Ba mẹ nên làm gì khi trẻ thừa cân, béo phì? Lưu ngay những chú ý này để giúp con có được cân nặng lý tưởng hơn!

Là cha mẹ, bạn có thể làm rất nhiều điều để giúp con mình có cân nặng khỏe mạnh hơn. Giúp chúng hoạt động nhiều hơn và ăn uống đầy đủ là điều quan trọng.

Nghiên cứu cho thấy những đứa trẻ đạt được cân nặng hợp lý có xu hướng nhanh nhẹn hơn, khỏe mạnh hơn, khả năng học hỏi tốt hơn và tự tin hơn. Trẻ có cân nặng hợp lú cũng ít có khả năng tự ti hoặc bị bắt nạt. Con ít có khả năng gặp các vấn đề sức khỏe hơn trong cuộc sống sau này.

Nếu con bạn có một bệnh lý nào đó, những lời khuyên trong bài viết này có thể không liên quan và bạn nên đến bác sĩ gia đình hoặc bệnh viện kiểm tra trước.

Dưới đây là rất nhiều lời khuyên thiết thực để giúp bạn.

Các bước để thành công điều chỉnh cân nặng của con Dưới đây là 5 cách chính bạn có thể giúp con mình duy trì cân nặng hợp lý: Trở thành một hình mẫu tốt

Khuyến khích 60 phút và tối đa vài giờ trẻ hoạt động thể chất mỗi ngày

Cho con các phần ăn kích thước trẻ em

Phục vụ các bữa ăn lành mạnh, đồ uống và đồ ăn nhẹ

Trẻ cần kiểm soát ít thời gian sử dụng thiết bị hơn và ngủ nhiều hơn

1. Trở thành một hình mẫu tốt Một cách để hình thành thói quen tốt cho con bạn là bạn phải trở thành một tấm gương tốt. Trẻ em học bằng cách làm gương. Bạn có thể khuyến khích con mình vận động và ăn uống tốt bằng cách tự mình làm như vậy. Hãy làm gương tốt bằng cách đi bộ hoặc đạp xe thay vì xem TV hoặc lướt mạng. Ảnh minh họa: Internet Chơi trong công viên hoặc bơi lội với con của bạn cho thấy chúng năng động là một niềm vui và đó là một cách tuyệt vời để tất cả các thành viên trong gia đình dành thời gian bên nhau. Bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện đối với chế độ ăn uống và lối sống của con mình sẽ có nhiều khả năng được chấp nhận hơn nếu những thay đổi nhỏ và liên quan đến cả gia đình. Hoạt động thể chất cũng có thể hấp dẫn hơn đối với con bạn nếu bạn làm việc gì đó với tư cách là một gia đình. 2. Hoạt động

Tất cả trẻ em nên hoạt động thể chất mỗi ngày để có sức khỏe tốt, nhưng không nhất thiết phải hoạt động cùng một lúc. Ảnh minh họa: Internet Một vài đợt hoạt động ngắn 10 phút, hoặc thậm chí 5 phút, suốt cả ngày có thể tốt như một khoảng thời gian kéo dài một giờ. Đối với trẻ nhỏ hơn, trò chơi có thể tham gia các hình thức chơi tích cực, chẳng hạn như trò chơi bóng, trò chơi đuổi bắt như, đi xe đạp và sử dụng xích đu trong sân chơi, leo khung leo núi v...v Đối với trẻ lớn hơn, nó có thể bao gồm đi xe đạp, trượt ván, đi bộ đến trường, trượt tuyết, bơi lội, khiêu vũ và võ thuật. Đi bộ hoặc đạp xe những quãng đường ngắn thay vì sử dụng ô tô hoặc xe buýt là một cách tuyệt vời để cùng nhau vận động như một gia đình. Và bạn cũng sẽ tiết kiệm được tiền. 3. Làm các phần ăn dành cho trẻ em Ảnh minh họa: Internet

Cố gắng tránh cho trẻ ăn những khẩu phần quá khổ. Có rất ít hướng dẫn chính thức về chính xác lượng thức ăn mà trẻ em cần, vì vậy bạn sẽ cần phải sử dụng phán đoán của riêng mình. Một nguyên tắc nhỏ là bắt đầu bữa ăn với khẩu phần nhỏ và để con bạn đòi thêm nếu chúng vẫn đói. Cố gắng không bắt trẻ ăn hết mọi thứ trong đĩa hoặc ăn nhiều hơn mức chúng muốn. Tránh dùng đĩa cỡ người lớn cho trẻ nhỏ vì nó khuyến khích chúng ăn những phần quá khổ. Nó cũng có thể hữu ích nếu bạn khuyến khích con mình ăn chậm và có giờ ăn chính. Bạn có thể sử dụng giờ ăn như một cơ hội để nắm bắt những gì đã xảy ra trong ngày. 4. Ăn những bữa ăn lành mạnh

Trẻ em, cũng giống như người lớn, nên ăn 5 phần trái cây và rau quả trở lên mỗi ngày. Chúng là một nguồn cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất tuyệt vời. Ảnh minh họa: Internet Có được 5 phần trái cây một ngày không quá khó. Hầu hết tất cả trái cây và rau quả đều được tính vào dinh dưỡng của con bạn, bao gồm cả tươi, đóng hộp, đông lạnh và khô. Nước trái cây, sinh tố, đậu và hạt cũng được tính. Hãy lưu ý rằng nước ép trái cây 100% không đường, nước ép rau và sinh tố chỉ có thể được tính là tối đa 1 phần. Ví dụ, nếu con có 2 ly nước ép trái cây và sinh tố trong 1 ngày, thì đó vẫn chỉ được tính là 1 phần. Tổng số đồ uống kết hợp của con từ nước ép trái cây, nước ép rau và sinh tố không nên quá 150ml một ngày, đó là một ly nhỏ. Ví dụ: nếu có 150ml nước cam và 150ml sinh tố trong 1 ngày, con sẽ vượt quá giới hạn 150ml. Khi trái cây được trộn hoặc ép nước trái cây, nó sẽ giải phóng đường, làm tăng nguy cơ sâu răng. Vì vậy, tốt nhất bạn nên cho con uống nước ép trái cây hoặc sinh tố vào bữa ăn. Ảnh minh họa: Internet Không khuyến khích con bạn ăn thức ăn có đường hoặc nhiều chất béo như đồ ngọt, bánh ngọt, bánh quy, ngũ cốc có đường, nước ngọt có ga và nước ngọt có đường. Những thực phẩm và đồ uống này có xu hướng chứa nhiều calo và ít chất dinh dưỡng. Cố gắng để con bạn nhận được hầu hết lượng calo từ các loại thực phẩm lành mạnh hơn như trái cây và rau quả, và các loại thực phẩm giàu tinh bột, carbohydrate như bánh mì, khoai tây, mì ống và gạo (tốt nhất là bột nguyên cám). Bạn cũng nên đổi nước ngọt có đường lấy nước lọc cho bé. 5. Thời gian sử dụng thiết bị ít hơn và ngủ nhiều hơn Ảnh minh họa: Internet