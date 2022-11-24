8 món giúp sữa vừa đặc vừa thơm, bé lên cân nhanh lại phát triển trí não tốt

Theo quan niệm ngày xưa, ông bà cho rằng ăn móng giò heo hoặc canh cá diếc sẽ rất tốt cho việc tiết sữa của người mẹ. Thế nhưng, có nhiều người mẹ không ăn những thứ này nhưng họ vẫn có sữa dồi dào cho con bú, thậm chí em bé còn lên cân nhanh, thông minh, lanh lợi, tất cả nhờ vào những loại thực phẩm dưới đây.

Cá hồi rất giàu protein, DHA, omega-3… không chỉ có lợi cho việc tiết sữa mẹ mà còn giúp hệ thần kinh của trẻ phát triển tốt hơn. Mỗi ngày người mẹ nên ăn 200gr cá hồi, nó sẽ rất có lợi cho sự phát triển của em bé.

Những thực phẩm có màu xanh đậm đóng vai trò lợi sữa, điển hình nhất là cải bó xôi. Đặc điểm lớn nhất của những thực phẩm này là rất giàu vitamin và canxi, thích hợp cho những người mẹ hay ăn chay mà vẫn đảm bảo đủ chất cho em bé cần.

3. Gạo lứt

Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và chất dinh dưỡng cao hơn gạo trắng. Điều quan trọng nhất là gạo lứt giàu carbohydrate, có thể duy trì lượng đường trong máu ở mức bình thường. Người mẹ ăn cho con bú gạo lứt thay gạo trắng cũng không lo vấn đề tăng cân, tích mỡ ở bụng.

Ảnh minh họa

4. Yến mạch

Yến mạch là loại ngũ cốc nguyên cám có đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết. Những chất dinh dưỡng này đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất sữa mẹ trong cơ thể. Cụ thể, trong yến mạch có chứa các khoáng chất thiết yếu như kẽm, mangan, canxi, chất xơ hòa tan và một lượng lớn vitamin B, có tác dụng tăng năng lượng, nâng cao tâm trạng, chống lại mệt mỏi, lo lắng, căng thẳng và trầm cảm ở các mẹ sau sinh. Điều này giúp cải thiện sức khỏe tổng thể, tạo điều kiện lý tưởng để tăng lượng sữa tiết ra cũng như chất lượng sữa của mẹ.

5. Vừng đen

Vừng đen (mè đen) là thực phẩm quen thuộc được dùng để chế biến nhiều món ăn thơm ngon. Hạt vừng có kích thước rất nhỏ nhưng chứa nhiều chất dinh dưỡng như chất béo, axit folic, vitamin B6, tryptophan, phốt pho, đồng, mangan, canxi, sắt, kẽm,… Vì vậy, mè đen thường được dùng để chế biến các món ăn bồi bổ sức khỏe.

Theo y học cổ truyền, mè đen có vị ngọt, béo, tính bình, tác dụng giải độc, lương huyết, bổ gan, bổ thận và lợi sữa. Từ lâu, mè đen đã được dùng để bồi bổ sức khỏe cho trẻ em, người già, phụ nữ mang thai và sau khi sinh. Hơn nữa, mè đen có tính bình, không độc nên không phải chú ý về liều lượng khi ăn.

6. Sữa đậu nành

Với những mẹ bầu bị tắc tia sữa, mất sữa đột ngột thì nên thử dùng sữa đậu nành trong nhiều ngày để cải thiện số lượng sữa, tiết ra nhiều sữa hơn. Với mỗi ngày một ly sữa đậu nành, các mẹ sẽ được cung cấp rất nhiều dinh dưỡng và ổn định nội tiết tố trong thời kỳ sau sinh.

Ảnh minh họa

7. Sữa chua

Sữa chua rất giàu protein và canxi, có hương vị dễ chịu, phù hợp với những người mẹ có khẩu vị khó tính. Nhưng có một điều cần chú ý là một số trẻ có thể không dung nạp được đạm từ sữa bò, vì thế khi thấy trẻ có triệu chứng tiêu chảy, nôn trớ, người mẹ cần đến bệnh viện và ngừng tiêu thụ sữa chua.

8. Hạnh nhân

Hạnh nhân và nhiều loại hạt khác như óc chó hay hạt điều đều chứa nhiều chất đạm, chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa rất quan trọng đối với sức khoẻ tổng thể của người mẹ cũng như của trẻ sơ sinh.

Nên ăn 5-6 hạt hạnh nhân đã ngâm mềm mỗi ngày, tránh các loại đã rang và thêm muối. Đừng ăn hạnh nhân nếu bạn có tiền sử dị ứng với các loại hạt.