4 bài học an toàn cho trẻ về xe buýt ở trường hoc

Quyết định cho con mình đi học bằng phương tiện cũng là việc khiến cho bố mẹ vừa tiện lợi nhưng cũng có nhiều bất an trong lòng. Không phải đứa trẻ nào cũng có thể nhớ hết những gì mà bố mẹ dặn dò khi đi học bằng xe buýt của trường. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh chỉ cần 4 bài học quan trọng này là có thể an tâm đối với con của mình.
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Gần đây, tin tức về an toàn xe buýt học đường đã được đưa lên hàng đầu. Bất chấp sự chú ý của giới truyền thông gần đây, xe buýt học sinh thực sự là một phương tiện giao thông tương đối an toàn. Theo Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ, ít hơn 0,5% tổng số vụ tai nạn ô tô kể từ năm 2003 có liên quan đến xe buýt học sinh. Tuy nhiên, việc nhắc nhở con bạn về một số cách đơn giản để chúng có thể giữ an toàn khi đi xe buýt sẽ không bao giờ là phiền phức.
1. Đến và đi từ Bến xe buýt
Hãy chắc chắn rằng con bạn biết con đường an toàn nhất từ nhà bạn đến bến xe buýt. Tốt nhất là chúng có thể đi bộ trên vỉa hè, nhưng nếu không có thì bạn nên dạy con đi ở mép trái của lòng đường để chúng có thể nhìn thấy rõ ràng dòng xe cộ đang chạy tới.
2. Tại trạm dừng xe buýt
Hãy nhắc nhở con bạn rằng chúng cần phải xếp hàng có trật tự để lên xe buýt, và việc đi xe buýt thô bạo ở bến xe là không bao giờ ổn. Trẻ em cũng cần được dạy phải làm gì nếu xe buýt không đến (ví dụ: đợi mười phút sau giờ đón đã định và sau đó cùng bạn đi về nhà).
3. Lên và xuống xe buýt
Xe buýt cần dừng hẳn, và cửa phải mở, trước khi bất kỳ học sinh nào di chuyển lên hoặc xuống xe buýt của trường. Tập cầm tay vịn khi lên xuống cầu thang; chúng có thể đặc biệt trơn trượt trong những tháng mùa đông
4. Trên xe buýt
Cách quan trọng nhất để giữ an toàn trên xe buýt trường học là giữ nguyên tư thế ngồi, quay mặt về phía trước và để chân và tay an toàn bên trong ghế. Vì những lý do rõ ràng, không một bộ phận cơ thể nào có thể thò ra khỏi cửa sổ xe buýt!
Các lối đi cũng cần được giữ thông thoáng để đề phòng trường hợp phải sơ tán nhanh chóng. Trang bị cho học sinh của bạn một cuốn sách đọc yêu thích, máy nghe nhạc MP3 hoặc thậm chí điện thoại thông minh là một cách tuyệt vời để giữ cho chúng ngồi yên trong suốt chuyến đi xe buýt.
Theo Child Development.