Tìm hiểu vô sinh ở nữ có chữa được không?

Nuôi dạy con 20/03/2020 19:26

Hiện nay, một số trường hợp không may, người phụ nữ bị mắc bệnh vô sinh. Vậy thực tế vô sinh ở nữ có chữa được không, nguyên nhân và triệu chứng như thế nào?

Nội dung bài viết

Làm mẹ là thiên chức cao cả của người phụ nữ mà tạo hóa ban tặng. Tuy nhiên, một số trường hợp không may, người phụ nữ bị mắc bệnh vô sinh. Đây là căn bệnh không mong muốn và phụ thuộc vào các trường hợp khác nhau sẽ có cách điều trị khác nhau. Vậy thực tế vô sinh ở nữ có chữa được không, nguyên nhân và triệu chứng như thế nào?

Vo sinh o nu co chua duoc khong
Vô sinh ở nữ có chữa được không, nguyên nhân và triệu chứng như thế nào - Ảnh minh họa: Internet.

Vô sinh ở nữ là bệnh gì và có những loại nào?

Vô sinh ở nữ là căn bệnh người phụ nữ không thể thụ thai mặc dù tinh trùng của nam giới hoàn toàn bình thường. Cả hai người đều không sử dụng biện pháp tránh thai nào trong thời gian tối thiểu là 6 tháng.

Vô sinh ở nữ thường có 2 loại:

  • Vô sinh nguyên phát: Hai vợ chồng chưa từng có thai mặc dù vẫn sống chung ít nhất là 1 năm, chưa từng sử dụng biện pháp tránh thai nào.
  • Vô sinh thứ phát: Hai vợ chồng đã có con đầu lòng hoặc đã có thai nhưng sau đó không có thai thêm lần thứ hai mặc dù không sử dụng biện pháp tránh thai nào trong khoảng thời gian ít nhất 1 năm.
Vo sinh o nu co chua duoc khong 1
Vô sinh thứ phát là vợ chồng đã có con nhưng không mang thai thêm được - Ảnh minh họa: Internet.

Nguyên nhân vô sinh ở nữ

Để biết được vô sinh ở nữ có chữa được không, bạn cần nắm được nguyên nhân vô sinh ở phụ nữ là gì:

  • Các bệnh lý ở vòi tử cung: Một số nguyên nhân về vòi tử cung như các bệnh tình dục, bệnh xã hội, tiền sử bệnh nhân có phẫu thuật vùng chậu và vòi tử cung, lạc nội mạc tử cung, triệt sản.
  • Các nguyên nhân tại tử cung: Nguyên nhân này rất phổ biến ở những bệnh nhân nữ vô sinh, gồm các bệnh như u xơ tử cung, dính buồng tử cung, tử cung mắc các vấn đề bẩm sinh như tử cung có vách ngăn, tử cung hai sừng,...
Vo sinh o nu co chua duoc khong 2
U xơ tử cung là một trong những nguyên nhân dẫn tới vô sinh - Ảnh minh họa: Internet.
  • Các nguyên nhân ở cổ tử cung: viêm cổ tử cung, chất nhầy kém, xuất hiện kháng thể kháng tinh trùng, cổ tử cung ngắn, tổn thương ở cổ tử cung.
Vo sinh o nu co chua duoc khong 3
Viêm cổ tử cung có thể dẫn tới vô sinh - Ảnh minh họa: Internet.
  • Vô sinh không rõ nguyên nhân: Mặc dù đã chẩn đoán các nguyên nhân nhưng đều không phải các bệnh ở trên.

Triệu chứng của vô sinh ở nữ

Cách kiểm tra xem mình có bị vô sinh không thông thường có thể căn cứ vào triệu chứng. Những dấu hiệu vô sinh ở phụ nữ gồm:

  • Rối loạn kinh nguyệt: Chu kỳ kinh nguyệt quá ngắn hoặc quá dài và không đều theo một chu kỳ nhất định. 
Vo sinh o nu co chua duoc khong 4
Rối loạn kinh nguyệt, hormone có thể là biểu hiện vô sinh nữ - Ảnh minh họa: Internet.
  • Vô kinh: Tình trạng người phụ nữ không có kinh hoặc 6 tháng mới có kinh nguyệt một lần thì khả năng vô sinh rất cao.
  • Thống kinh: Chính là hiện tượng bị đau bụng dưới nhiều khi đến chu kỳ kinh nguyệt.
  • Âm đạo xuất hiện dịch bất thường: Là dấu hiệu viêm nhiễm các cơ quan sinh sản nữ.
  • Dịch ở tuyến vú tiết ra: Có thể là dấu hiệu của dịch sữa chảy ra khiến tắc và gây vô sinh.
  • Tuyến vú kém phát triển: Ở phụ nữ, khi đến tuổi dậy thì, lượng hormone estrogen tăng lên rõ rệt làm tuyến vú phát triển. Nếu tuyến vú không phát triển tức là thiếu hụt hormone này, nghĩa là khả năng thụ thai thấp.
Vo sinh o nu co chua duoc khong 5
Tuyến vú kém phát triển, lượng estrogen thấp nên khó thụ thai - Ảnh minh họa: Internet.

Như vậy, dựa trên đây, một số vấn đề nhiều người thắc mắc về vô sinh có kinh nguyệt hay không? Tùy từng trường hợp, có đối tượng vẫn có kinh nguyệt và có người vô sinh bị mất hẳn chu kỳ kinh nguyệt.

Cách đối tượng dễ bị mắc vô sinh nữ

Một số phụ nữ thuộc các nhóm đối tượng sau dễ mắc vô sinh nữ:

  • Phụ nữ tuổi cao, hormone sinh sản giảm xuống dẫn tới khó thụ thai.
  • Tiền sử bị rối loạn hormone.
  • Người bị viêm nhiễm phụ khoa.
  • Người có tiền sử nạo phá thai hoặc lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp.
  • Một số bệnh lý có thể gây vô sinh nữ: u xơ tử cung, tiểu đường, thận,...
  • Thường xuyên dùng chất kích thích.

Vô sinh ở nữ có chữa được không?

Tùy theo trường hợp mà bệnh nhân sẽ được chẩn đoán vô sinh ở nữ có chữa được hay không. Tuy nhiên, một số phương pháp chữa trị được áp dụng có hiệu quả tốt như dưới đây.

Bổ sung thực phẩm chứa nhiều hormon estrogen

Các thực phẩm cung cấp và bổ sung lượng estrogen như: đậu nành, gạo lứt,... sẽ giúp phụ nữ cải thiện tình trạng thiếu hụt hormone nữ. Đối với những người hiếm muộn, chậm có con thì nên giảm các thực phẩm quá béo, quá mặn hoặc đông lạnh. Tuyệt đối không sử dụng các chất kích thích.

Vo sinh o nu co chua duoc khong 6
Bổ sung thực phẩm chứa nhiều hormon estrogen để tăng khả năng thụ thai - Ảnh minh họa: Internet.

Chữa vô sinh bằng phương pháp phẫu thuật

Ở nữ vô sinh có chữa được không? Nhiều người đã được điều trị thành công bằng phương pháp phẫu thuật như phẫu thuật để cải thiện chức năng sinh sản, phẫu thuật để loại bỏ các dị dạng sinh dục,...

Chữa vô sinh nữ bằng phương pháp hỗ trợ sinh sản

Đây là phương pháp được sử dụng phổ biến và mang lại hiệu quả cao nhất. Cụ thể, các hình thức can thiệp bằng biện pháp hỗ trợ sinh sản gồm:

  • Thụ tinh trong tử cung: Bơm trực tiếp tinh trùng khỏe mạnh vào tử cung nữ giới trong điều kiện thuận lợi.
  • Thụ tinh trong ống nghiệm: Thụ tinh trước trong ống nghiệm sau đó đưa trở lại tử cung.
Vo sinh o nu co chua duoc khong 7
Phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm đang được áp dụng phổ biến - Ảnh minh họa: Internet.
  • Hiến trứng: Áp dụng với người có buồng trứng hoạt động không bình thường.
  • Mang thai hộ: Áp dụng với phụ nữ có tử cung không hoạt động được.

Trên đây là các thông tin giải đáp vấn đề vô sinh ở nữ có chữa được không? Hiện nay, y học hiện đại có nhiều phương pháp can thiệp nên bạn hoàn toàn có thể hy vọng về khả năng chữa được căn bệnh này và được làm mẹ như những phụ nữ bình thường khác.

Những điều cần biết trước khi mang thai cho các chị em

Những điều cần biết trước khi mang thai cho các chị em

Cùng tìm hiểu những điều cần biết trước khi mang thai giúp bạn dễ dàng thụ thai và có một giai đoạn thai kỳ khỏe mạnh, an toàn trong bài viết sau!

Xem thêm
Từ khóa:   cách kiểm tra xem mình có bị vô sinh không những dấu hiệu vô sinh ở phụ nữ nguyên nhân vô sinh ở phụ nữ

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 4 giờ 28 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 4 giờ 43 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 6 giờ 14 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 23 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?