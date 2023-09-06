Con gái lai Tây của diễn viên Lê Hóa đẹp hút hồn trong bộ ảnh dự thi Miss Universe Vietnam 2023

Diễn viên Emma Lê được nhiều người ủng hộ khi ghi danh dự thi Miss Universe Vietnam 2023.

Emma Lê sinh năm 2000, được biết đến là con gái của nữ diễn viên Lê Hóa - người từng tham gia nhiều bộ phim như Bỗng dưng muốn khóc, Vừa đi vừa khóc, Hot boy nổi loạn,… Vì có mẹ làm nghệ thuật nên người đẹp 23 tuổi cũng tiếp cận với nghệ thuật từ sớm khi tham gia làm người mẫu ảnh, đồng thời góp mặt trong một số dự án ca nhạc của Soobin Hoàng Sơn, Sơn Tùng M-TP… và đóng phim Mẹ ác ma cha thiên sứ.

Vì có mẹ làm nghệ thuật nên người đẹp 23 tuổi cũng tiếp cận với nghệ thuật từ sớm khi tham gia làm người mẫu ảnh, đồng thời góp mặt trong một số dự án ca nhạc của Soobin Hoàng Sơn, Sơn Tùng M-TP… và đóng phim Mẹ ác ma cha thiên sứ Gần đây nhất, Emma Lê được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tin tưởng giao vai Lucie Huệ trong phim Chị chị em em 2. Người đẹp 23 tuổi hóa thân vào vai một tiểu thư có tính cách đỏng đảnh, sẵn sàng đấu khẩu với Ba Trà (Minh Hằng thủ vai). Dù chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất song Emma Lê cũng để lại nhiều ấn tượng cho người xem.

Gần đây nhất, Emma Lê được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tin tưởng giao vai Lucie Huệ trong phim Chị chị em em 2 Mới đây nhất, sau khi xuất hiện trên trang chủ Miss Universe Vietnam, bức ảnh của Emma Lê nhận lượt tương tác lớn cùng nhiều lời khen ngợi. Vì có cha là người Tây Ban Nha nên cô gái sinh năm 2000 sở hữu gương mặt lai Tây xinh đẹp, cuốn hút và đôi mắt sâu sắc sảo. Từ nhỏ, Emma đã sống cùng cha mẹ và em trai ở Việt Nam. Ngoài tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha, Emma còn giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh và tiếng Pháp.

Mới đây nhất, sau khi xuất hiện trên trang chủ Miss Universe Vietnam, bức ảnh của Emma Lê nhận lượt tương tác lớn cùng nhiều lời khen ngợi Trước đó, trên trang cá nhân, Emma Lê từng đăng tải dòng trạng thái ẩn ý về quyết định dự thi hoa hậu. Cụ thể, cô chia sẻ loạt ảnh mới kèm theo dòng trạng thái: “Road to Miss… Cuộc hành trình mới của Emma bắt đầu từ hôm nay. Và hành trang không thể thiếu trên chặng đường này đó là tình yêu thương và sự góp ý chân thành của mọi người. Emma xin phép được nhận để hoàn thiện hơn từng ngày". Trước đó, trên trang cá nhân, Emma Lê từng đăng tải dòng trạng thái ẩn ý về quyết định dự thi hoa hậu Hiện tại, người đẹp không ngừng trau dồi, cải thiện những thiếu sót và sẵn sàng cho hành trình sắp tới tại Miss Universe Vietnam 2023 Trên trang Instagram với hơn 56k lượt theo dõi, chân dài nhận được nhiều lời khen bởi vóc dáng săn chắc và vòng eo siêu nhỏ. Người đẹp 22 tuổi thường xuyên đăng tải những bức ảnh với phong cách biến hóa đa dạng từ ngọt ngào, thanh lịch đến cá tính, nóng bỏng. Hiện tại, người đẹp không ngừng trau dồi, cải thiện những thiếu sót và sẵn sàng cho hành trình sắp tới tại Miss Universe Vietnam 2023.

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