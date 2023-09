Bà bầu có ăn được mướp đắng không? Có tốt không?

Mướp đắng chứa nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tác hại của mướp đắng

Vì mướp đắng có tính hàn nên khi ăn nhiều sẽ khiến bạn cảm thấy đầy bụng hoặc lạnh bụng. Mướp đắng còn chứa P-insulin giúp hạ đường huyết nhưng nếu ăn quá nhiều có thể khiến hạ đường huyết đột ngột, mướp đắng còn chứa quinine, vicine,... có thể gây độc. Mướp đắng còn có thể tương tác với một số loại thuốc, đặc biệt là thuốc điều trị tiểu đường. Do đó, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu đang mắc bệnh mà vẫn muốn sử dụng mướp đắng để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra mướp đắng còn tương tác với các loại thức uống có cồn, thuốc lá,… từ đó có thể làm tăng tác dụng phụ của mướp đắng.

Bà bầu có ăn được mướp đắng không?

Bên cạnh những lợi ích cho sức khỏe và làm đẹp, các chị em cần hết sức lưu ý khi sử dụng mướp đắng lúc mang thai, đặc biệt là những chị em đang ở tuần đầu hoặc những tuần cuối của thai kỳ. Vị đắng đặc trưng của mướp đắng có thể làm co bóp dạ dày và tử cung. Nếu tử cung của thai phụ có sẹo, ngả sau, nạo phá thai nhiều lần thì càng không nên sử dụng mướp đắng.

Mặc dù có tác dụng tích cực nhưng mướp đắng có thể gây hại cho phụ nữ mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Nếu sử dụng nhiều mướp đắng trong lúc mang thai thì sẽ có nguy cơ sảy thai hoặc sinh non do mướp đắng gây ra những cơn co thắt tử cung. Như đã phân tích ở trên, các chất trong mướp đắng có thể làm các mẹ bị ngộ độc, ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa, gây hạ đường huyết đột ngột, nhức đầu, chóng mặt, vã mồ hôi,… nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến choáng hoặc ngất. Nếu mẹ thiếu máu thì càng phải cẩn thận hơn do chất vicine trong mướp đắng làm ức chế hoạt động truyền dẫn máu từ mẹ sang con.

Dù mướp đắng được chế biến thành nhiều món ăn rất hấp dẫn nhưng mẹ cũng cần phải quan tâm đến sức khỏe của bản thân và thai nhi bằng cách tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Nếu ăn nhiều mướp đắng, các mẹ bầu có nguy cơ sinh non hoặc sảy thai - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu có nên ăn mướp đắng xào trứng không?

Nếu là người bình thường với thể trạng tốt, món mướp đắng xào trứng vừa ngon lại vừa giàu chất dinh dưỡng, giúp tăng cường sức khỏe. Nhưng đối với thai phụ thì không nên ăn nhiều các thức ăn được chế biến từ mướp đắng, điển hình là mướp xào trứng, chỉ nên dùng từ 1 đến 2 miếng nhỏ.

Bà bầu chỉ nên ăn 1 đến 2 miếng nhỏ nếu quá thèm mướp đắng xào trứng - Ảnh minh họa: Internet

Lỡ ăn mướp đắng khi mang thai thì phải làm sao?

Những tác dụng phụ đối với phụ nữ mang thai được đề cập ở trên chỉ xảy ra nếu bạn ăn quá nhiều mướp đắng. Nếu lâu lâu mới ăn 1 bữa hoặc chỉ lỡ ăn 1 đến 2 miếng thì bạn không nên quá lo lắng, chỉ cần không tiếp tục ăn mướp đắng nữa là được. Trường hợp nếu mẹ đang mang thai lỡ ăn nhiều mướp đắng hoặc sử dụng mướp đắng xong mà nhận thấy các triệu chứng bất thường thì nên đến bác sĩ ngay lập tức để kịp thời xử lý.

Nếu nhận thấy những dấu hiệu bất thường sau khi ăn mướp đắng, hãy đến gặp bác sĩ để kịp thời xử lý - Ảnh minh họa: Internet

Những ai cần cẩn thận khi dùng mướp đắng?

Nếu bạn sắp phẫu thuật thì không nên dùng mướp đắng ít nhất 2 tuần trước đó.

Phụ nữ đang cho con bú cũng không nên ăn nhiều mướp đắng vì hiện tại chưa có thông tin đầy đủ để chứng minh nó an toàn cho đối tượng này.

Mặc dù không thể phủ nhận những lợi ích tuyệt vời mà mướp đắng mang lại, nhưng cũng cần cẩn trọng khi sử dụng mướp đắng vì nó ẩn chứa nhiều tác dụng phụ, đặc biệt gây nguy hiểm với phụ nữ mang thai. Mong rằng những chia sẻ về vấn đề “Bà bầu có ăn được mướp đắng không?” trong bài viết trên có thể giúp ích cho mọi người.