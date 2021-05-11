Vickybaby - 'cô gái vàng' trong làng cosplay: Gương mặt 'nhỏ như cái nắm tay' nhưng bầu ngực ‘to như quả núi’, nảy nở căng tràn

Trong giới những người mê đắm cosplay, không ai không biết đến nữ cosplayer Vickybaby. Cô có thân hình cực kỳ nóng bỏng, luôn diện những bộ trang phục gợi cảm, "thiêu đốt" mọi ánh nhìn của đấng mày râu.

Cosplayer là những người hâm mộ anime, các bộ truyện tranh, phim hoạt hình... hóa thân vào các nhân vật mà mình yêu thích. Trong làng cosplay này, không ai không biết đến cô nàng Vickybaby (XiXi) sở hữu "khuôn mặt học sinh, thân hình phụ huynh". Vickybaby gây ấn tượng bởi vòng một cực bốc lửa và tràn đầy sức sống. Hiện cô đang là nữ thần trong giới người mẫu xứ Đài.

Với nhan sắc đẹp tựa thiên thần và kích thước vòng một quá cỡ, mỹ nhân xứ Đài từng bị nghi đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ và 'lợi dụng' dao kéo quá đà.

Mỗi khi hở bạo, những đường cong cơ thể của cô nàng lại được dịp trưng ra khiến cánh mày râu phải 'xịt máu mũi' - Ảnh IGNV

Với nhan sắc đẹp tựa thiên thần và kích thước vòng một quá cỡ, mỹ nhân bị nghi ngờ đã lợi dụng 'dao kéo' - Ảnh IGNV

Cô nàng cũng là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều chàng trai - Ảnh IGNV

Thân hình 'ngọt nước' của cô nàng khiến bao người ghen tị và mong muốn - Ảnh IGNV

Nhiều người 'lác mắt' trước thân hình thon gọn cùng 3 vòng cực chuẩn của cô nàng - Ảnh IGNV

Hiện tại, Vickybaby đang sở hữu một Fanpage với hơn 300.000 lượt theo dõi trên Facebook và tài khoản Instagram hơn 100.000 người theo dõi. "Mỹ nhân vòng một" không ngại đăng tải rất nhiều bức ảnh tự sướng hở đến táo bạo của bản thân và nhận được rất nhiều lời khen.

Ngoài vai trò người mẫu ảnh và cosplayer, cô nàng còn thường xuyên nhận được lời mời làm gương mặt đại diện cho các hãng game, công ty mỹ phẩm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vickybaby-co-gai-vang-trong-lang-cosplay-guong-mat-nho-nhu-cai-nam-tay-nhung-bau-nguc-to-nhu-qua-nui-nay-no-cang-tran-404671.html