đóng trong các hộp nhỏ. Tiếp đến là tã, khăn giấy ướt. Đặc biệt, không thể thiếu, một túi chăm sóc cá nhân cho bé và anh trai gồm:

Sản phẩm làm sạch da: Một cục xà phòng Tea tree cây trà Úc và một cục xà phòng Oải hương. Những loại xà phòng này chứa tinh dầu có tính kháng khuẩn cao, làm sạch và không bị ảnh hưởng bởi tác động của nguồn nước khi di chuyển đến chỗ lạ. Vì vậy da bé luôn sạch, không bị khô, không bị ảnh hưởng hóa chất.

Sản phẩm làm ẩm da (Moiturizer): Na Na và anh trai thường dùng một chút dầu Tamanu xoa vào phần da có dấu hiệu khô, nứt mỗi khi di chuyển trên các chuyến bay hoặc vào những lúc thời tiết hanh khô.

Chống muỗi, côn trùng: Lăn chống muỗi Mosquito và lăn oải hương. Khi di chuyển ra ngoài hoặc vào buổi tối, để phòng muỗi chích, mẹ lăn dầu lên bên ngoài vùng áo, váy và xoa một số vùng tay, chân. Mùi oải hương, hương thảo... tỏa ra khiến muỗi và côn trùng tránh xa cơ thể bé.

Các vật dụng không thể thiếu trong mỗi hành trình trải nghiệm của bé Na Na!

Dự phòng chăm sóc sức khỏe: Hộp cao Herbe phòng lúc bé và cả nhà bị đau bụng hoặc mệt mỏi. Một lăn Breath luôn bên cạnh phòng thay đổi thời tiết hay khi nghẹt mũi.

Đặc biệt, khách sạn là nơi ở đông người, mặc dù được làm vệ sinh mỗi ngày nhưng vẫn ám mùi lạ của nhiều khách ở trước đó. Điều này gây ra sự khó ngủ đối với những bé có thần kinh yếu, hay khó chịu, quấy khóc. Vì vậy, khi nhận phòng, chị thường đốt 1 – 2 viên nến T-light trong nhà vệ sinh để khử khuẩn. Sau đó, chị dùng tinh dầu cam ngọt Sweet Orange rảy vào khăn giấy để trên bàn và các góc ga giường. Tinh chất từ vỏ cam tạo sự tươi mới, dễ chịu, khử mùi lạ. Đến tối, chị rảy tinh dầu tea Tree là mùi quen thuộc của bé để tạo sát khuẩn và giúp bé ngủ ngon như đang ở nhà.

Ngoài ra luôn có hai bộ áo quần dự phòng và một số đồ chơi nhỏ trong ba lô. Một chuyến du lịch có trẻ nhỏ thường mang theo rất nhiều đồ. Vì vậy, việc chọn các sản phẩm thiên nhiên Aroma nhỏ gọn, thuận tiện khi sử dụng và phù hợp, an toàn, hiệu quả cao luôn được nhiều gia đình lựa chọn.

Sản phẩm từ thiên nhiên của thương hiệu Aroma có đặc điểm nhỏ gọn, hiệu quả cao nên được các chuyên gia khuyên dùng cho bé!

Theo tìm hiểu, những em bé có cơ hội đi nhiều nơi sẽ luôn tự tin và khỏe mạnh. Cùng với việc được trải nghiệm, khám phá vùng đất mới từ sớm, mỗi chuyến du lịch còn là những kỷ niệm khó quên, là khoảnh khắc kết nối các thành viên trong gia đình, là nơi phát triển những cảm xúc yêu thương, hạnh phúc trong tâm hồn các bé.

Nhìn nụ cười thơ ngây, tỏa nắng của Na Na, bạn sẽ thấy, bé được yêu thương và chăm sóc tốt. Đó là kết quả của sự kết hợp giữa khoa học hiện đại Phương Tây và truyền thống Phương Đông cũng như sự kết hợp giữa hai nét Âu - Á trên khuôn mặt như thiên thần của bé.

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