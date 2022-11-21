3 điều cực kỳ quan trọng các mẹ cần nhớ để giúp các bé mau ăn chống lớn

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng, việc ép trẻ tiêu thụ quá mức thức ăn có thể làm trẻ áp lực, tăng sự kén chọn và khiến con bạn ăn ít hơn.

Các bậc cha mẹ có thể yên tâm hơn khi biết rằng hầu hết trẻ em được coi là kén ăn sẽ phát triển tốt hơn trong vòng vài năm sau đó. Một nghiên cứu trên 4.000 trẻ em cho thấy tỷ lệ kén ăn ở tuổi lên 3 là 27,6% nhưng chỉ còn 13,2% ở tuổi lên 6.

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng, việc ép trẻ tiêu thụ quá mức thức ăn có thể làm trẻ áp lực, tăng sự kén chọn và khiến con bạn ăn ít hơn. Mặc dù việc đối mặt với một đứa trẻ kén ăn có thể khiến bạn nản lòng, nhưng hãy kiên nhẫn để tăng lượng ăn của trẻ từng chút một và mở rộng sở thích ăn uống của bé dần dần, giúp bé ăn ngon hơn mỗi ngày.

Đa dạng các món ăn cho trẻ

Nếu bạn chỉ cho con mình ăn thường xuyên một món thì đương nhiên bé sẽ chánăn, lười ăn. Muốn con ăn nhiều, ăn nhanh hơn thì các mẹ phải chịu khó thay đổithực đơn và làm phong phú các món ăn để tạo khẩu vị mới mẻ cho các bé, giúp con bạn cảm thấy ngon miệng, ăn nhiều hơn.

Một điều quan trọng là bữa ăn hàng ngày của các bé luôn cần đầy đủ và cân bằng 4 nhóm dinh dưỡng gồm: chất đạm; đường bột; chất béo; chất xơ, khoáng chất và các vitamin, điều này sẽ giúp đảm bảo con bạn luôn đủ chất dinh dưỡng thiết yếu để phát triển tốt cả về thể chất lẫn não bộ.

Khi cho bé ăn, mẹ nên quan sát con để tìm ra những món mà bé yêu thích và lên thực đơn phù hợp nhất với trẻ. Nếu muốn cho con ăn thêm món mới, lúc đầu có trẻ sẽ chưa quen và từ chối, tuy nhiên các chị em nên kiên trì tập cho bé ăn. Theo thời gian, trẻ sẽ làm quen được với món mới và ăn được nhiều hơn. Chị em cũng đừng nên so sánh con mình với những đứa trẻ khác, vì thể trạng mỗi bé là khác nhau,chỉ cần con mình ăn ngon miệng, tăng cân tốt, không thiếu cân so với tiêu chuẩn là được.

Cho trẻ tự ăn để kích thích trẻ ăn ngon

Thỉnh thoảng, khuyến khích trẻ tự ăn uống là một cách giúp trẻ rèn luyện tính độc lập. Đây cũng là cơ hội giúp con bạn tìm hiểu thêm về mùi vị, kết cấu và nhiệt độ của thức ăn. Nếu con bạn tỏ ra thích thú với việc tự xúc ăn, hãy kích thích trẻ bằng cách đưa cho trẻ những thức ăn có thể cầm nắm như một miếng trái cây hoặc một miếng khoai tây hoặc bí đỏ… nhỏ.

Để tránh trẻ bị sặc, hãy luôn giám sát con bạn khi trẻ đang tập tự ăn. Một số thực phẩm như các loại hạt nguyên hạt và thực phẩm cứng như cà rốt sống thái nhỏ… có nguy cơ gây hóc và nghẹt thở. Trẻ em đang học ăn nên tránh ăn những thực phẩm này.