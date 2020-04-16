Bé bị rộp trắng trong miệng có sao không?

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thường rất dễ gặp phải các vấn đề sức khỏe và răng miệng, trong đó có tình trạng miệng bé nổi đốm trắng trên lưỡi hoặc toàn khoang miệng. Tình trạng này kéo dài không chỉ khiến bé đau rát khó chịu mà còn có thể dẫn đến các bệnh viêm nhiễm khác. Bài viết dưới đây sẽ giúp các mẹ hiểu rõ hơn về tình trạng bé bị rộp trắng trong miệng để có hướng khắc phục và điều trị kịp thời cho trẻ.

Các vết rộp trắng thường xuất hiện nhiều trong khoang miệng, nướu răng (lợi) hoặc lưỡi, các vết rộp có hình bầu dục hoặc hình tròn. Bao quanh các vết rộp là một đường viền màu đỏ.

Trẻ chăm sóc răng miệng kém: Ở độ tuổi này, hầu hết các bé không ý thức được tầm quan trọng của việc vệ sinh răng miệng. Bên cạnh đó, các phụ huynh thường không quan tâm và hướng dẫn trẻ chăm sóc răng miệng đúng cách khiến vi khuẩn có cơ hội phát triển và gây ra các bệnh về răng miệng, trong đó có tình trạng bé bị rộp trắng trong miệng.

Các thói quen xấu của trẻ: Bé thường xuyên có các thói quen như mút ngón tay, bú bình, đẩy lưỡi…sẽ khiến cấu trúc răng trẻ trở nên lệch lạc và gây viêm nhiễm vùng niêm mạc quanh miệng, lưỡi, môi và nướu làm xuất hiện các vết rộp trắng ở bé.

Các bác sĩ nha khoa cho rằng, sự xuất hiện các rộp trắng trong miệng của bé có nguồn gốc từ nấm đen hoặc vi trùng mụn rộp gây ra. Nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu xuất phát từ những điều hết sức đơn giản và thường phát sinh trong chính chế độ sinh hoạt và ăn uống hàng ngày của trẻ. Các nguyên nhân cụ thể như sau:

Các vết rộp trắng thường xuất hiện nhiều trong khoang miệng,nướu răng (lợi) hoặc lưỡi - Ảnh minh họa: Internet

Các vết rộp thường khiến trẻ bị đau và đặc biệt là khi trẻ ăn thức ăn cay hoặc mặn. Đối với trẻ còn nhỏ, khi các vết rộp khiến bé đau và khó chịu nhiều sẽ dẫn đến tình trạng bé chán ăn hoặc biếng ăn. Ngoài ra, nếu nguyên nhân xuất hiện các rộp trắng là do nhiễm trùng, trẻ cũng sẽ có biểu hiện bị sốt và cơ thể mệt mỏi.

Cách khắc phục tình trạng trẻ sơ sinh bị rộp trắng ở môi

Khi thấy bé xuất hiện các rộp trắng ở miệng, mẹ có thể áp dụng một số phương pháp sau đây:

Súc miệng cho bé bằng nước muối sinh lý: Mẹ nên súc miệng cho bé bằng nước muối sinh lý mỗi ngày 1-2 lần nhằm sát trùng, diệt khuẩn và giúp bé dễ chịu hơn. Đối với các bé chưa tự súc miệng được thì mẹ có thể dùng miếng gạc nhỏ quấn vào đầu ngón tay, nhúng vào nước muối rồi đưa vào miệng bé rơ thật sạch và nhẹ nhàng tại những vị trí có vết rộp.

Mẹ nên súc miệng cho bé bằng nước muối sinh lý để diệt khuẩn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bé còn bú mẹ thì mẹ nên cho bé bú sữa mẹ nhiều hơn để cung cấp đủ nước giúp bé hạ sốt và bổ sung nguồn kháng thể tự nhiên có từ sữa mẹ, từ đó sẽ giúp tăng sức đề kháng cho bé.

Với các bé lớn hơn, mẹ có thể cho bé uống nhiều nước giúp ngăn ngừa nguy cơ bé bị mất nước và giúp hạ sốt nhanh.

Sự xuất hiện của các vết rộp trắng cũng có thể là dấu hiệu cho thấy trẻ đang có một chế độ ăn uống thiếu dinh dưỡng. Do đó, mẹ cần chú ý hơn đến chế độ ăn uống của bé và nên hạn chế cho bé ăn các thức ăn có tính nhiệt cao.

Cho bé uống nhiều nước giúp ngăn ngừa nguy cơ bé bị mất nước và giúp hạ sốt nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, khi bé bị rộp trắng trong miệng, mẹ nên cho trẻ ăn những thức ăn mềm và lỏng như súp, cháo hoặc canh rau củ nghiền nhỏ để tránh đụng vào các vết rộp gây đau nhức cho bé.

Khi nào nên đứa bé đến gặp bác sĩ?

Hầu hết các trường hợp bé bị rộp trắng đều có thể tự khỏi, và có thể điều trị tại nhà mà không cần đến bệnh viện. Tuy nhiên, nếu tình trạng trẻ bị rộp trắng kéo dài và có dấu hiệu phát triển nặng hơn thì bố mẹ nên nhanh chóng đưa trẻ đi khám ngay. Dưới đây là một số triệu chứng bất thường kèm theo nổi rộp trắng mà các mẹ nên chú ý như:

Bé bị sụt cân bất thường

Đau bụng

Sốt cao kéo dài

Có chất nhầy hoặc máu trong phân của bé

Xuất hiện các vết loét quanh hậu môn của bé

Nếu các vết rộp có dấu hiệu phát triển nặng hơn thì bố mẹ nên nhanh chóng đưa trẻ đi khám ngay - Ảnh minh họa: Internet

Bé bị rộp trắng trong miệng là tình trạng bệnh phổ biến nhưng không quá nguy hiểm đến sức khỏe của trẻ. Hiện tượng này thường do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên, vì vậy các mẹ nên tìm hiểu kỹ nguyên nhân xuất hiện rộp trắng trong miệng của bé để có hướng điều trị phù hợp. Nếu tình trạng này kéo dài, mẹ nên nhanh chóng đưa bé đến gặp bác sĩ được thăm khám và điều trị.