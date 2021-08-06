Xuất hiện thêm một giáo viên dạy môn vật lý xinh như "búp bê", khiến dân tình "rần rần" vì profile quá "xịn xò"

Cô giáo Thanh Nga chỉ vừa có ý định livestream để chia sẻ những kiến thức về bộ môn vật lý cho các em học sinh trong thời gian nghỉ dịch tại nhà. Nga chia sẻ, ngay buổi đầu tiên đã có rất nhiều người quan tâm và có những bình luận tích cực gửi đến cô giáo trẻ này. Cô nàng cũng nhận được nhiều sự so sánh với một cô giáo trẻ khác có tên là Minh Thu, đây cũng là một giáo viên dạy vật lý đang "hot hòn họt" trong thời gian gần đây.

Theo thông tin từ Vietnamnet, cô giáo này tên là Trần Thanh Nga , sinh năm 1998, sinh sống tại Hà Nội. Hiện, Nga đang làm giáo viên hợp đồng tại Trường THPT Việt Nam – Ba Lan (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Cô giáo 9X đã tốt nghiệp loại Giỏi ngành Sư phạm Vật lý, trường Đại học Khoa học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chỉ sau một buổi livestream cô nàng đã trở nên nổi tiếng và được nhiều người biết đến mình hơn. Nga cho hay, cuộc sống của em có chút xáo trộn, song không nhiều.

“Em nghĩ là không ai trong số chúng ta muốn bị đưa ra để so sánh với người khác cả, cho dù là tích cực hay tiêu cực. Chúng em đều có những công việc riêng và lựa chọn hướng phát triển riêng. Thế nên em cũng mong mọi người dừng việc so sánh chúng em với nhau và em nghĩ Minh Thu cũng như vậy”, Thanh Nga chia sẻ.

“Có chăng lúc này, những lời mình nói hay những việc mình làm sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn và nhiều người biết đến hơn, do đó em luôn tự nhủ phải cẩn trọng và chỉn chu hơn trong những bài giảng và cả trong cuộc sống. Em sẽ cố gắng để xây dựng và giữ hình tượng một người giáo viên tốt”, Nga nói.

Thanh Nga livestream dạy học môn vật lý trên MXH vì quá xinh đẹp nên khiến ai nấy cũng rần rần. Ảnh: Internet

Bên cạnh những lời bình luận tích cực ấy, cũng có khá nhiều bình luận mang hàm ý trêu chọc và cũng có một số người dùng những lời lẽ vô cùng khiếm nhã để nói về cô gái này.

“Cũng có nhiều anh chị, bạn bè đưa ra cho em những lời khuyên và mặc dù cũng đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng khi đọc được những bình luận trêu ghẹo, phản cảm và thậm chí là quấy rối, em cảm thấy rất khó chịu, bực mình và có cả chút sợ hãi. Cũng may là có các bạn học sinh và nhiều người ủng hộ, đặc biệt cũng có những người trực tiếp lên án những hành động đó. Thời gian tới, em cũng sẽ có những tiêu chuẩn nhất định trên kênh của mình và sẽ xóa hoặc chặn những bình luận như vậy. Em không cần quá nhiều người quan tâm hay theo dõi mà chỉ mong nhận được những bình luận “sạch” và có văn hóa”, Thanh Nga bày tỏ.

Trong vấn đề dạy học của mình Thanh Nga cũng có nêu rõ những quan điểm khi dạy học đối với học sinh. Cô luôn muốn những học sinh cô dạy sẽ có thể sử dụng nhiều phương pháp học khác nhau mà không bị gò bó bởi cách học nào. Điều đó sẽ giúp cho học có một kiến thức vững chắc hơn trong quá trình học bộ môn vật lý.

“Kiến thức cơ bản là giống nhau nhưng mỗi giáo viên lại có cách dạy khác nhau. Em luôn đề cao việc liên hệ thực tế và dẫn dắt học sinh bằng những câu hỏi gợi mở. Em không áp đặt kiến thức mà cố gắng cho học sinh tự mình khám phá kiến thức. Điều này sẽ giúp các em học sinh hiểu bản chất vấn đề hơn, qua đó có hứng thú với môn học hơn và không cảm thấy khó", Nga nói.

Chia sẻ về dự định, Nga cho hay muốn tập trung tối đa để làm tốt những thứ mình đang xây dựng và chưa nghĩ đến việc dạy học thêm trên các nền tảng khác.

“Giờ đang là kỳ nghỉ hè nên em có khá nhiều thời gian, cộng thêm việc giãn cách xã hội nên em cũng muốn mang lại điều gì đó bổ ích cho các bạn học sinh. Vào năm học, có thể sẽ bận hơn nhưng em nghĩ với sự hỗ trợ của bạn bè và các anh chị đi trước về mặt chuyên môn, em vẫn có thể sắp xếp được việc dạy học trực tuyến”.