4 bài học an toàn cho trẻ về xe buýt ở trường hoc

Gần đây, tin tức về an toàn xe buýt học đường đã được đưa lên hàng đầu. Bất chấp sự chú ý của giới truyền thông gần đây, xe buýt học sinh thực sự là một phương tiện giao thông tương đối an toàn. Theo Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ, ít hơn 0,5% tổng số vụ tai nạn ô tô kể từ năm 2003 có liên quan đến xe buýt học sinh. Tuy nhiên, việc nhắc nhở con bạn về một số cách đơn giản để chúng có thể giữ an toàn khi đi xe buýt sẽ không bao giờ là phiền phức.

1. Đến và đi từ Bến xe buýt