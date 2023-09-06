Từng được ví là bản sao Mai Davika, 'tình tin đồn' của chồng cũ Lệ Quyên bất ngờ lộ diện nhan sắc 'xuống cấp', mặt nhiều khuyết điểm!

Nhịp sống trẻ 06/09/2023 15:53

Mới đây nhất, sự xuất hiện của Cẩm Đan tại một sự kiện ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý.

Cẩm Đan từng "làm mưa làm gió" ở các đấu trường nhan sắc, chương trình truyền hình,... khi được ví như bản sao của mỹ nhân Thái Lan - Mai Davika. Không chỉ vậy, người đẹp còn từng gây chú ý khi vướng tin đồn hẹn hò với đại gia Đức Huy - chồng cũ của Lệ Quyên. Loạt ảnh thân mật, ngồi cạnh nhau của cả 2 tại một số sự kiện từng khiến cư dân mạng "dậy sóng". Tuy nhiên sau đó, tháng 10/2021, Cẩm Đan xác nhận mình đang độc thân.

Từng được ví là bản sao Mai Davika, 'tình tin đồn' của chồng cũ Lệ Quyên bất ngờ lộ diện nhan sắc 'xuống cấp', mặt nhiều khuyết điểm! - Ảnh 1
Người đẹp còn từng gây chú ý khi vướng tin đồn hẹn hò với đại gia Đức Huy - chồng cũ của Lệ Quyên

Mới đây nhất, sự xuất hiện của Cẩm Đan tại một sự kiện ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Nguyên nhân là gương mặt của Cẩm Đan chi chít mụn. Dù người đẹp đã cố gắng trang điểm kĩ càng nhưng vẫn không che được hết khuyết điểm này.

Không chỉ thế, Cẩm Đan còn lộ dấu hiệu phát tướng. Bên cạnh đó, cô chọn trang phục xuyên thấu cùng kiểu tóc mái đôi càng khiến Cẩm Đan mất đi vẻ đẹp "thần tiên tỉ tỉ" ngày nào khi được đánh giá là thí sinh sáng giá của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. 

Từng được ví là bản sao Mai Davika, 'tình tin đồn' của chồng cũ Lệ Quyên bất ngờ lộ diện nhan sắc 'xuống cấp', mặt nhiều khuyết điểm! - Ảnh 2
Cẩm Đan từng "làm mưa làm gió" ở các đấu trường nhan sắc, chương trình truyền hình,... khi được ví như bản sao của mỹ nhân Thái Lan - Mai Davika

Nhiều người cho rằng, người đẹp gặp phải vấn đề ở da nên mới nổi mụn nhiều như thế. Song cũng có bình luận từ khán giả cho biết rất có thể là do ánh sáng, hoặc lỗi trong quá trình make-up khiến khuyết điểm trên gương mặt Cẩm Đan lộ rõ. 

Từng được ví là bản sao Mai Davika, 'tình tin đồn' của chồng cũ Lệ Quyên bất ngờ lộ diện nhan sắc 'xuống cấp', mặt nhiều khuyết điểm! - Ảnh 3
Mới đây nhất, sự xuất hiện của Cẩm Đan tại một sự kiện ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Nguyên nhân là gương mặt của Cẩm Đan chi chít mụn
Từng được ví là bản sao Mai Davika, 'tình tin đồn' của chồng cũ Lệ Quyên bất ngờ lộ diện nhan sắc 'xuống cấp', mặt nhiều khuyết điểm! - Ảnh 4
Từng được ví là bản sao Mai Davika, 'tình tin đồn' của chồng cũ Lệ Quyên bất ngờ lộ diện nhan sắc 'xuống cấp', mặt nhiều khuyết điểm! - Ảnh 5
Không chỉ thế, Cẩm Đan còn lộ dấu hiệu phát tướng. Bên cạnh đó, cô chọn trang phục xuyên thấu cùng kiểu tóc mái đôi càng khiến Cẩm Đan mất đi vẻ đẹp "thần tiên tỉ tỉ"

Vừa qua, Cẩm Đan có màn tái xuất tại The Face Vietnam 2023 nhưng đáng tiếc cô nàng bị loại khá sớm. Cô nàng chia sẻ thêm The Face Vietnam là cuộc thi cô tâm huyết và xem đó là cơ hội để thể hiện bản thân. 

"Nhưng không ngờ vào khoảng thời gian đó, tôi đang có chứng rối loạn về cảm xúc. Và nếu không đến cuộc thi thì không biết đến bao giờ tôi mới biết mình đang bị như vậy. Khi chương trình phát sóng, tôi khá thất vọng nhưng tôi thấy bình thường vì đó là cảm xúc của tôi, sao mọi người lại ghét nó đến mức như vậy. Nhưng không ai hiểu đó là ngoài ý muốn, tôi cũng không thay đổi được gì vì đã xong hết" - cô trải lòng.

Người đẹp An Giang – Cẩm Đan quyến rũ trong thời trang xuyên thấu, lộ khí chất tựa nữ thần

Người đẹp An Giang – Cẩm Đan quyến rũ trong thời trang xuyên thấu, lộ khí chất tựa nữ thần

Tạm dừng các cuộc thi sắc đẹp, hot girl An Giang - Cẩm Đan gây chú ý với nhan sắc mặn mà, xây dựng hình ảnh thời thượng, phát triển sự nghiệp người mẫu.

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