Tìm hiểu vô sinh ở nữ có chữa được không?

Làm mẹ là thiên chức cao cả của người phụ nữ mà tạo hóa ban tặng. Tuy nhiên, một số trường hợp không may, người phụ nữ bị mắc bệnh vô sinh. Đây là căn bệnh không mong muốn và phụ thuộc vào các trường hợp khác nhau sẽ có cách điều trị khác nhau. Vậy thực tế vô sinh ở nữ có chữa được không, nguyên nhân và triệu chứng như thế nào?

Vô sinh ở nữ thường có 2 loại:

Vô sinh ở nữ là căn bệnh người phụ nữ không thể thụ thai mặc dù tinh trùng của nam giới hoàn toàn bình thường. Cả hai người đều không sử dụng biện pháp tránh thai nào trong thời gian tối thiểu là 6 tháng.

Vô sinh nguyên phát: Hai vợ chồng chưa từng có thai mặc dù vẫn sống chung ít nhất là 1 năm, chưa từng sử dụng biện pháp tránh thai nào.

Vô sinh thứ phát: Hai vợ chồng đã có con đầu lòng hoặc đã có thai nhưng sau đó không có thai thêm lần thứ hai mặc dù không sử dụng biện pháp tránh thai nào trong khoảng thời gian ít nhất 1 năm.

Vô sinh thứ phát là vợ chồng đã có con nhưng không mang thai thêm được - Ảnh minh họa: Internet.

Nguyên nhân vô sinh ở nữ

Để biết được vô sinh ở nữ có chữa được không, bạn cần nắm được nguyên nhân vô sinh ở phụ nữ là gì:

Các bệnh lý ở vòi tử cung: Một số nguyên nhân về vòi tử cung như các bệnh tình dục, bệnh xã hội, tiền sử bệnh nhân có phẫu thuật vùng chậu và vòi tử cung, lạc nội mạc tử cung, triệt sản.

Các nguyên nhân tại tử cung: Nguyên nhân này rất phổ biến ở những bệnh nhân nữ vô sinh, gồm các bệnh như u xơ tử cung, dính buồng tử cung, tử cung mắc các vấn đề bẩm sinh như tử cung có vách ngăn, tử cung hai sừng,...

U xơ tử cung là một trong những nguyên nhân dẫn tới vô sinh - Ảnh minh họa: Internet.

Các nguyên nhân ở cổ tử cung: viêm cổ tử cung, chất nhầy kém, xuất hiện kháng thể kháng tinh trùng, cổ tử cung ngắn, tổn thương ở cổ tử cung.

Viêm cổ tử cung có thể dẫn tới vô sinh - Ảnh minh họa: Internet.

Vô sinh không rõ nguyên nhân: Mặc dù đã chẩn đoán các nguyên nhân nhưng đều không phải các bệnh ở trên.

Triệu chứng của vô sinh ở nữ

Cách kiểm tra xem mình có bị vô sinh không thông thường có thể căn cứ vào triệu chứng. Những dấu hiệu vô sinh ở phụ nữ gồm:

Rối loạn kinh nguyệt: Chu kỳ kinh nguyệt quá ngắn hoặc quá dài và không đều theo một chu kỳ nhất định.

Rối loạn kinh nguyệt, hormone có thể là biểu hiện vô sinh nữ - Ảnh minh họa: Internet.

Vô kinh: Tình trạng người phụ nữ không có kinh hoặc 6 tháng mới có kinh nguyệt một lần thì khả năng vô sinh rất cao.

Thống kinh: Chính là hiện tượng bị đau bụng dưới nhiều khi đến chu kỳ kinh nguyệt.

Âm đạo xuất hiện dịch bất thường: Là dấu hiệu viêm nhiễm các cơ quan sinh sản nữ.

Dịch ở tuyến vú tiết ra: Có thể là dấu hiệu của dịch sữa chảy ra khiến tắc và gây vô sinh.

Tuyến vú kém phát triển: Ở phụ nữ, khi đến tuổi dậy thì, lượng hormone estrogen tăng lên rõ rệt làm tuyến vú phát triển. Nếu tuyến vú không phát triển tức là thiếu hụt hormone này, nghĩa là khả năng thụ thai thấp.

Tuyến vú kém phát triển, lượng estrogen thấp nên khó thụ thai - Ảnh minh họa: Internet.

Như vậy, dựa trên đây, một số vấn đề nhiều người thắc mắc về vô sinh có kinh nguyệt hay không? Tùy từng trường hợp, có đối tượng vẫn có kinh nguyệt và có người vô sinh bị mất hẳn chu kỳ kinh nguyệt.

Cách đối tượng dễ bị mắc vô sinh nữ

Một số phụ nữ thuộc các nhóm đối tượng sau dễ mắc vô sinh nữ:

Phụ nữ tuổi cao, hormone sinh sản giảm xuống dẫn tới khó thụ thai.

Tiền sử bị rối loạn hormone.

Người bị viêm nhiễm phụ khoa.

Người có tiền sử nạo phá thai hoặc lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp.

Một số bệnh lý có thể gây vô sinh nữ: u xơ tử cung, tiểu đường, thận,...

Thường xuyên dùng chất kích thích.

Vô sinh ở nữ có chữa được không?

Tùy theo trường hợp mà bệnh nhân sẽ được chẩn đoán vô sinh ở nữ có chữa được hay không. Tuy nhiên, một số phương pháp chữa trị được áp dụng có hiệu quả tốt như dưới đây.

Bổ sung thực phẩm chứa nhiều hormon estrogen

Các thực phẩm cung cấp và bổ sung lượng estrogen như: đậu nành, gạo lứt,... sẽ giúp phụ nữ cải thiện tình trạng thiếu hụt hormone nữ. Đối với những người hiếm muộn, chậm có con thì nên giảm các thực phẩm quá béo, quá mặn hoặc đông lạnh. Tuyệt đối không sử dụng các chất kích thích.

Bổ sung thực phẩm chứa nhiều hormon estrogen để tăng khả năng thụ thai - Ảnh minh họa: Internet.

Chữa vô sinh bằng phương pháp phẫu thuật

Ở nữ vô sinh có chữa được không? Nhiều người đã được điều trị thành công bằng phương pháp phẫu thuật như phẫu thuật để cải thiện chức năng sinh sản, phẫu thuật để loại bỏ các dị dạng sinh dục,...

Chữa vô sinh nữ bằng phương pháp hỗ trợ sinh sản

Đây là phương pháp được sử dụng phổ biến và mang lại hiệu quả cao nhất. Cụ thể, các hình thức can thiệp bằng biện pháp hỗ trợ sinh sản gồm:

Thụ tinh trong tử cung: Bơm trực tiếp tinh trùng khỏe mạnh vào tử cung nữ giới trong điều kiện thuận lợi.

Thụ tinh trong ống nghiệm: Thụ tinh trước trong ống nghiệm sau đó đưa trở lại tử cung.

Phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm đang được áp dụng phổ biến - Ảnh minh họa: Internet.

Hiến trứng: Áp dụng với người có buồng trứng hoạt động không bình thường.

Mang thai hộ: Áp dụng với phụ nữ có tử cung không hoạt động được.

Trên đây là các thông tin giải đáp vấn đề vô sinh ở nữ có chữa được không? Hiện nay, y học hiện đại có nhiều phương pháp can thiệp nên bạn hoàn toàn có thể hy vọng về khả năng chữa được căn bệnh này và được làm mẹ như những phụ nữ bình thường khác.