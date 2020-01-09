Bé 2 tuổi biếng ăn phải làm sao, giải pháp cho bé biếng ăn

Nuôi dạy con 09/01/2020 17:35

Bé 2 tuổi biếng ăn thì bạn nên làm gì để giải quyết vấn đề này? Nguyên nhân từ bé hay từ bố mẹ?

2 tuổi là độ tuổi bé đã qua quá trình ăn dặm, lúc này răng bé đã mọc gần như đầy đủ và có thể tập ăn cơm cho bé. Nhưng rất nhiều bậc bố mẹ đau đầu khi bé 2 tuổi biếng ăn phải làm sao, đây là một vấn đề nhức nhối, nó ảnh hưởng đến cả bố mẹ và bé. Trong bài viết dưới đây hãy cùng tìm ra nguyên nhân và giải pháp cho vấn đề này.

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Bé 2 tuổi biếng ăn phải làm sao, giải pháp cho bé biếng ăn - Ảnh minh họa: Internet

Bé 2 tuổi biếng ăn chậm lớn

Do bố mẹ

Nguyên nhân bé 2 tuổi biếng ăn chậm lớn phải kể đến đầu tiên là do cách chăm sóc chưa được hợp lý từ bố mẹ:

  • Bố mẹ nhồi nhét bé ăn mà không quan tâm đến cảm giác của bé. Điều này dẫn đến việc bé sợ mỗi khi đến bữa ăn và tìm mọi cách để lẩn tránh.
  • Thực đơn không phong phú: Việc để bé ăn suốt một món khiến khẩu vị của bé giảm đi, gây chán ăn và dẫn đến lười ăn.
  • Trẻ bị thiếu chất xơ: nhiều bố mẹ chỉ lo cho con ăn nhiều thịt hay cá mà không để ý đến nhóm thực phẩm như rau củ chứa chất xơ cũng rất quan trọng.
  • Ăn cơm quá sớm: Việc phải ăn cơm quá sớm khi bé chưa sẵn sàng cũng làm bé sợ thậm chí ghét ăn cơm. Từ quá trình ăn dặm bé không dùng đến hàm nhai nhiều đến ăn cơm các mẹ cần kiên nhẫn để bé kịp thích nghi.
  • Bỏ thuốc vào cháo của bé: Đây là cách một số phụ huynh thường dùng khi không thể ép bé uống thuốc khi bé ốm. Điều này dẫn đến tình trạng bé coi cháo hay cơm là thuốc đắng, hình thành tâm lý lo sợ khi ăn.

Một số nguyên nhân khác

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Tìm ra nguyên nhân biếng ăn của bé 2 tuổi - Ảnh minh họa: Internet
  • Do rối loạn tiêu hóa: Hệ tiêu hóa hoạt động không bình thường cũng là nguyên nhân khiến trẻ mệt mỏi, ăn không ngon miệng và cảm thấy chán ăn rồi dần dần dẫn đến biếng ăn.
  • Do còi xương
  • Nhiễm trùng viêm tai
  • Viêm họng
  • Tiêu chảy
  • Viêm ruột...

Bé 2 tuổi lười ăn phải làm sao?

Tạo không khi vui vẻ trong bữa ăn

Trong bữa ăn mẹ cần tạo cho bé cảm giác thoải mái. Hãy để bé tham gia bữa ăn cùng gia đình, lắng nghe mọi người trò chuyện để bé thấy vui hơn, tăng khẩu vị của bé. Ngoài ra việc nhìn mọi người ăn cũng kích thích khẩu vị của bé rất nhiều bởi trẻ con có tâm lý học theo.

Mặt khác mẹ không nên lấy những đồ vật như TV, điện thoại thông minh hay đồ chơi ra để dụ trẻ ăn nhanh hơn. Hiệu quả ăn nhanh có thể có nhưng khẩu vị của bé sẽ kém đi do bé tập trung vào thứ khác chứ không phải bữa ăn. Hơn thế nữa việc này sẽ hình thành thói quen làm nũng của trẻ khi không có những thứ đó sẽ không chịu ăn.

Lên thực đơn hàng ngày, trang trí đẹp mắt hấp dẫn

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Trang trí món ăn kích thích khẩu vị của bé - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ cần lên thực đơn cụ thể theo sở thích của bé nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng cần thiết để bé ăn ngon miệng hơn. Bên cạnh đó việc trang trí bữa ăn với những hình thù đáng yêu dễ thương cũng sẽ kích thích sự thèm ăn và hứng thú ăn của bé hơn.

Mẹ cũng nên để khẩu phần ăn của bé ra những đồ đựng chuyên dụng của trẻ nhỏ có hình thù ngộ nghĩnh. Khi lấy đồ ăn mẹ không nên lấy quá nhiều, nó sẽ làm bé thấy sợ đầu bữa ăn. Thay vào đó mẹ hãy lấy từng ít một, để bé ăn thấy thèm và ngỏ ý muốn ăn tiếp.

Hạn chế cho trẻ ăn vặt

Các mẹ thường nghĩ vì bé biếng ăn nên khi bé muốn ăn gì thì cho bé ăn luôn lúc đấy. Việc này dẫn đến bữa ăn của bé không đúng giờ và cơ thể bé sẽ không theo một cơ chế nhất định để đói hay không đói. Khi trước bữa chính mẹ cho bé ăn vặt thì khi đến bữa bé sẽ không thấy đói và không muốn ăn.

Những đồ ăn vặt đều là đồ chiên qua dầu mỡ ở nhiệt độ cao như khoai tây chiên hay gà rán hoặc đồ ngọt như bánh kẹo, nước ngọt.. Những đồ ăn vặt này lượng dinh dưỡng rất ít mà chất béo lại nhiều. Bé sẽ có cảm giác no khi ăn chúng nhưng thực ra lại không phải.

Đối phó với trẻ ăn ngậm

Chế biến món ăn cho trẻ

Nếu bé nhà mình hay ăn ngậm thì mẹ nên xem lại cách chế biến đồ ăn cho con. Mẹ nên lưu ý khi bé 2 tuổi là bé đã có thể nhai, đã qua thời kỳ ăn dặm nên thức ăn xay nhuyễn sẽ làm bé cảm thấy chán và không muốn nuốt xuống.

Chính vì vậy mẹ nên dừng việc cho bé ăn thức ăn xay nhuyễn lại và tập cho bé ăn cơm mềm từng chút một. Kèm với đó mẹ nên xắt nhỏ rau củ luộc kỹ để bé được đa dạng món ăn và kích thích khẩu vị của bé.

Để bé tự xúc hay ăn theo cách bé muốn

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Để bé tự xúc ăn - Ảnh minh họa: Internet

Đây là thời điểm bé nên được tự ăn bằng tay hay bằng thìa. Mẹ hãy vệ sinh thật sạch tay cũng như đồ dùng của bé để bé tha hồ sáng tạo và cảm thấy thích thú khi ăn. Ban đầu mẹ sẽ khá vất vả khi dọn đồ bé làm vương vãi ra sàn nhà nhưng khi bé thành thạo thì cả bé và mẹ sẽ nhàn hơn rất nhiều.

Chia nhỏ bữa ăn của bé

Trẻ nhỏ khi bắt đầu có cảm giác no sẽ lười nhai và bắt đầu ngậm thức ăn. Lúc này mẹ không nên ép bé bởi sẽ làm cho bé có tâm lý căng thẳng lo sợ khi ăn.

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Trẻ 2 tuổi tập ăn - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì ép bé ăn nhiều một lúc thì hãy chia nhỏ bữa ăn để bé có cảm giác thèm ăn hơn và dinh dưỡng cần thiết cũng được đầy đủ hơn.

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Khám cho bé khi thấy triệu chứng biếng ăn nặng hơn

Khi đã thử những cách trên mà vẫn không hiệu quả thì mẹ nên đưa bé đi khám để xác định tình trạng cụ thể của bé. Bé có thể bị một trong những triệu chứng sau đây:

  • Đau họng
  • Loét miệng
  • Dị tật bẩm sinh như lưỡi to hay môi nứt dẫn đến việc khó ăn
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Khám cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là nguyên nhân cũng như giải pháp về việc bé 2 tuổi biếng ăn phải làm sao. Hy vọng bố mẹ đã tìm ra giải pháp cho bé nhà mình để bé ăn ngon hơn và khỏe mạnh hơn

Thực đơn cho bé 2 tuổi biếng ăn để cùng con phát triển mỗi ngày

Thực đơn cho bé 2 tuổi biếng ăn để cùng con phát triển mỗi ngày

Bé 2 tuổi là thời kỳ học ăn cực kỳ quan trọng của trẻ nhưng bé nhà bạn lại kém ăn. Hãy tham khảo thực đơn cho bé 2 tuổi biếng ăn trong bài viết sau.

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