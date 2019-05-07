Bí quyết để bé vui khỏe trong các chuyến đi

Nuôi dạy con 07/05/2019 07:50

Mỗi chuyến đi là những trải nghiệm tuyệt vời giúp bé lớn khôn. Sẽ là tuyệt vời hơn, nếu mẹ chuẩn bị những vật dụng sau để bé luôn vui, khỏe.

Na Na là một em bé khá đặc biệt, không chỉ bởi vẻ đẹp lai như thiên thần mà là do em đã có những chuyến đi du lịch dài từ rất sớm.

Kỳ 3: Làm sao để Bé Na Na luôn vui khỏe trong các chuyến đi!

Từ khi sinh ra vài tuần tuổi, bé Na Na đều được ba mẹ ủ ấm và đưa đi dạo ngoài trời, kể cả khi trời tuyết. Việc tiếp xúc với môi trường bên ngoài từ sớm giúp cơ thể bé dần dần thích nghi và tạo sức đề kháng tốt phòng chống bệnh tật.

Lúc 7 tháng tuổi, bé bắt đầu được gia đình cho đi từ Mỹ về Đức thăm ông bà nội. Suốt 8 tiếng trên máy bay, đối với người lớn, đôi khi còn có cảm giác mệt, nên với em bé, điều này là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, nhờ có sự chuẩn bị tốt từ gia đình, bé luôn bảo đảm sức khỏe để đi du lịch.

Bí quyết để bé vui khỏe trong các chuyến đi - Ảnh 1

Cô bé Na Na tươi tắn, rạng rỡ trong mỗi chuyến du lịch!

Đến nay, khi đã hơn một tuổi, bé lại có những chuyển bay dài hơn từ Mỹ đến Châu Á. Cùng xem, trong ba lô nhỏ của Na Na, mẹ đã chuẩn bị những gì mà Na Na lại có thể vượt qua hành trình dài mà không hề mệt mỏi!

Đầu tiên là thức ăn sẵn hữu cơ và trái cây hỗn hợp được đóng trong các hộp nhỏ. Tiếp đến là tã, khăn giấy ướt. Đặc biệt, không thể thiếu, một túi chăm sóc cá nhân cho bé và anh trai gồm:

  • Sản phẩm làm sạch da: Một cục xà phòng Tea tree cây trà Úc và một cục xà phòng Oải hương. Những loại xà phòng này chứa tinh dầu có tính kháng khuẩn cao, làm sạch và không bị ảnh hưởng bởi tác động của nguồn nước khi di chuyển đến chỗ lạ. Vì vậy da bé luôn sạch, không bị khô, không bị ảnh hưởng hóa chất.
  • Sản phẩm làm ẩm da (Moiturizer): Na Na và anh trai thường dùng một chút dầu Tamanu xoa vào phần da có dấu hiệu khô, nứt mỗi khi di chuyển trên các chuyến bay hoặc vào những lúc thời tiết hanh khô.
  • Chống muỗi, côn trùng: Lăn chống muỗi Mosquito và lăn oải hương. Khi di chuyển ra ngoài hoặc vào buổi tối, để phòng muỗi chích, mẹ lăn dầu lên bên ngoài vùng áo, váy và xoa một số vùng tay, chân. Mùi oải hương, hương thảo... tỏa ra khiến muỗi và côn trùng tránh xa cơ thể bé.
Bí quyết để bé vui khỏe trong các chuyến đi - Ảnh 2

Các vật dụng không thể thiếu trong mỗi hành trình trải nghiệm của bé Na Na!

  • Dự phòng chăm sóc sức khỏe: Hộp cao Herbe phòng lúc bé và cả nhà bị đau bụng hoặc mệt mỏi. Một lăn Breath luôn bên cạnh phòng thay đổi thời tiết hay khi nghẹt mũi.
  • Đặc biệt, khách sạn là nơi ở đông người, mặc dù được làm vệ sinh mỗi ngày nhưng vẫn ám mùi lạ của nhiều khách ở trước đó. Điều này gây ra sự khó ngủ đối với những bé có thần kinh yếu, hay khó chịu, quấy khóc. Vì vậy, khi nhận phòng, chị thường đốt 1 – 2 viên nến T-light trong nhà vệ sinh để khử khuẩn. Sau đó, chị dùng tinh dầu cam ngọt Sweet Orange rảy vào khăn giấy để trên bàn và các góc ga giường. Tinh chất từ vỏ cam tạo sự tươi mới, dễ chịu, khử mùi lạ. Đến tối, chị rảy tinh dầu tea Tree là mùi quen thuộc của bé để tạo sát khuẩn và giúp bé ngủ ngon như đang ở nhà.

Ngoài ra luôn có hai bộ áo quần dự phòng và một số đồ chơi nhỏ trong ba lô. Một chuyến du lịch có trẻ nhỏ thường mang theo rất nhiều đồ. Vì vậy, việc chọn các sản phẩm thiên nhiên Aroma nhỏ gọn, thuận tiện khi sử dụng và phù hợp, an toàn, hiệu quả cao luôn được nhiều gia đình lựa chọn.

Bí quyết để bé vui khỏe trong các chuyến đi - Ảnh 3

Sản phẩm từ thiên nhiên của thương hiệu Aroma có đặc điểm nhỏ gọn, hiệu quả cao nên được các chuyên gia khuyên dùng cho bé!

Theo tìm hiểu, những em bé có cơ hội đi nhiều nơi sẽ luôn tự tin và khỏe mạnh. Cùng với việc được trải nghiệm, khám phá vùng đất mới từ sớm, mỗi chuyến du lịch còn là những kỷ niệm khó quên, là khoảnh khắc kết nối các thành viên trong gia đình, là nơi phát triển những cảm xúc yêu thương, hạnh phúc trong tâm hồn các bé.

Nhìn nụ cười thơ ngây, tỏa nắng của Na Na, bạn sẽ thấy, bé được yêu thương và chăm sóc tốt. Đó là kết quả của sự kết hợp giữa khoa học hiện đại Phương Tây và truyền thống Phương Đông cũng như sự kết hợp giữa hai nét Âu - Á trên khuôn mặt như thiên thần của bé.

Link tham khảo sản phẩm: https://www.greenaroma.vn/en_US/

7 thực phẩm VÀNG GIÚP BÉ GIẢI NHIỆT trong ngày hè mẹ thương con chớ bỏ qua

7 thực phẩm VÀNG GIÚP BÉ GIẢI NHIỆT trong ngày hè mẹ thương con chớ bỏ qua

Những thực phẩm dưới đây giàu vitamin C, A, E.. giúp bé giải nhiệt trong ngày hè nóng nực rất hiệu quả, mẹ hãy bổ sung vào bữa ăn hàng ngày cho con ngay.

Xem thêm
Từ khóa:   sản phẩm thiên nhiên cho bé

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 56 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 5 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 6 giờ 56 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 7 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?