3 cách nhận biết trẻ sơ sinh lớn lên có chỉ số thông minh cao vượt trội

Giấc ngủ đóng vai trò rất quant trọng trong việc phát triển cả về thể chất lẫn trí tuệ của trẻ. Vì thế nếu trẻ không được đảm bảo giấc ngủ "ngon" sẽ ảnh hưởng đến khả năng nhận thức cũng như ảnh hưởng đến IQ của trẻ sau này. Vậy việc quan sát phản ứng của trẻ khi ngủ sẽ giúp cha mẹ có thể dự đoán được sự phát triển trí não và cảm xúc của trẻ hay không? Đáp án là có.

Nguyên nhân là vì, theo các nhà tâm lý học, để có thể cười mỉm khi ngủ thì cần có sự tác động rất nhiều đến dây thần kinh mặt. Vì vậy, khi thấy trẻ có phản ứng này thì chứng tỏ mạng lưới thần kinh của bé đã có thể hoạt động và điều phối các cơ quan rất tốt, hơn hẳn những đứa trẻ bình thường.

Sẽ không ít những bậc cha mẹ đã từng nhìn thấy đứa con của mình mỉm cười trong khi đang ngủ. Những lúc như vậy, chúng ta thường nói đùa với con rằng có phải con đang mơ cái gì đó rất vui hay không. Nhưng thật ra, đây lại chính là một trong 3 phản ứng khi ngủ của trẻ thể hiện IQ và EQ của trẻ rất cao. Những đứa trẻ hầu hết vẫn chưa biết cách thể hiện cảm xúc của bản thân và hệ thần kinh của trẻ cũng chưa thể kiểm soát tốt. Nếu bạn thấy con mình rất hay mỉm cười khi ngủ thì xin chúc mừng, bé có chỉ số IQ rất cao đó.



Ảnh minh họa

2. Trẻ nhạy cảm với sự thay đổi môi trường trong khi ngủ

Một số cha mẹ than phiền rằng con mình ngủ không sâu giấc, hễ có tiếng động nhỏ, trẻ sẽ giật mình tỉnh giấc. Hay những thay đổi khác từ môi trường ngủ như mở cửa sổ, một âm thanh lạ phát ra từ bên ngoài, dù đang ngủ say sưa, trẻ cũng lập tức phản ứng ngay bằng tiếng khóc, sự thức giấc.

Nếu cha mẹ có con ngủ như vậy, hãy cảm thấy hạnh phúc vì đó là biểu hiện của đứa trẻ thông minh. Điều đó cho thấy trẻ nhận thức rõ hơn về những thay đổi của thế giới bên ngoài, não bộ của trẻ nhanh nhạy và phán đoán được mọi sự chuyển biến từ môi trường.

3. Con hay đạp chăn khi ngủ

Rất nhiều người mẹ khi thấy con đạp chăn ra khỏi người thường thấy lo lắng con sẽ bị cảm lạnh hay coi đây là một thói quen vô cùng xấu khi ngủ của con. Nhưng trên thực tế, việc trẻ sơ sinh có thể lật người và đẩy chăn đang đắp là một hiện tượng vô cùng tốt.

Ảnh minh họa

Đối với những đứa trẻ, chân tay của chúng còn tươi đối mềm và cơ xương vẫn đang nằm trong giai đoạn phát triển. Vì vậy, việc bé đẩy chăn ra chúng tỏ cơ chân của trẻ đang phát triển rất tốt. Cùng với đó, điều này cũng có nghĩa là khả năng hành vi của trẻ đang được cải thiện, khả năng nhận thức cũng đang được tăng cường.

Nếu trẻ ngủ một tư thế trong thời gian khá lâu thì khí huyết của cơ thế sẽ bị cản trở, cơ thể bị tê. Khi cơ thể cảm thấy khó chịu, trẻ kịp thời điểu chỉnh tư thế bằng cách đạp chăn như vậy càng cho thấy não bộ của trẻ có thể chi phối cơ thể một cách linh hoạt, não bộ phát triển, tăng chỉ số IQ cao hơn.